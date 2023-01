“Esto es la tapa. Deplorable”, sostuvo la presidente ejecutiva de Asocentro, Dina Luz Pardo, al presentar la denuncia sobre un parte de personas sosteniendo relaciones sexuales al aire libre y a plena luz del día en el Paseo de Bolívar, en pleno sector céntrico de Barranquilla.



(Además: Por supuesta alteración en la hoja de vida investigan a gerente de Telecaribe)



El momento quedó registrado por transeúnte que grabó con la cámara del celular a una pareja de habitantes de la calle sosteniendo sexo a plena luz del día en el sitio.

Sexo al aire libre¡¡¡ 🤣 🤣 🤣.. en el paseo bolivar.. barranquilla... temprano es más bacano 😂 😂 😂 pic.twitter.com/Qhbj55izkH — AntonyGihaH76 (@GiHez76) January 24, 2023

Las imágenes circulan por las redes sociales y han generado todo tipo de comentarios.



“Qué más tiene que suceder para que las autoridades hagan algo al respecto”, subraya Pardo quien hizo un duro pronunciamiento sobre la situación



(También: La ola de violencia no para en Soledad: dos muertos deja nuevo ataque sicarial)



“Hemos solicitado de mil formas que no se permita la estancia en el centro de habitantes de calle... ahora no sólo es letrina y dormitorio públicos, también lugar para sexo al aire libre. Inaudito”, agregó, al tiempo que solicitó a las autoridades buscar solución, como plan de choque y de fondo a este gran problema.



(Lea: A pedazos se están robando las casas de 11 barrios en Barranquilla)

BARRANQUILLA