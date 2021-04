Las propuestas de SIA por problema del acueducto con basura en arroyos

Un par de propuestas envió nuevamente la Sociedad de Ingenieros del Atlántico (SIA) a la empresa Triple A, para evitar a largo plazo los problemas en el acueducto por las basuras que son arrojadas a los arroyos que cruzan a Barranquilla y su área metropolitana.

Aunque estas ideas ya habían sido emitidas por la SIA a la gerencia anterior de la compañía que presta el servicio de agua potable en el Distrito y otros 14 municipios, estas no fueron respondidas, y ahora fueron reenviadas tras el incidente del sábado 10 de abril.



Ese día, Triple A informó que debió suspender el servicio, tras una gran cantidad de basura y sedimentación que arrastraba el arroyo Don Juan, el cual desemboca en cercanías a la planta del acueducto. La ciudad y otros municipios resultaron afectados.



El presidente la SIA, Ismael Quintero, indicó a EL TIEMPO que fueron dos propuestas las que se originaron de un análisis de la problemática, por parte del Comité Técnico de agua potable y saneamiento.

La primera consiste en construir dos bocatomas sumergidas como captación alterna al sistema de la dársena de presedimentación existente.



Estas estarían conectadas a los pozos de succión de las estaciones de bombeo de agua cruda, con tuberías de aducción de 100 metros de longitud, aproximadamente.

Con esta imagen del acueducto, la SIA explica su propuesta. Foto: Sociedad de Ingenieros del Atlántico

Toma sumergida 1: Estaciones de Bombeo 1 y 2 que alimentan las plantas de tratamiento No 1, No2, No3 y No 4 con capacidad de 4,5 m3/seg. Toma sumergida 2. Estación de Bombeo No3 que alimenta la planta de tratamiento No5 con capacidad de 3.0 m3/seg.

“Infortunadamente esto es un evento que vamos a seguir teniendo todo el tiempo. Ese gran cúmulo de basuras en los arroyos no llega ahí por sí solo, sino por la acción humana. En ese sentido se hace la propuesta de una captación alterna al sistema de la dársena”, dijo Quintero.



El funcionario agregó que los ciudadanos creen que los cauces de arroyo son vertederos de basuras y no se cuidan. Destacó que ese sistema que proponen no es relativamente costoso para Triple A.

Plantas eléctricas de emergencia

La segunda propuesta son las instalaciones de plantas eléctricas de emergencia o sistemas de energía alterna para las estaciones de bombeo El Recreo y Delicias (alimentada desde El Recreo), que atienden aproximadamente un 30 por ciento de la demanda.



“De hecho la totalidad de los sistemas de acueducto que opera Triple A en los 14 municipios del Atlántico cuentan con generadores alternos (Plantas de Emergencia) diésel”, se lee en el mensaje.



En este punto, la SIA recordó su importancia ante el daño eléctrico ocurrido el 29 de mayo de 2018 en el circuito Nueva Granada, que ocasionó la suspensión del servicio de agua potable en 100 sectores de la ciudad.

“Deben garantizar un buen servicio y una continuidad cien por ciento en el tiempo, sin importar el día, la hora y los eventos en los que sucedan. La realidad debe ser esa”, manifestó el presidente de la SIA.



Además, citó otros antecedentes parecidos y que se originaron en 2017 y en junio de 2014, cuando los daños presentados en la subestación eléctrica 20 de Julio dejaron sin el servicio a barrios de Soledad y suroccidente de Barraquilla por tres días.



“Es más sencillo desde el punto de vista de operatividad para la Triple A implementar una toma adicional que implementar una campaña de cultura ambiental, cuando eso no es función de Triple A”, concluyó Quintero.



Hasta el momento, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo desconoce el documento con las propuestas de la SIA.

