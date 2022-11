Son las 11:30 a. m. en la sala de informática del bloque D de la Universidad del Atlántico, cuando la voz del profesor es interrumpida por el incómodo ruido de la puerta que abrió Luis, estudiante de Educación Física.



Todos los jóvenes que atendían miran al sofocado muchacho entrando, desesperado, a la clase iniciada hace una hora. El único que mantuvo la vista hacia un punto fijo fue el docente, quien permaneció en silencio.

Instantes después, con la entrada de Luis, empezó a esparcirse por el salón de clases la fragancia dulce que lo caracteriza, llegando al olfato del ‘profe’: “¿Qué pasó, Luis?”. Apenado, el muchacho le toca el hombro izquierdo y dice: “¿Qué más, profe? No tenía pa’ los pasajes y conseguí. Por eso me demoré”.



“Busca un puesto y al final de la clase te reúnes con una compañera para que te pongas al día”, le expresa Martín Guillermo de la Hoz Vásquez, el docente con discapacidad visual que no tiene límites y supera barreras.



El profesor De la Hoz nació hace 43 años en el municipio de Concordia (Magdalena), pero sus padres lo llevaron a vivir desde los 2 años a Barranquilla, donde ha desarrollado su vida familiar y laboral.

El diagnóstico del profesor Martín de la Hoz

“Nací con un diagnóstico llamado retinitis pigmentaria, que es una enfermedad que destruye las células fotorreceptoras de la luz. En algún momento de mi vida tuve baja visión, eso quiere decir que tengo memoria visual, pero a medida que fui creciendo la visión se fue perdiendo de forma gradual”, recuerda el hombre.



Según explica, este tejido celular nace, crece, pero no se reproduce. Por consiguiente, hasta donde hubo células llegó la visión.



Martín de la Hoz dice que le gusta el vallenato y la música africana, “como todo costeño (risas)”. Más allá del trabajo, en sus tiempos libres, practica deporte. Perteneció a la selección Atlántico de fútbol sonoro para ciegos.

El magdalenense no solo da cátedra con el uso de las nuevas tecnologías, sino también en esfuerzo y superación Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Los límites no existen, existen las barreras, que son aquellas dificultades que podemos encontrar FACEBOOK

“Pero ahora lo practico por ocio. Me he engordado un poco, he perdido la condición física, ya no tengo ese nivel de alto rendimiento, sino más bien recreativo”, manifiesta el ‘profe’, 1,75 de estatura, antes de soltar una carcajada.



“Los límites no existen, existen las barreras, que son aquellas dificultades que podemos encontrar, pero se pueden superar, dependiendo de su tipo. Las barreras más difíciles con las que me he encontrado son las actitudinales, como creencias que se tienen alrededor de las personas con discapacidad visual y que parten de imaginarios equivocados”, dice.



Sin embargo, cuenta que cada vez que se le presenta una situación relacionada con una persona que lo discrimina aprovecha ese momento para educarla y así poder decirle “soy capaz, puedo realizar las actividades”.

Su historia como educador en Barranquilla

Precisamente esa vocación de educador lo llevó hace 13 años a convertirse en docente de apoyo de los niños con discapacidad visual matriculados en las escuelas municipales del Atlántico.



Allí realizaba labor de acompañamiento al estudiante, formación docente, formación a la familia, entrenamiento al estudiante en sistemas de comunicación como el Braille y uso de la tecnología.



En 2013 llegó a la Universidad del Atlántico para desarrollar su ejercicio como docente en el programa de Educación Especial, en el cual dicta varias asignaturas, como Tiflotecnología, Desarrollo Humano, Bases Neuropsicopedagógicas, Ética para el educador contemporáneo y Proceso lecto-escrito en Braille.



“He tenido la oportunidad de trabajar con los estudiantes, de tal forma que podamos aportar desde su formación como futuros docentes el tema de educación inclusiva y así generar en ellos la inquietud, de poderse capacitar”, indicó De la Hoz.

Son 155 personas en condición de discapacidad



De acuerdo con la directora del programa de Educación Inclusiva e Intercultural Diverser, Oris Mercado, el profesor Martín de la Hoz es una de las 155 personas en condición de discapacidad que hacen parte de esta institución.



En total, son 1.000 personas que están caracterizadas en este espacio desde el año 2007, siendo distribuidos en otros grupos poblacionales, como etnias, víctimas del conflicto y comunidad LGBT.



“Este programa de la Universidad del Atlántico, que depende de la Vicerrectoría de Docencia, tiene como objetivo apoyar en el acceso, permanencia y graduación de la población diversa en general, no solo de la población con discapacidad”, explicó Mercado.



Bajo su responsabilidad, el profesor De la Hoz tiene siete grupos: dos de Ética del educador contemporáneo, en sexto semestre; otros dos de Desarrollo Humano, en segundo semestre; dos más en Bases Neuropsicopedagógicas, para cuarto semestre; y uno en Tiflotecnología, que tiene matriculados a estudiantes de varios semestres.

Fachada de la Universidad del Atlántico, sede norte. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Justo es esta última materia que citó a unos 22 estudiantes a la sala de informática a las 10:30 a. m., hora de arribo del ‘profe’ Martín con el apoyo de su bastón y de su monitora, quien lo esperó desde el paradero de buses, frente a la U, para acompañarlo hasta el salón.



Es la tercera clase de esta asignatura en lo que va del semestre. En esta sesión, asisten 20 mujeres, entre ellas una en condición de discapacidad auditiva; y dos hombres, uno de ellos en condición de discapacidad visual.



Son dos horas de esta electiva de profundización, en la que los jóvenes se capacitan en técnicas para que las personas con ceguera se adapten a las herramientas comunicativas con el apoyo de las nuevas tecnologías.



El ambiente en el aula se vislumbra ameno y con profundo respeto por las diferencias de cada uno. Avanza con un repaso a lo visto en la clase pasada, cuando vieron los aportes de los sistemas operativos de los teléfonos celulares a usuarios en condición de ceguera.

La interacción del profesor con los estudiantes



Los estudiantes aprendieron a conocer mis posibilidades y mis limitantes e iniciamos ese diálogo de acuerdos desde la primera clase FACEBOOK

TWITTER

En eso, el profesor abre el espacio para una actividad: cerrar los ojos, experimentar ser personas ciegas y hacer uso de los computadores que tienen en sus respectivos puestos. El ejercicio resultó complejo para los alumnos.



Cuando el docente intentaba continuar el programa, otro ruido le impedía seguir. “¿Quién está neceando el teclado, por favor?”, preguntó De la Hoz. “Ay, profe, era yo. Perdón”, respondió una alumna. “A ver, deja lo que estás haciendo y escúchame”, le llamó la atención el educador.



“Los estudiantes aprendieron a conocer mis posibilidades y mis limitantes e iniciamos ese diálogo de acuerdos desde la primera clase, de tal forma que ellos vieran en mí, su docente, capaz de transmitir conocimientos, pero que también es un ser humano que tiene una discapacidad. Ellos, antes de irse, me anuncian ‘profe, me retiro’, o ‘profe, llegué tarde’. En eso radica esa comunicación permanente, basada en el respeto por ese profesor que no ve, pero que tiene mucho que aportar como ser humano y como docente a su formación”, expresa De la Hoz.

La joven en condición de discapacidad auditiva

En el último tramo de la clase de Tiflotecnología, la alumna Mayelis Arteta hizo una seña para participar. Su traductor, Roberto Palacios, avisó al profesor y este le brindó el espacio. La joven hizo un aporte que se centró en las dificultades que aún presentan los lectores de pantalla en los sistemas operativos de los celulares.



“Cuando hay algo que no comprendo, pregunto, y de esa manera puedo apropiarme de la información. Me he ido acostumbrando a participar, a expresarme con mi lengua de señas. Trato de acoplarme a lo que me enseñan, la forma de cada profesor es diferente, incluyendo la de Martín. En la clase, como persona sorda, no siento rechazo y puedo participar libremente”, señala Arteta, de 25 años, estudiante de Educación especial.



Es posible conocer su versión con el apoyo del intérprete Palacios, quien es asignado por la Uniatlántico, a través del programa Diverser.



A esa opinión se suma su compañera Leidi Sarmiento, quien destaca del profesor De la Hoz su buena memoria y la organización de sus clases.



“Nunca sentí la diferencia con otros profesores, antes por el contrario, siento que es un profesor que tiene un poco más de dinamismo. Las clases no son improvisadas, son muy bien estructuradas”, dice la joven, de 23 años.



Los cambios en la vida del profesor Martín



Para el profesor Martín, estos programas de inclusión son fundamentales para el desarrollo humano, ya que permite a las personas con cualquier condición de vulnerabilidad tener la oportunidad de participar en todos los ámbitos.



“Y esos ámbitos son los cotidianos, como el educativo, laboral, recreativo, deportivo, hasta en el ocio. No hay límites. Mi condición ha implicado muchos cambios, implica un proceso de adaptación y de aceptación. Se pierden algunas habilidades, pero se desarrollan otras”, reconoce.



Las 12:30 del mediodía que marca el reloj indica el fin de la clase, el ‘profe’ deja algunos compromisos, entre ellos ‘ponerse en los zapatos’ de los demás. Si bien la vida le trajo una serie de cambios, lo que no cambia por nada del mundo Martín de la Hoz es su vocación de enseñar.



