Por no tener Soat ambulancias no atendieron a un herido en Barranquilla

Un hombre que cayó accidentalmente a un arroyo de Barranquilla le fue negada la atención del servicio de ambulancia, por el solo hecho de no ser paciente de un accidente de tránsito.



El caso que se registró la madrugada de este miércoles, en la carrera 21 con calle 30, fue denunciado por testigos que aseguran que al lugar llegaron tres ambulancias, que al notar que el herido no tenía el seguro de Soat, es decir no se trataba de un accidente de tránsito, dieron marcha atrás.(También: El plan para frenar una nueva crisis portuaria en Barranquilla)

La denuncia fue confirmada por los bomberos de Barranquilla que fueron quienes atendieron el caso y sacar del arroyo a Luis Vega, quien resultó con una fractura en el fémur.



(Lea: Asesinan a líder social en el sur de Bolívar)



Ante la negativa de los paramédicos de atender a Vega, los bomberos llevaron a la clínica Cambell al hombre, donde permanece en estos momentos bajo observación médica.



El comandante de los Bomberos en Barranquilla, Jaime Pérez, dijo que el herido fue acomodado entre las mangueras para ser trasladado a la clínica, y recordó que estas máquinas no están habilitadas para ese tipo de servicios.



(No deje de leer: Pueblos fantasma de Colombia y sus misteriosos orígenes)



El Secretario de Salud, Humberto Mendoza, dijo que ya están investigando la denuncia, al tiempo que confirmó que los vehículos llegaron al sitio. El funcionario dijo que este año han disminuido ese tipo de denuncias en esta capital.

BARRANQUILLA