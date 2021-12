Los comportamientos de las sociedades cambian y el negocio de la prostitución, tan antiguo como cualquier otro, no escapa a esta realidad. Las tradicionales zonas de tolerancia ubicadas en el centro de la ciudad o en cercanías a la calle 72, se encuentran hoy en un segundo plano.



El servicio expuesto en detalle y sin los controles habituales de las autoridades de salud, ahora predomina en páginas de internet o redes sociales.

Basta escribir en un buscador enunciados como: “prepagos Barranquilla” o “prostitución Barranquilla”, para que aparezca una larga lista de opciones, adaptadas a poder adquisitivo, ubicación en la urbe, horario de disponibilidad, preferencias sexuales, relaciones múltiples y más variantes.



Páginas de internet en las que mujeres y hombres ofrecen relaciones sexuales –sin preservativos en algunos casos– se encuentran al alcance de cualquier usuario, sin importar su edad.



“Dependiendo de la higiene del cliente ofrezco sexo oral sin preservativo”, sostuvo Mariana*, una adolescente que tiene su perfil publicado en varias plataformas, por medio de las cuales concreta citas con clientes a cualquier hora.



“Si me ofrecen el doble de la tarifa normal (400 mil pesos) voy sin preservativo”, aseguró Miguel*, quien figura en la lista de los llamados gigolos, que se caracterizan por dirigirse a mujeres.

Más situaciones complejas

Otro detalle del que no existe control, es el de los establecimientos o casas que funcionan con razones sociales ajenas a las de los servicios que realmente prestan (muchos son llamados spa).



“Resultaba más sencillo hacer tarea de prevención frente a las ETS contando con un censo de quienes trabajaban en calles o bares. Ahora cualquiera ofrece lo que considera en una red y no hay claridad sobre si esa persona sabe sobre los cuidados que debe tener para no poner en peligro su vida y la de muchos otros. No tener un plan para hacer frente a este tema puede derivar en algo muy adverso dentro de pocos años”, expresó Daniela López, profesional de la medicina orientada a la salud pública.



En la década pasada, la capital del Atlántico llegó a ser referente nacional por registrar varios años con cero contagios de VIH relacionados a prostitución.



Los recorridos hechos por funcionarios de la Secretaría de Salud del Distrito alcanzaron en aquella época para que cada persona que ofrecía servicios sexuales en calles o establecimientos tuviera claridad acerca de cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“Actualmente, en la ciudad se presenta una la disminución en los índices de mortalidad frente al tema de VIH mediante la adherencia a los tratamientos y el talento humano con mayor especialidad. Con respecto al 2020 la cifra bajó del 8,7 por ciento tasa ajustada por 100.000 habitantes al 4,9 por ciento”, respondió un vocero de la Secretaría de Salud.



Las estadísticas en primera instancia resultan alentadoras, pero una realidad que aún escapa a las mediciones, es la que representa mayor amenaza.



Si bien las ETS no se limitan al contexto de quienes comercian con el sexo, es claro que ameritan un control las nuevas maneras en las que se ofrecen los servicios.



A todo lo anterior hay que sumar, que existe el Virus de Papiloma Humano (VPH), causante del cáncer de cuello uterino y del cual existen un poco más de 200 variantes, entre las cuales hay varias que traspasan el látex, material de los condones.

“En el año 2019 se reportaron 807 casos de VIH, en el 2020, 897 y en lo que va del año 2021 se han diagnosticado 772”, reveló la Secretaría de Salud al ser consultada por EL TIEMPO.



“El grupo etario con mayor afectación oscila entre los 20 y 44 años con el 74 por ciento del total de casos, seguido del grupo etario de 45 a 54 años con el 12,4 y el grupo de 55 y más años con el 8,4 y en menor proporción el grupo de 10 a 19 años con el 4,7”, añadió.



Respecto a la prevención, la administración Distrital también expone que la toma de pruebas gratuitas para detectar enfermedades o infecciones de transmisión sexual como el VIH, VDRL para sífilis y Hepatitis B; “así como el tratamiento y seguimiento por control médico, son parte de los servicios de salud que se ofrecen”.



A esto se suma que en los establecimientos donde laboran personas dedicadas al trabajo sexual, “se realizan capacitaciones en prevención de ITS-VIH-Sida, orientación para control y atención en los servicios de salud, así como asesoría y consentimiento informado para pruebas gratis”.

Sin controles en internet

Los sitios web en los que se promocionan servicios sexuales de manera individual o colectiva dejan claro que no intervienen en la relación que exista entre el cliente y quien presta el servicio.



Con este panorama, hay una amenaza que crece ante la sombra de todos y sin que los métodos de siempre alcancen para poner freno a las nuevas formas.



Wilhelm Garavito

Redactor de ADN

Barranquilla

