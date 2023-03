"Barranquilla está lista, estamos a tiempo de recibir el acompañamiento del Gobierno nacional y, de esa manera, en conjunto con el Comité Olímpico, Panam Sports y el Gobierno nacional, hacer los mejores Juegos Panamericanos que se han hecho en la historia”, señaló el alcalde Jaime Pumarejo Heins al referirse sobre las justas que se llevarán a cabo en el 2027 en la ciudad.



El mandatario distrital enfatizó en que el Estado tiene una deuda y un compromiso con la ciudad, luego de la ejecución de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018.

Trabajo mancomunado entre el Gobierno local y nacional en el marco de los Juegos Panamericanos

Deportista de natación en los juegos panamericanos. Foto: Archivo Particular

De acuerdo con el alcalde de los barranquilleros, desde la Administración distrital se está trabajando de manera conjunta con la Gobernación del Atlántico, el Comité Olímpico Colombiano (COC) y Panam Sports, por lo que “estamos esperando en la mesa a la ministra y al Gobierno nacional, y con las manifestaciones que hemos tenido en las últimas semanas por parte de Presidencia, sabemos que la ministra llegará y trabajaremos de la mano y sacaremos esto adelante”.



Como punto de partida del trabajo mancomunado entre el Gobierno local y nacional, en el marco de los Juegos Panamericanos, la próxima semana se llevará a cabo una mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá.

La fiesta del deporte. Foto: EFE

El mandatario enfatizó en que Barranquilla “remó sola para ganar los Juegos Panamericanos y tuvo inicialmente el apoyo del Gobierno, pero no se pudo concluir en el CONPES y en algunos artículos de ley que hacen falta para que el Gobierno se sume de lleno a los Panamericanos”.



“Es cierto que durante los últimos siete meses con el Ministerio del Deporte anterior tuvimos muy poca comunicación y muy poca participación en donde, en ese tiempo, el Ministerio no participó y no confirmó la mesa directiva de los Juegos Panamericanos y, al mismo tiempo, no nos acompañó en la confirmación, participación y financiación de los Juegos”, comentó.



No obstante, el alcalde distrital precisó que “la confianza que han depositado en nosotros tiene que ser acompañada por el Gobierno nacional, y yo sé que lo será porque el presidente, a través de su secretaria privada y de diversos ministros, nos ha manifestado que vamos rápidamente a ponernos al día y que vamos a sacar adelante estos Juegos Panamericanos”, dijo. “Estoy confiado que en el 2027 Barranquilla quedará en alto”, afirmó.

Adecuación de escenarios deportivos

Cristian Ortega de Colombia celebra al ganar hoy, en la prueba keirin en ciclismo en pista en los Juegos Panamericano. Foto: EFE

Pumarejo destacó que Panam Sports confió en Barranquilla y la escogió como sede de los juegos de manera unánime. “Es la primera vez que eso sucede y lo hicieron porque confían en nuestra capacidad, en la capacidad de los barranquilleros de trabajar y sacar este proyecto adelante como lo hicimos con los Centroamericanos”.



Sobre la adecuación de los escenarios deportivos de la ciudad, el alcalde destacó que ya se cuenta con un diseño inicial de los escenarios para su ampliación o construcción, “que serán muy pocos debido a la buena planificación y mantenimiento de nuestros escenarios, que fueron construidos para los Centroamericanos del 2018”.



De este modo, detalló Pumarejo Heins, el Distrito está en el proceso de revisión para la intervención de escenarios como el velódromo de Barranquilla para que este se ajuste a las necesidades de los Panamericanos, así como la mejora de espacios para gimnasia y atletismo. “Lo bueno es que la inversión en los Panamericanos será menor porque tenemos escenarios de calidad y muy bien mantenidos. Creemos que gastaremos menos del 60% o 50% que la inversión que han tenido que hacer en Santiago para los juegos de este año y que hizo Lima para los juegos de hace 4 años”, afirmó.

Jhon Orobio. Foto: Prensa COC

En cuanto a la inversión, el mandatario distrital comentó que al día de hoy Barranquilla es el único ente que “ha pagado el FEE (canon que cobra la organización para otorgar las justas) asociado a los Panamericanos, además es el único que ha invertido tiempo y esfuerzo para poder hacer la planificación de los juegos”.



Además, informó, la ciudad cuenta con una cooperación técnica con el Reino Unido que permitirá la realización de estudios socioeconómicos para identificar el impacto de los Panamericanos en Barranquilla.



Entre los objetivos a corto plazo está que antes de que acabe el 2023 “terminemos ya con una hoja de ruta clara en los trámites burocráticos para la financiación de los juegos y para la participación o entrada en vigor de muchos de los escenarios de planificación que tenemos que hacer”, añadió.



El mandatario distrital recordó que durante la preparación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el Gobierno nacional debía financiar el 70 % de los juegos y Barranquilla el 30 %, pero “solo nos pagaron el 30 % y Barranquilla tuvo que salir corriendo a tomar una decisión: o hacía unos juegos inferiores y le decía a los deportistas del mundo y de Colombia y de Barranquilla que iban a tener unos juegos chiquitos, o se ponía la mano en el corazón y hacía un esfuerzo y dejaba un legado como esto que estamos viviendo”.



Barranquilla