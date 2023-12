Barranquilla no olvida la tragedia en la Vía 40 tras un año de emergencia por incendio

Como si el tiempo se hubiera detenido en la Vía 40 de Barranquilla, aún permanecen los rastros de la tragedia por el incendio que ocurrió hace exactamente un año a la altura de la calle 85, cobrando la vida de una persona.



(Lea también: La impactante huella que dejó el voraz incendio en la Vía 40 de Barranquilla)



Hoy, todo el que pasa por el epicentro de la emergencia de ese 21 de diciembre de 2022 alcanza a observar, desde el bus, desde el taxi o por cualquier otro medio, el estado en que quedaron los dos gigantescos tanques que se prendieron en fuego.

La conflagración, que se originó a las 4:30 a. m. del miércoles en dichos depósitos con 54.000 barriles de combustible de la empresa Bravo Petroleum, se extinguió en su totalidad pasadas las 3:00 p. m. del viernes.



A esa hora de la madrugada, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, que despacha desde la estación de Las Flores, fue el primero en atender la emergencia. Estaba comandado por el sargento Javier Enrique Solano Ruíz.



Minutos después, ocurrió lo peor: el incendio provocó una explosión que expulsó una pesada estructura. Esta colapsó sobre el cuerpo del hombre de 53 años. El bombero fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero posteriormente falleció.



La noticia llegó a sus compañeros, quienes se enteraron en medio de los trabajos de auxilio y rompieron en llanto. La escena fue desgarradora pero sacaron fuerzas y continuaron con la labor.

Un voraz incendio se presentó desde la madrugada en el puerto Compas de Barranquilla. Foto: Agencia Kronos

La zona de emergencia

Y es que, solo al despuntar la luz del día, la ciudad se daba cuenta de la magnitud de la emergencia, el incendio que consumió el primer tanque de 4.000 barriles se extendió hasta el segundo con 50.000.



El área fue declarada zona de emergencia, acordonada y, a unos 3 kilómetros aproximadamente, las autoridades del Distrito instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender el caso de manera interinstitucional.



Por lo anterior, un par de embarcaciones de la Armada Nacional lanzaba agua desde el río Magdalena para aislar los otros tanques y así evitar que se prolongara la conflagración.



Al día siguiente llegaron refuerzos del aeropuerto Simón Bolívar, de Santa Marta, y del Cuerpo de Bomberos de Ecopetrol, proveniente de Cartagena. Barranquilla tenía una grave dificultad: no tenía espuma refrigerante, según denunció la Asociación de Ingenieros Químicos del Atlántico.

Imágenes nocturnas del voraz incendio del 21 de diciembre en Vía 40, en el norte de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

La estrategia que amainó el fuego

A nivel nacional, la situación fue atendida por la ministra de Minas y Energía de ese entonces, Irene Vélez, quien alertó que en los registros de esta dependencia del gobierno no se encontraba inscrita la póliza de la empresa encargada de operar los tanques de almacenamiento.



Desde el PMU anunciaron la estrategia de lanzar chorros con espuma refrigerante hacia el foco del incendio, una maniobra que fue calificada por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de “gran riesgo”.



El viernes 23 de diciembre, después de 3 de la tarde, se extinguió el fuego que durante 58 horas los barranquilleros lograban ver desde distintos puntos de la capital del Atlántico. En total, participaron 150 bomberos.

Las emotivas palabras de la hija del sargento

Entierro y honras funebres a Javier Solano, bombero que murió intentando apagar el incendio de la Vía 40 que se inició el 21 de diciembre. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Ha sido un año muy difícil y doloroso, es un sentimiento que jamás se va a ir FACEBOOK

TWITTER

Tras un año de la tragedia, los familiares del sargento Solano Ruíz expresan su tristeza por lo ocurrido y siguen buscando a los responsables de este hecho que dejó un vacío en el hogar.



“Ha sido un año muy difícil y doloroso, es un sentimiento que jamás se va a ir, saber que ya no puedes escuchar, ni ver a esa persona que tanto quieres no es fácil”, manifiesta Shirley Solano, la hija de la única víctima mortal de aquella emergencia.



En diálogo con este medio, agrega que le rendirán este jueves un homenaje al sargento con una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen y este viernes 22 de diciembre se estará realizando un partido de fútbol en honor a su partida en la cancha Carlos Bacca, de Puerto Colombia.



“Aún las investigaciones siguen en proceso y no hemos tenido todavía respuesta por parte de la empresa. Ya todo está en manos de los abogados, esperando que la empresa responda, ya que la empresa por lo que tengo entendido no contaba con algunos papeles”, asegura Shirley.

Celebración de la misa en honor al sargento Javier Solano. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

La joven señala que la defensa de la familia está recopilando toda la información “para que así la empresa responda” después de un año que “aún no se ha pronunciado”.



(Además: Habilitan tramo que había colapsado en el km 88 de la Vía al Mar Cartagena-Barranquilla)



“Aunque ninguna suma, ni valor va a devolver a mi padre. Esperemos que sea lo justo”, cerró Shirley Solano.



Barranquilla no olvida esas 58 horas, entre el 21 y el 23 de diciembre, cuando la tragedia tocó la puerta de los vecinos de la Vía 40 con calle 85.

