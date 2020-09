Después de 4 años, padres se enteran que les cambiaron a sus bebés

Una extraña historia que involucra el 'cambiazo' de dos bebés en el Hospital Niño Jesús, en Barranquilla, tiene sorprendidos a todos en la ciudad. La historia se conoció este jueves y causa expectativa por el proceso que se viene.



El caso se registró en el 2016, al parecer por la confusión de una de las enfermeras que asistió los partos.



Sin embargo, el centro asistencial trata de establecer lo que ocurrió ese día, debido a que se encuentra a las puertas de una millonaria demanda por parte de las familias que resultaron afectadas.



De acuerdo con las versiones que han circulado en los medios locales y redes sociales, el caso se descubrió luego de que uno de los padres notara que los rasgos físicos de la niña que estaba criando no coincidían ni con él ni con la madre.



Con el paso de los meses, la desconfianza fue creciendo hasta que el hombre estalló al ver que la niña, ya de cuatro años de edad, no se parecía en nada a él.



Le reclamó a la esposa por una supuesta infidelidad, lo que generó una crisis en el matrimonio. Para despejar las dudas, el hombre se hizo la prueba de ADN y confirmó que la niña que había criado no era biológicamente suya.



La madre, insistiendo en su inocencia y en defensa de su dignidad, también decidió hacerse la prueba de ADN. El resultado también demostró que era incompatible con el de la niña.

De inmediato, la pareja inició la investigación y mediante derechos de petición al hospital logró conocer los nacimientos que se registraron ese día en el centro asistencial. Dos niños y dos niñas.



A partir de esa información, con el apoyo de un investigador, comenzó la búsqueda de su hija biológica.



Lograron ubicar, a través de Facebook, a la madre de la otra niña, quien reside en un municipio del departamento del Cesar.



Luego de varios correos en los que le insistían a la mujer que la niña que tenía no era de ella, la mujer accedió a recibir la llamada.



En estos momentos, la dirección del centro asistencial prepara la respuesta que entregará a los padres de este caso. Foto: Archivo. EL TIEMPO

En una entrevista al diario local El Heraldo, la mujer confesó que su esposo la había dejado pensando que ella lo había engañado, puesto que la niña que estaban criando tampoco se parecía a ellos.



La mujer contó que fue un golpe muy duro porque ama a la niña como si fuera suya, pero tras practicarse un examen de ADN comprobó que no era así.



"Fue muy duro, hasta el punto que intenté quitarme la vida. Estuve hospitalizada, casi me vuelvo loca. Yo miraba a la niña y la abrazaba. No lo podía creer", le contó la mujer a los periodistas del diario barranquillero.



En estos momentos, el hospital prepara una respuesta para aclarar qué fue lo que pasó en este caso que mantiene intrigados a los barranquilleros.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En TW:@leoher70

Escríbeme a leoher@eltiempo.com