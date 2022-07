En un ‘dolor de cabeza’ se convirtió la Circunvalar, una de las principales avenidas de Barranquilla, para conductores y ciudadanos en general. Por su aspecto, producto de las lluvias, el lodo y los huecos, la denominaron “pista de rally”.



(Lea también: Este es el nuevo valor del pasaje para buses y Transmetro en Barranquilla)



Decenas de accidentes de tránsito, como choques entre vehículos, caídas de motociclistas, carros que terminaban en los cráteres, y los daños que estos generaban, además de los trancones, colmaron la paciencia de los usuarios, quienes pedían intervención urgente.

De hecho, esa intervención fue anunciada “como un regalo de Navidad” a finales del año 2017 por el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con un render que mostraba la avenida con 10 carriles y más detalles que demandarían una inversión que superaba los 60.458 millones de pesos.



En efecto, el objeto del contrato confirmaba la “construcción y/o ampliación de la vía Circunvalar entre la carrera 38 y la carrera 12, y ampliación y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla”.

Las millonarias prórrogas

Esta es una obra que nos llamó la atención, porque es de las principales vías de la ciudad y la intervención de este sector genera bastante caos en la movilidad FACEBOOK

TWITTER

El valor inicial era por más de 60.278 millones de pesos, un orden de inicio con fecha del 25 de abril de 2018 y un plazo inicial de 31 de diciembre del mismo año. Pero, hasta mediados de julio de 2022, es decir, tres años y medio después, en el proyecto de 10 carriles solo se veía una “pista de BMX en la que bien podría entrenar Mariana Pajón”, según decían algunos vecinos afectados, entre risas.



“Esta es una obra que nos llamó la atención, porque es de las principales vías de la ciudad y la intervención de este sector genera bastante caos en la movilidad”, dijo Reynaldo Torres, quien con otro grupo de veedores ciudadanos, le puso la lupa al proyecto por la inactividad y los retrasos.



En esa tarea, la comunidad halló y denunció ocho prórrogas desde diciembre de 2018. La octava promete que la ejecución de las obras va hasta el 30 de junio de 2023. El valor de la adición se aproxima a los 10.000 millones de pesos y el valor acumulado llega a 70.268 millones de pesos, aproximadamente.

¿Aeropuerto - Centros Poblados - Circunvalar?

Una empresa que se vio involucrada en todo este escándalo de Centros Poblados en 2021 FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tenían en común la demorada Circunvalar con el escándalo de Centros Poblados y el criticado aeropuerto de Barranquilla? Torres se animó a imprimir los documentos que demostraban las millonarias adiciones y los distribuyó a la comunidad para socializar la situación.



Mientras el ciudadano hacía el trabajo pedagógico, otro veedor, Pablo Pachón, accedía a documentos que “no eran públicos” y encontró información de contratistas que los motivó a cuestionar el proyecto de la Circunvalar.



El Consorcio Avenida Circunvalar 2018, a cargo de las obras de ampliación, estaba conformado por BF Construye (25 % de participación), Betcon Ingeniería (25 %), Edgardo Navarro Vives (25 %), Soluciones de Infraestructura y Logística - Sil Soluciones (19 %) e Intec de la Costa (6 %).



“A partir de ese ejercicio, nos dimos cuenta que la empresa Intec de la Costa hacía parte del Consorcio. Una empresa que se vio involucrada en todo este escándalo de Centros Poblados en 2021”, relató Pachón.



Hay que recordar que Intec de la Costa SAS (15 %) era una de las tres firmas barranquilleras que conformaron la Unión Temporal (UT) Centros Poblados Colombia 2020. Una más, la cuarta y última, era de Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Las obras de la Circunvalar avanzan con la ampliación de dos carriles más por cada una de las calzadas, según comunicó el Distrito. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Empezamos a hacer un acompañamiento a las obras y las encontramos en un muy mal estado FACEBOOK

TWITTER

Este caso resultó en escándalo de corrupción por incumplimientos en la ejecución del contrato pese a haber recibido 70.000 millones de pesos, presunta documentación falsa y poca experiencia de la UT en el sector.



El otro nombre que llamó la atención en el proyecto de la Circunvalar de Barranquilla fue el de Edgardo Navarro Vives que, con la firma Equipo Universal (41,5 %), participó en la Unión Temporal Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, a cargo de la modernización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.



Les fue adjudicada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por valor inicial de 345.000 millones de pesos. Pero, al igual que la Circunvalar, los trabajos de la terminal aérea han sido cuestionados y sancionados por atrasos e incumplimientos. La inversión ya va por 610.000 millones de pesos y algunos viajeros dicen que “se veía mejor el antiguo aeropuerto”.



“Empezamos a hacer un acompañamiento a las obras y las encontramos en un muy mal estado. Decían que las obras serían 24/7, pero no fue así”, expresó Pachón en referencia a la vez que fueron a la Circunvalar y encontraron la maquinaria paralizada.

Explicaciones del Distrito a través de la ADI



Ante estos cuestionamientos de la ciudadanía, el gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI), Alberto Salah, respondió que la empresa Intec de la Costa ya no hace parte del consorcio que ejecuta el contrato de la avenida Circunvalar.



“En el año 2018, cuando la licitación se adjudicó, en ese momento no había ningún tipo de inhabilidad o impedimento para que esa compañía hiciera parte de la ejecución de las obras. Entonces ellos tenían cerca del 9 % de la participación dentro del ejercicio consorcial”, explicó el funcionario.



De acuerdo con los documentos que así lo respaldan, la cesión de la firma fue el 1 de septiembre de 2021, es decir, un mes después del escándalo desatado por Centros Poblados.



“Nosotros aceptamos la cesión de esa participación, o sea, esa empresa hoy no hace parte del consorcio de la Circunvalar”, dijo Salah.



Ahora, el Consorcio está integrado por las empresas BF Construye SAS, Infraestructura Hospitalaria Barranquilla SAS, Sil Soluciones SAS y Promotora El Campín SAS.



Con respecto a las quejas por los atrasos en la obra, el gerente de la ADI explicó que, cuando se llevó a cabo la licitación y se adjudicó, el término para finalizar las obras fue de 18 meses, los cuales debían cumplirse en junio de 2019. Sin embargo, en el camino se encontraron una serie de dificultades que generaron los atrasos.

Cuando se llevó a cabo la licitación y se adjudicó esta, el término para finalizar las obras fue de 18 meses FACEBOOK

TWITTER

“Cuando se llevó a cabo la licitación y se adjudicó esta, el término para finalizar las obras fue de 18 meses, los cuales debían cumplirse en junio de 2019. Sin embargo, en el camino se encontraron una serie de dificultades que generaron los atrasos”, agregó Salah.



La adquisición de los predios también significó un inconveniente, según indicó la administración distrital.



“Cuando empezamos a hacer las ofertas, los avalúos, también empezaron las complicaciones. De una u otra manera nos quedamos expuestos a las voluntades de cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, se previó y se estableció que ya no se iba a inaugurar en el año 2019, sino que íbamos a trasladarla al siguiente gobierno, o sea, a la administración del actual alcalde Jaime Pumarejo”, señaló.



Recordó que la nueva fecha programada fue en el segundo semestre de 2020, pero la pandemia por el covid-19 impidió esa intención.



“El alcalde priorizó la vida de los barranquilleros y todos los esfuerzos se enfilaron hacia ese objetivo”.



Sobre las prórrogas, dijo que “no se pueden detener los procesos involucrados en una acción predial. Si tú los suspendes, se te puede suspender un término judicial, un término del debido proceso. Por lo tanto era necesario mantener activa la ejecución de las obras”.



“Vamos a ver la Circunvalar de las tres vías rápidas, de las dos de servicio, con andenes más amplios y con mucho verde y paisajismo”.



Asimismo, Salah enfatizó en que las demoras no afectan a las arcas distritales.

Observaciones de la veeduría ciudadana

Uno de nuestros principales llamados es a que las entidades del Distrito cumplan con la ley de transparencia FACEBOOK

TWITTER

El gerente de la ADI también se reunió con el grupo de veedores, incluyendo a Reynaldo Torres y a Pablo Pachón que, tras escuchar las razones del funcionario, anunciaron sus observaciones y recomendaciones.



“Los documentos no eran públicos. Uno de nuestros principales llamados es a que las entidades del Distrito cumplan con la ley de transparencia. Todos estos documentos debían estar publicados en la plataforma Secop. Sobre el contrato de la Circunvalar no había información, sino hasta 2018”, apuntó Torres.



(Además: Volcamiento de una lancha deja un muerto y un desaparecido en Atlántico)



Asimismo, pidió una valla informativa en la obra, con el propósito de ofrecer garantías a los ciudadanos y que estos conozcan costos, identificación de empresas y plazos.



“Esto genera mucho impacto y detrimento social al comercio, a las comunidades que se ven perjudicadas en sus tiempos de traslado. Esperamos a partir de todo esto que ya se cumplan con los periodos estipulados”, cerró el veedor ciudadano.



Tras este llamado de la ciudadanía, el pasado 20 de julio se anunció la reapertura del tramo desde la carrera 27 hasta la carrera 20, sumando en total 2,4 kilómetros desde la carrera 38 hasta la 12A.



La comunidad aseguró que seguirá con la lupa puesta en la Circunvalar hasta que el render de los 10 carriles sea una realidad y puedan disfrutar con obras de calidad.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- Reportan temblor de magnitud 3,5 en Ecuador que se sintió en Colombia

- Hombre golpeó brutalmente a una niña porque le habría pedido algo de comer

- Turista fue asesinado en una playa de San Andrés mientras estaba con su familia