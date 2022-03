Los habitantes del barrio Las Estrellas y sectores aledaños de la localidad Suroccidente, de Barranquilla, dicen estar sorprendidos por el próximo funcionamiento de una cárcel en esta zona residencial, sin antes haber sido socializada.



Hace dos semanas, cuando la Alcaldía Distrital lo dio a conocer a través de los medios de comunicación, fue definido como un Centro de Detención Transitorio que tendrá la capacidad de albergar a 210 internos.

Sin embargo, sus vecinos aseguran que la operación de este espacio, con personas comprometidas en hechos delictivos, podría convertirse en un foco de inseguridad que resultaría contraproducente para la convivencia.



“Eso trae consigo inseguridad para el sector. Lo otro es que eso fue hecho como a escondidas, no fue socializado en todo el barrio, como debe ser para cada proyecto. Nos oponemos a que se haga ese centro de reclusión allí, en medio de la comunidad”, dijo el ciudadano Valerio Suárez.

Así fue la manifestación en el Suroccidente de la ciudad

Por lo anterior, el hombre, de 52 años, y decenas de personas salieron a las 7 a. m. de este lunes a manifestarse en contra del funcionamiento de la cárcel transitoria. Hombres y mujeres realizaron un plantón en la calle 108 No. 34-40, donde está ubicada.



“¡No queremos cárcel!”, exclamaban una y otra vez, mientras que otros vecinos hacían sonar pitos y otro grupo sostenía pancartas en las que se podían leer frases como “No a la cárcel transitoria en zona residencial”, “¡Rechazo total! No a la cárcel en el barrio Las Estrellas”, entre otras.



La preocupación de los habitantes del sector se incrementa toda vez que alrededor del centro transitorio hay tres instituciones educativas, por lo que los líderes estudiantiles también se unieron a la protesta pacífica.



“Va a quedar en medio de tres conjuntos residenciales que están a menos de 50 metros. ¿Qué tal que se forme un motín? Ya muchos vecinos dicen que van a vender sus casas, porque no quieren estar cerca a eso. Lógicamente se desvaloriza todo el área”, agregó Suárez.

Autoridades aseguran que hace parte de las acciones contra la inseguridad. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

De hecho, señalan que la inseguridad los viene azotando desde mucho antes, por lo que han pedido en reiteradas ocasiones un CAI para Las Estrellas, sin obtener respuesta positiva a esta petición.



“La comunidad pide que sea desmontado ese proyecto y que se convierta en un hospital. En esta zona no hay ningún hospital. O que construyan un gran colegio público. Este es un sector estrato dos donde hay muchas necesidades. La cárcel se la pueden llevar para allá para el final de Juan Mina, donde no perjudique a ningún tipo de comunidad”, indicó el vocero de los manifestantes.

El pronunciamiento de la Alcaldía de Barranquilla

Tras la protesta de los habitantes de Las Estrellas, el gerente de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell, explicó que el Centro de Detención Transitoria es “una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad”.



“Está ubicado en un lugar que lo permite la norma urbanística y hemos venido dialogando con los vecinos del barrio Las Estrellas para explicarles que esto es transitorio, que no van a pagar penas ahí las personas detenidas”, manifestó el funcionario.



Añadió que esto permitirá que los policías de demás CAI y estaciones de la ciudad se puedan dedicar a la vigilancia. Asimismo, indicó que el proyecto se suma al aumento de jueces especializados, pasando de uno a tres.



“Es una herramienta que nos va a permitir también luchar contra la extorsión, pues uno de los clamores de nuestros comerciantes es precisamente tener más espacios para los bandidos”, señaló Carbonell.

Según el funcionario, esto hace parte del programa de ampliación de cupos definitivos en la cárcel El Bosque, del Inpec, en donde trabajan por 500 nuevos cupos.



La protesta de los ciudadanos culminó alrededor de las 10 a. m., después de haber marchado por las calles del barrio y vías principales de la ciudad, dando a conocer los motivos de su manifestación y esperando que sus peticiones sean escuchadas esta vez.



