Empresarios y comerciantes marchan contra el paro en Barranquilla

Los empresarios y comerciantes marcharon en la mañana de este domingo en Barranquilla para rechazar el vandalismo y el paro nacional. Fue una marcha que salió del sector del edificio Girasol hasta el parque Washington, norte de la ciudad.

Decenas de personas, acompañadas con un grupo musical de millo, caminaron entre estos dos puntos mencionados anteriormente con camisetas blancas y con banderas de Colombia.



Adicionalmente, desplegaron pequeños carteles con los mensajes “No más violencia, no más bloqueos, no más paros” y “Los empresarios no paramos, apoyamos la ley y el orden”.

“Se llevó a cabo una concentración pacífica. Queríamos levantar la voz de protesta contra todos los actos vandálicos que está generando afectación al país y todo aquello que está generando un retroceso en el progreso que traía nuestro país”, dijo la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo.



