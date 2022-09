El aguacero que cayó la tarde de este miércoles en Barranquilla desnudó los problemas de mantenimiento que tienen los buses de Transmetro.



Por lo menos eso fue lo que evidenciaron los usuarios que a esa hora viajaban en un articulado, y les tocó sacar paraguas para evitar que el agua que se filtraba del techo los mojara.

Los buses de @transmetrobaq ya requieren una nueva capa de manto edil para impermeabilizar el techo. Ya se está volviendo muy común ver estas imágenes por el descuido que tienen algunos buses. @HaroldYanesR @AtlanticoEmi pic.twitter.com/WdlW1AxjU0 — Albert (@albert971) September 8, 2022

“Se moja uno más adentro que afuera”, se escucha a los pasajeros quejándose del mal estado de los buses del sistema.



La curiosa escena fue grabada por pasajeros y subida a las redes sociales, donde no se hicieron esperar las quejas contra la empresa.



“Ya requieren una nueva capa de manto edil para impermeabilizar el techo. Ya se está volviendo muy común ver estas imágenes por el descuido que tienen algunos buses”, es uno de los comentarios que se lee en Twitter.



Hasta el momento la empresa no ha emitido comunicado para explicar la situación actual del mantenimiento del parque automotor.

BARRANQUILLA