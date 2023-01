La Policía de Barranquilla entregó en la mañana de este lunes un balance de la movilidad durante el puente festivo de Reyes Magos en la ciudad y el área metropolitana.



De acuerdo con las cifras registradas por las autoridades, a corte de mediodía de este 9 de enero, se han movilizado por las vías que conducen a la capital del Atlántico 41.141 vehículos. Mientras que 38.399 automotores han salido.

En materia de accidentalidad, se presentaron 54 casos y 11 personas resultaron heridas. “No se han presentado pérdidas de vida”, dijo el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Óscar Daza.



Las autoridades estiman que se movilicen durante este plan retorno unos 25 mil vehículos, tras el disfrute de las diferentes actividades que se programaron en esta región del país.



La seccional de Tránsito y Transporte no reporta cierres viales en el Distrito y en el Atlántico.

Las recomendaciones de las autoridades en las vías

Con el fin de evitar víctimas mortales en estos desplazamientos, la Policía invitó a conducir de manera responsable y segura, respetando la vida propia y de los demás, realizando pausas activas para prevenir los microsueños y de este modo evitar accidentalidad.



No conducir en estado de cansancio, haber descansado un tiempo prudente antes de manejar, no conducir en estado de embriaguez. Haga revisión de su vehículo antes de viajar. Acate las señales de tránsito. No exceda los límites de velocidad.



En los puntos turísticos, no descuide sus objetos personales y acate las recomendaciones en cada uno de estos lugares.



