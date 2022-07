Un lamentable final tuvo el mono cariblanco que deambulaba por el centro de Barranquilla.



El animal fue encontrado muerto, al parecer víctima de envenenamiento, según indicó el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Barranquilla Verde.

#Actulización

Informamos a la ciudadanía que en la tarde de hoy fue encontrado sin vida el mono cariblanco que se encontraba rondando el centro de la ciudad, el primate aparentemente fue envenenado. — EPA Barranquilla Verde (@Bquillaverde) July 17, 2022

La entidad ambiental rechazó el hecho que atenta contra la fauna silvestre y aseguró que se realizaron "todos esfuerzos para lograr su captura pero no fue posible".



El mono cariblanco fue visto hace alrededor de 15 días en una construcción cerca al Hospital de Barranquilla, y pese a que el EPA intentó capturarlo para sacarlo de allí, este escapó.



Barranquilla Verde recibió en otras ocasiones alertas del animal, pero al llegar al lugar, ya no lo encontraban, lo que complicó que se pudiera recuperar al primate y ponerlo a salvo.



Al mono no se le pudo hacer necropsia ni evidenciar las verdaderas causas de la muerte, sin embargo, el EPA cree que lo más seguro es que haya sido envenenado.



Vale la pena recordar que el tráfico y porte de estos animales de fauna silvestre como mascotas tiene consecuencias penales.

