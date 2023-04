Como una propuesta ‘sacada de los cabellos’ y hasta ‘populista’ han tildado en Barranquilla la petición hecha por el alcalde del municipio de Malambo, Atlántico, Rumenigge Monsalve, al gobierno del presidente Gustavo Petro para flexibilizar el porte legal de armas y que los ciudadanos puedan enfrentar a los delincuentes que los extorsionan y agreden.



La idea, que tiene ya adeptos en la ciudad, se plantea en medio de la ola de violencia de bandas, que ya deja cuatro masacres y 213 homicidios este año en Barranquilla y su área metropolitana, en la que se encuentra Malambo.

Para el alcalde Monsalve, no es justo que hoy le quiten la vida a una persona porque no se pueda defender de su agresor que sí tiene un arma.



“Desarmemos a los delincuentes y permitamos que cada ciudadano de bien se pueda defender. ¿Por qué colocamos un permiso especial para restringir el porte de armas? Estamos colocando muchas talanqueras y estamos permitiendo que acaben con nuestros comerciantes, con nuestro pueblo, con nuestra gente”, dijo el mandatario municipal.



De acuerdo con las cifras de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en el primer trimestre de 2023 se registraron 514 capturas por porte ilegal de armas de fuego en la ciudad, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 500, el aumento fue de menos del 3 por ciento.

Aspecto del PMU del 31 de marzo, en el que participó Monsalve (azul). Foto: Tomada de Twitter: @MalamboAlcaldia

Viene a decir que va a atentar contra tu familia si no le pagas 20 o 30 millones de pesos FACEBOOK

Monsalve, quien lanzó su idea en un consejo de seguridad con el Gobierno, recordó que el porte de armas en este país es legal, por lo que entonces pidió apoyo del Gobierno nacional y les sugirió a las autoridades que “recapaciten” sobre el decreto de prohibición del porte de armas, y se respalda en el derecho de la legítima defensa, estipulada en el artículo 32 del Código Penal, y el derecho a la vida, del artículo 11 de la Constitución Política de Colombia.



“Cualquier persona se puede defender de cualquier agresor y mucho más de un agresor que viene a extorsionarte, viene a decir que va a atentar contra tu familia si no le pagas 20 o 30 millones de pesos”, agregó el funcionario sobre la problemática de Barranquilla y su área metropolitana con las extorsiones.



Sin embargo, a pocos kilómetros de Malambo, el alcalde Monsalve ya tiene a su primer detractor.

La versión del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo

No es la primera vez que lo dice, no es la primera vez que genera escozor su propuesta FACEBOOK

Para el alcalde distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo, la idea del alcalde Monsalve no es nueva, y él tiene sus prevenciones y otras propuestas. “Rumenigge Monsalve lleva diciendo eso más de dos años. No es la primera vez que lo dice, no es la primera vez que genera escozor su propuesta”, dijo Pumarejo.



El mandatario de los barranquilleros sostuvo que la ley es clara y debería operar, “el problema es que no lo hace”, y señaló que se necesita que el que tenga un arma de fuego de manera ilegal sea conducido a un centro penitenciario, que no sea beneficiado con la posibilidad de defenderse en libertad y que luego, cuando sea condenado, no tenga beneficio de casa por cárcel.



“Quien utiliza un arma de fuego para robarnos en la calle, para extorsionar o para cualquier otro delito es un delincuente peligroso para la sociedad y debería estar tras las rejas. Esa es la propuesta que hemos dicho una y otra vez. No debería el ciudadano tranquilo, que hace las cosas bien, tener que pensar en comprar un arma. Debería más bien el bandido que anda con un arma de fuego ilegal tener que saber que si lo cogen con esa arma, va a pasar sus días en la cárcel”, aseguró el alcalde de Barranquilla.

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde Jaime Pumarejo prefiere otras medidas. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

Es increíble que una medida tan sacada de los cabellos pueda tener cabida en una Colombia como la de hoy en día FACEBOOK

Además, Pumarejo aseguró que si toca cambiar la ley, los legisladores deberían dar ese debate hoy mismo y propuso crear juzgados y una justicia que se dedique al delito con arma de fuego, para que todos los ciudadanos puedan caminar seguros por la calle, sin miedo de que los roben o los maten.



Asimismo, el mandatario distrital tachó de sacada de los cabellos la idea de su homólogo de Malambo, pero señaló que la percepción que tiene la comunidad y la cabida de la idea en la sociedad es solo muestra del desespero de los colombianos por la inseguridad.



“Es increíble que una medida tan sacada de los cabellos pueda tener cabida en una Colombia como la de hoy en día, y la tiene es por el desespero de los colombianos, porque no ven una salida a este problema tan grave. Lo hemos dicho los alcaldes de ciudades capitales: se necesita un cambio de paradigma en el tema de seguridad, se necesita menos impunidad y se necesita que el delito menor sea sobre el que se centre el debate de la seguridad”, cerró Pumarejo.

Los comerciantes se declaran a favor de la idea

No se está pidiendo para toda la ciudadanía, sino para aquel comerciante FACEBOOK

Pero los comerciantes, uno de los gremios más afectados con las extorsiones en la capital del Atlántico, ven con buenos ojos la idea.



Una de las partes que se han inclinado por la propuesta del porte legal de armas en la ciudad es la directora de la Asociación de Comerciantes de Barranquilla (Asocentro), Dina Luz Pardo, quien precisó unas condiciones.



“El derecho a la legítima defensa, como sucede en otros países, que no se está pidiendo para toda la ciudadanía, sino para aquel comerciante que, si un malhechor llega a su establecimiento, tenga cómo defenderse y no estar tan expuesto como sucede hoy día: llegan, le apuntan con un arma y él sencillamente tiene que dejarse disparar o intimidar”, dijo la dirigente gremial.



Pardo señaló que lastimosamente no hay un policía para cada establecimiento, por lo que cada quien, según considera, debe buscar la forma de defenderse.



“Hablando desde el comercio. En este caso, sí creemos que es necesario que la restricción se levante para el sector comercial de la ciudad, para que el malhechor sepa y lo piense tres veces”, expresó.



La directora de Asocentro, no obstante, comentó que sería ideal que los buenos no estuvieran armados para defenderse cuando hay una Constitución Política. Sin embargo, señala que se registran falencias en el sistema y el pie de fuerza se reduce, por lo que no se presentan las garantías de seguridad.

Facebook Twitter Linkedin

Los comerciantes piden mayor garantía de seguridad. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Expertos en materia de seguridad analizan la idea

No hay evidencia que compruebe que el porte de armas disminuye la inseguridad FACEBOOK

Una posición contraria tiene el docente e investigador Luis Fernando Trejos, que calificó la propuesta como “populista” y duda de que esta resuelva el problema de inseguridad.



“No hay evidencia que compruebe que el porte de armas disminuye la inseguridad. Legalmente no es posible en este momento y, nuevamente, es una medida que solo beneficiaría a pocos comerciantes, teniendo en cuenta el alto costo de las armas y sus respectivos permisos”, apuntó Trejos.



Entre tanto, el analista en materia de seguridad de Barranquilla Arturo García Medrano señaló que no ve ventajas de esta posible medida para la ciudadanía, sino una serie de desventajas.



“Necesitamos a ciudadanos preparados físicamente y psicológicamente para el manejo de armas, y el delincuente siempre va a ir a la defensiva, conoce a la víctima. En ocasiones, se mueve con información de la víctima y sabe en qué momento va a actuar. De manera que el delincuente la mayoría de los casos neutraliza siempre a la persona que está armada”, cuenta el hombre.



En ese sentido, dice que eso llevaría a un incremento de la violencia, por lo que pide que se planteen otras soluciones.



“No todo el mundo tiene que estar armado, pero sí desde el punto de vista de su actividad personal, profesional, de su condición de riesgo, pueden solicitar el trámite de salvoconducto especial ante las brigadas del Ejército. Hay que precisar que la tenencia es una figura que se define como la posesión que tiene el ciudadano del arma dentro de su casa. El porte es el que permite al ciudadano, fuera de su casa, transitar con ella”, concluye el experto.



