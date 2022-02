Una alerta viene lanzando desde varias semanas la diputada del Atlántico, Lourdes López, por la construcción de zanjas para la instalación de una báscula en inmediaciones del peaje Papiros, entre Barranquilla y Puerto Colombia.



(Lea también: Hurtan en peaje de la Circunvalar de la Prosperidad en Barranquilla)



Ahora, la mujer insiste en las últimas horas con la denuncia, después de conocerse recientemente el fallecimiento del ciclista José Manuel Plata Acevedo, quien se accidentó el 10 de diciembre al caer en una de esas zanjas.

Están perjudicando no solo una vía 4G, sino que también están atentando contra el ser humano FACEBOOK

TWITTER

“Inaceptable lo que está sucediendo en la vía al Mar. Lo habíamos denunciado, lo habíamos puesto en conocimiento de las autoridades competentes, como la ANI y el Ministerio de Transporte”, lamentó López.



La diputada sostuvo que, por instalar una báscula de pesaje, no tuvieron en cuenta la berma que se tenía que dejar para ciclistas y demás usuarios de la vía, quienes ahora deben desviarse y exponerse a un accidente.



“Están perjudicando no solo una vía 4G, sino que también están atentando contra el ser humano, contra quienes usan un transporte público. Necesitamos el desmonte de ese pesaje y que compren un predio privado”, agregó.

La accidentalidad con los ciclistas

Facebook Twitter Linkedin

Conductores también han denunciado imprudencias de los ciclistas. Foto: Bicired Caribe

Lourdes López rechazó la creación de la báscula en el espacio público, lo que les está “quitando el carril a los deportistas y usuarios”, según consideró, pese a las estadísticas conocidas de accidentabilidad ocurridas recientemente en el gremio de ciclistas y motociclistas.



Y es que, según los registros que manejan las redes de ciclistas en Barranquilla y el Atlántico, el año pasado contabilizaron seis accidentes que involucraron a estos usuarios en el sector de la vía al Mar. Entre esos siniestros, uno falleció.



Mientras que, en lo que va de 2022, se tiene conocimiento de al menos dos biciusuarios lesionados y otro fallecido.



“El concesionario (Ruta Costera) ISA no pudo, no quiso, o no le alcanzó para comprar un predio privado y lograr hacerla sin dañar el paso seguro para ellos, sino obstaculizando por completo y truncando esta importante vía”, manifestó la diputada.

(Le puede interesar: Insólito: tenía casa por cárcel y estaba cometiendo su atraco número 13)

El mensaje de los ciclistas

¡¿Cómo se les ocurre colocar esa báscula a 20 metros del peaje?! Nos quitan la berma y no hay zona de seguridad FACEBOOK

TWITTER

El gremio del ciclismo en el departamento también lamentó lo sucedido con Plata Acevedo y las obras que se llevan a cabo en esta zona, muy concurrida por los ciclistas, sin suficientes advertencias sobre trabajos en la vía.



“Habían unas paletas, pero no estaban bien pegadas al hueco para no dejar pasar a nadie. El hombre se metió por ahí y se fue por la zanja. ¡¿Cómo se les ocurre colocar esa báscula a 20 metros del peaje?! Nos quitan la berma y no hay zona de seguridad”, expresaron.



Después de luchar dos meses por su vida, José Manuel Plata Acevedo falleció como consecuencia de las graves heridas que sufrió al caer en la zanja, la cual tenía expuesta unas varillas.



El hombre, de 59 años, era hermano de la exjefe de la Oficina de Pasaportes del Atlántico, Gloria Plata, quien murió en agosto de 2020 por causas naturales.



Este medio consultó a la Concesión Ruta Costera, a cargo del peaje Papiros, pero hasta ahora no ha emitido respuesta al respecto.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- Afiliarán al Sistema de Salud a 5.000 venezolanos en Valledupar

- No habrá más vuelos de Avianca para el aeropuerto de Manizales

- Decepción y miedo en La Mojana por trabajos mal hechos en 'cara de gato'