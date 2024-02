Se unen voces al polémico cobro de valorización a predios en vía Barranquilla–Cartagena

No cesa la polémica en la región por el anuncio del gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, de implementar el cobro de valorización en la vía Barranquilla – Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad.



(Lea también: Malestar por anuncio del cobro de valorización a predios en vía Barranquilla-Cartagena)



Diferentes gremios de la capital del Atlántico y en Bolívar, además de congresistas, han expresado reparos tras esta decisión y han hecho propuestas para ajustar la medida que fue dada a conocer en los últimos días en EL TIEMPO.

“Tenemos unos ejemplos en la Costa norte, el Corredor Barranquilla, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, de aumento de valor de los predios, de pasar de valor rural a valor urbano y con desarrollos de segundas viviendas, hoteles, condominios... Esos valores nos permitirían recaudar recursos para alimentar un fondo que puede destinarse a obras nuevas, a cubrir estructuraciones de nuevos proyectos”, dijo el ministro William Camargo.



La decisión está contemplada en una resolución del Instituto Nacional de Vías (Invías), que pretende recaudar más de 720 mil millones de pesos e invertir la suma entre los beneficiarios de la obra.



Al respecto, este medio consultó a Luis Espitia, un contador y socio de impuestos, quien explicó que la contribución por valorización es uno de los mecanismos que están establecidos en la constitución política para financiar obras nacionales, departamentales o municipales.



“En esta oportunidad, el gobierno nacional ha buscado este mecanismo de financiación para buscar una alternativa de recursos, buscar que los recursos provengan de otras fuentes diferente a los peajes. Es un mecanismo de financiación válido”, expresó Espitia.

Son 60 mil predios aproximadamente

El experto agregó que en el tramo Barranquilla – Cartagena, trayecto que el Ministerio de Transporte buscó como piloto, se estima que unos 60 mil predios, aproximadamente, van a estar sujetos a la contribución.



“Las contribuciones buscan recuperar los costos que invierte el gobierno o la entidad encargada de la obra para el desarrollo de la misma. Si vemos el desarrollo de Cartagena – Barranquilla, eso es un proyecto con una inversión de 2 billones de pesos. Las estimaciones lo que han dicho es que el beneficio para los predios en la zona del proyecto está por encima de los 6,5 billones de pesos”, precisó Espitia, quien está a cargo de una Oficina de Impuestos en la región.



En todo caso, el experto resaltó que, según lo anunciado, se trata de un piloto que va a demandar análisis, el desarrollo legal y lo requerido para que los posteriores procesos de control no lo declaren ilegal.



Por su parte, el Comité Intergremial del Atlantico y el Consejo Gremial de Bolívar señalaron en un comunicado reciente que “es legítimo” que el gobierno nacional utilice el gravamen de valorización sobre los bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de las obras viales.

El pedido de los gremios

Km 87 y 88 de la vía al mar, en jurisdicción de Tubará. Foto: Prensa Ruta Costera

Para el caso del anunciado piloto de la aplicación de dicho instrumento en el corredor vial Cartagena – Barranquilla, solicitaron “que los recursos recaudados mediante esa valorización, al ser una fuente libre, se utilicen para financiar la construcción y mantenimiento en doble calzada de los 60 kilómetros que no están incluidos en la Concesión Ruta Costera”.



Apuntaron que esta doble calzada es indispensable para mejorar sus niveles de servicio y de seguridad a lo largo de su extensión y para el desarrollo turístico de la zona costera.



“Con el cobro de valorización estamos ante una oportunidad de materializar esta iniciativa que gestionamos desde hace más de 30 años o a ser sentenciados a aplazar indefinidamente la atención de esa necesidad que es vital para el desarrollo económico y social de nuestros departamentos”, manifestaron.



Partiendo de los cálculos de Mintransporte, los gremios aseguran que los 724 mil millones de pesos que se estiman recaudar cubrirían el 50 por ciento del costo total del proyecto de llevar a doble calzada los kilómetros que están en calzada sencilla.



Por lo anterior, también solicitaron que con recursos del Presupuesto Nacional se financie lo faltante y así darle cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que incluyó el proyecto de doble calzada Cartagena – Barranquilla – Santa Marta.

Congresistas rechazan la decisión

El que rechazó la decisión del gobierno fue el senador Mauricio Gómez Amín, quien reaccionó al hecho como “el mundo al revés”.



(Además: En video: jornada de protestas en el Concejo de Barranquilla por incremento del pasaje)



“El gobierno insiste en afectar más el bolsillo de la gente en la costa Caribe. Rechazo absoluto este impuesto de valorización para construir la vía Barranquilla – Cartagena. ¿Para qué más plata si no ejecutan? ¿Para qué más impuestos si las obras no se ven? Al gobierno de Petro le pedimos más resultados y no afectar más el bolsillo de la gente en el país”, cuestionó el congresista.



De igual manera, se refirió el senador Carlos Meisel Vergara: “Esta vía estuvo construida y finalizada hace 25 años y de una manera atemporal el gobierno quiere cobrar esta valorización traída de los cabellos. Lo más preocupante de todo es que el recaudo que plantea hacer esta nueva valorización va a entrar a una cuenta del Invías, es decir, ni siquiera el contribuyente dueño del predio va a oler un solo centavo de ese recaudo”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

