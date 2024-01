Olímpica sobre cierre de una tienda en Bogotá: ‘Es respetuosa de las normas y leyes’

En las últimas horas, la empresa Olímpica, de la familia Char, se refirió al cierre de su tienda en el Portal de la 80, de Bogotá.



El trámite se llevó a cabo este martes 2 de enero en la capital del país, fue cerrada de manera temporal por incumplir en la emisión de la facturación electrónica, según informó la Dian.

En ese sentido, se conoció un comunicado a la opinión pública, por parte de la compañía, en el que manifiesta acatar la decisión de las autoridades, aunque no la comparte.



“El procedimiento desarrollado por la Dian corresponde a una diligencia relacionada con el aparente incumplimiento por parte de la compañía en los procedimientos de facturación electrónica, y no a algún tipo de falta en el pago de las obligaciones tributarias u otro tipo de procedimiento”, expresó Olímpica.



La firma agregó que siempre ha aplicado la normativa correspondiente y que, según asegura, ya lo ha demostrado.



“Olímpica, de manera respetuosa, acata la decisión de la autoridad, pero no la comparte, pues ha aplicado siempre toda la regulación existente para el proceso de facturación electrónica tal como en los procedimientos previos a esta decisión lo demostró”, señaló.

Reitera que respeta las normas

Por último, reiteró que en todos sus procesos es “respetuosa de las normas y leyes” que existen en el país para mantener su operación.



Hay que recordar que el procedimiento de cierre se hizo en el almacén SAO, perteneciente a la cadena Olímpica y por lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó con la frase: “Por favor, paguen impuestos”.

