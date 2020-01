¿Cómo le va a Barranquilla en su primer día sin Uber en la ciudad?

'No hay vehículos'. Esa es la frase que les aparece hoy jueves a los más de 27 mil barranquilleros usuarios de Uber en la capital del Atlántico.



La aplicación dejó de funcionar a las cero horas de este 16 de enero luego de que la empresa decidiera que esta sería la primera ciudad del país en la que se desconectaría para acatar la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio basada en presuntos “actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela”.

Son 6 mil los conductores asociados los que quedaron sin posibilidades de trabajar con Uber en la capital del Atlántico, sin embargo, este jueves se registra normalidad en la movilidad en la ciudad, pese a algunas quejas que se han hecho sentir en las redes sociales por parte de quienes se sienten damnificados.



"Les deseamos lo mejor durante el próximo carnaval de Barranquilla en este mes de febrero, en el que desafortunadamente ya no les podremos acompañar con un servicio para solicitar viajes más seguros y confiables", comunicó Uber a sus usuarios en la capital del Atlántico.



En el resto de Colombia la plataforma dejará de funcionar a partir del 1 de febrero.



Laureano Peña, usuario de plataformas para movilizarse en Barranquilla, explicó que esta semana cambió a la aplicación por otras muy populares en la ciudad como Indriver, BAT o Cavify, . "La verdad no he tenido contratiempos, solo cambié la plataforma por las que todavía siguen funcionando", dijo Peña.



Otros usuarios aseguraron en redes que no entendían cómo empresas como Uber se habían ido de la ciudad antes que la cuestionada Electricaribe.

"Se fue Uber de Barranquilla y Electricaribe parao' en la raya", trinó Paul Rincón a través de su cuenta de la red social Twitter.



Juan Manuel Yepes, quien era conductor de Uber en la ciudad, dijo por su parte que para futuras contrataciones estaba disponible a través de su teléfono personal.

Se fué primero UBER de Barranquilla, que Electricaribe! Celébralo Curramba👍 #GanarSeguidores — Clark Kent (@Juliusvelez15) January 16, 2020





"Cierra Uber y me quedo sin trabajo. Para futuras contrataciones, traslados al aeropuerto, transporte intermunicipal, conductor elegido, servicio por horas desde Barranquilla, acepto tarjetas de crédito y tarjetas débito", informó.



En comunicado emitido recientemente a la opinión pública, Uber reitera que no está en situación de ilegalidad y que desde hace 6 años se encuentra en un escenario de no reglamentación pese a las manifestaciones que ha hecho para colaborar en la definición de dicha regulación. Además, resalta que en 150 jurisdicciones del mundo ya se han dado estas reglamentaciones, que “han reconocido una categoría diferente como solución a este reto tecnológico”.

