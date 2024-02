Barranquilla buscará recuperar los 2 millones de dólares girados a Panam Sports

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no pudo ocultar su tristeza por la pérdida definitiva de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, decisión tomada por Panam Sports, tras el incumplimiento de unos pagos por parte del Gobierno Nacional.



"Horrible, triste, impotencia, dolor por Colombia, dolor por nuestros deportistas, dolor por un evento que hubiese significado mucho para Barranquilla, por supuesto, pero para toda Colombia, porque hacía 53 años que no teníamos unos Juegos Panamericanos", aseguró Char.

Alcalde de Barranquilla, Alex Char. Foto: Cortesía

El mandatario indicó que la ciudad hizo todo por realizar los juegos. "Es un dolor grande porque Barranquilla hizo todo. Desde 2018, cuando hicimos los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia, al día siguiente cogí mis maletas y me fui a Panam Sports a decirles 'les cumplimos al mundo del deporte' y empezamos a concursar y nos ganamos en franca lid la sede. Y esta es una desazón, una tristeza", agregó.



Asimismo, Char afirmó que el Distrito busca recuperar los más de dos millones de dólares girados a la organización deportiva.



"Barranquilla sí pagó. Fueron más de dos millones de dólares, plata que necesitamos y vamos a pelearla", dijo el alcalde.



Además, agregó que, "vendrán acciones jurídicas y a profundidad del caso que se merece. Todos los pesos de los barranquilleros tienen que cuidarse como lo más preciado".

Entonces @AlejandroChar dice que @petrogustavo sí le cumplió a él y deja entrever que @jaimepumarejo no gestionó lo de los Panamericanos como era debido... pic.twitter.com/8zXE0dFfOV — Jimmy Cuadros (@cuadrosr) February 2, 2024

Contrario a lo que se ha dicho, Char insistió en que a él el Gobierno Nacional sí le cumplió.



"Yo llegué el primero de enero y tengo que decir a mí el Gobierno me cumplió porque, horas después, el mismo presidente Gustavo Petro estuvo conmigo y todo mi equipo y Ciro Solano, reunidos en Palacio varias horas. Se llamó a Panam Sports, se le ofreció toda la plata por adelantado, el Conpes que tanto añoraban de los 800 millones de dólares se iniciaba. A mi el Gobierno Nacional me cumplió en el momento que yo llegué, que antes no hayan pagado, que tenían que haberlo hecho el año pasado, ya la culpa es de otros", aseguró.



Finalmente dejó claro que los incumplimientos se dieron en otros tiempos. "Cuando llegué a la Alcaldía tuve un Gobierno que me acompañó, pero, desafortunadamente, los insucesos ocurrieron en el 2023".

Flor Díaz Ospino

Escríbeme a flodia@eltiempo.com