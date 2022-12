Este martes, en horas de la tarde y casi ocho días después de la explosión de dos tanques que almacenaban combustible en la empresa Bravo Petroleum, ubicada en la Vía 40 de Barranquilla, y el cual dejó un bombero muerto, la comunidad de barrios aledaños como Siape y San Salvador, se tomaron la vía en la zona industrial para exigir la presencia de los entes de control.



(Lea también: '¿Por qué no pensaste en tu hijo?': pareja de atracador muerto en Barranquilla)



Habitantes de dichos sectores piden "una explicación sobre la función de estas empresas que representan un peligro para las comunidades vecinas".

Comunidad aledaña a zona industrial, en la Vía 40, exigen presencia de entes de control por funcionamiento de empresas de hidrocarburos en el sector. Esto, tras el incendio del pasado miércoles en la planta de Bravo Petroleum, que dejó un bombero muerto.📹 ⁦@VanexaRomero⁩ pic.twitter.com/KUyQuJkdBP — Flor Díaz Ospino (@Fdiazos) December 27, 2022

Comunidad de #Siape bloquea la #Vía40 en #Barranquilla a la altura de la empresa #Vopak exigiendo la presencia de @jaimepumarejo para el traslado de las empresas ubicadas en la zona industrial, la cual está al lado de viviendas en San Salvador, Siape y Las Flórez. pic.twitter.com/1WzpkOIpXh — Vanexa Romero (@VanexaRomero) December 27, 2022

Teresa Bolaño, líder comunitaria de la zona Riomar afirmó que la decisión se tomó "para alzar nuestra voz por la problemática que hace ocho días nos despertó con el incendio. Gracias a Dios no eran vientos rosas sino alisios que llevó a que tomara otra dirección y no haber provocado una tragedia de mayores proporciones".



(Además: El mensaje con el que se despidió atracador muerto en balacera en Barranquilla)



Asegura que no hay un plan de contingencia para emergencias de este tipo.



"Sabemos que el carbón es un mineral incendiario a las altas temperaturas y lo que pasó nos dice que no hay un plan de contingencia, de mitigación, y somos los habitantes de este sector quienes nos sentimos desprotegidos por parte de las autoridades tanto locales como nacionales", expresó Bolaño.



Explica la líder, que lo que buscan es alzar la voz "de forma pacífica para llamar la atención, y que se pongan al nivel de lo que está pasando en esta comunidad con estas empresas que manejan hidrocarburos y productos químicos de alta densidad".



(Lea: Millonario robo en un centro comercial en el norte de Barranquilla)



El plantón de varios habitantes provocó el cierre de un tramo en la Vía 40. Algunos transeúntes y conductores de vehículos que se vieron afectados por el cierre, se mostraron en desacuerdo con el plantón, al punto que la Policía tuvo que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.



Comunidad asegura que permanecerán en el lugar hasta tanto no haga presencia el alcalde Jaime Pumarejo o alguna autoridad competente.