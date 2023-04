“Quiero seguir viviendo para disfrutar de mi familia y de todos mis seres queridos”, dice Yolima García Rodelo, ama de casa que, de sus 52 años de vida, los últimos cinco los ha pasado esperando un donante de riñón.



(Lea también: Cárcel a hombre que ató a su expareja y luego la intentó ahorcar en Barranquilla)



Hace siete años le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, después de consultar al médico por vómitos frecuentes y pérdida de apetito.

Yo no quiero que se acabe el día, porque quiero compartir FACEBOOK

TWITTER

“Me hacían exámenes y me decían que estaba bien, pero me regresaba para la casa y le decía a mi esposo ‘Yo me siento mal, yo me estoy muriendo’. Ya no comía, todo lo vomitada, no podía ver ni la comida”, recuerda la cartagenera.



Ante esta situación, optó por cambiar de EPS. Tras concretar el proceso, se realizó un nuevo examen, cuyo resultado arrojó la enfermedad por la cual fue hospitalizada inmediatamente.



“Eso es como una negación. Yo oía de diálisis, pero no quería hacérmelas. La psicóloga estuvo conmigo, me hablaba y tuve que aceptar, porque ¿qué más? Si de ahí dependía mi vida también”, cuenta ella.



Y es que las jornadas diarias a las que acude para someterse a la diálisis peritoneal en la capital de Bolívar duran 11 horas desde que llega la noche y en el que debe dormir aferrada a una máquina.



“Yo no quiero que se acabe el día, porque quiero compartir, por ejemplo, cuando llegan las fechas especiales como diciembre, cuando uno se quiere reunir con la familia. Esta enfermedad le quita todo ese tiempo a uno”, explica la madre de tres hijos.



Por lo anterior, decidió trasladarse a Barranquilla para acceder al programa de donación de órganos, a través de la Fundación Donar Colombia (Fundonar), con sede en esta ciudad, y así ser parte de una lista de espera conformada por, aproximadamente, 290 personas solo en esta regional.

La llamada que ilusionó a Yolima

Facebook Twitter Linkedin

Yolima (centro) valora cada fecha especial en la que tiene la oportunidad de compartir con su familia. Foto: Álbum Yolima García

Cuando iba en camino, me dijeron que había otra candidata para ese mismo órgano y finalmente la compañera quedó FACEBOOK

TWITTER

Desde entonces, vive pendiente del teléfono, con la esperanza de recibir una llamada que le notifique que llegó su turno con el arribo del órgano que sea altamente compatible con su sistema.



"Hace tres años me llamaron en la madrugada. Eso fue un momento de alegría y miedo. Cuando iba en camino, me dijeron que había otra candidata para ese mismo órgano y finalmente la compañera quedó. Dios sabe cómo hace sus cosas, era para ella y no para mí. Me doy ánimo”, manifiesta.



En estos cinco años, si bien la clave para ella ha sido la paciencia, también reconoce que ha tenido momentos de desespero. Incluso, su compañero sentimental, padre de sus hijos, se dispuso a donarle el riñón, pero no estuvo apto por dificultades en su sistema, según se evidenció en el examen de protocolo que le practicaron.

La preocupación del sector salud en Barranquilla

Tenemos más pacientes en lista de espera, que están falleciendo, porque cada mes ingresan varias personas a esa lista FACEBOOK

TWITTER

La preocupación se incrementa si se tiene en cuenta que, en 2019, de cada 100 familias que se entrevistaban, 52 aceptaban que su ser querido fallecido donara un órgano. Mientras que en 2022, 22 de 100 familias decían que sí, es decir, la voluntad de donar disminuyó 30 por ciento, según cifras de Fundonar Barranquilla.



En ese sentido, Yolima le envía un mensaje a estas familias: “Sé que ese momento es duro por la pérdida del ser querido, pero sientan que donar sería darle la oportunidad de vida a alguien, a que esa persona siga adelante. Da satisfacción que ese órgano le da calidad de vida a una persona”.



La directora médica de Fundonar Barranquilla y coordinadora de donación y trasplante, Milena Orellano, se refiere a la preocupación que existe en el gremio por la disminución de donación y aceptación de la continuación del proceso, después de la pandemia.



“¿Qué pasa aquí? Tenemos más pacientes en lista de espera, que están falleciendo, porque cada mes ingresan varias personas a esa lista, pero las personas que son donantes sus familias no están dejando continuar el proceso por desconocimiento de la norma”, señala Orellano.



Se trata de la Ley 1805 de 2016 que dice que todas las personas en Colombia son donantes, excepto que en vida se manifieste en un documento notariado no tener la voluntad de donar.



A dicho desconocimiento, la coordinadora suma unos cuatro mitos que han complicado el proceso de donación de órganos y que a su vez inciden en la disminución de aceptación en la capital del Atlántico.

Los cuatro mitos que inciden en la disminución de voluntarios

‘Él se va entero, porque Dios me lo dio entero’. Ninguna religión está en contra de la donación FACEBOOK

TWITTER

“La parte religiosa: ‘Él se va entero, porque Dios me lo dio entero’. Ninguna religión está en contra de la donación. El primer donante –lo habla La Biblia precisamente– es cuando Dios entrega a su hijo para darnos vida”, recuerda Orellano.



El segundo mito es que el cuerpo del donante queda deforme. Sin embargo, a esta creencia, la coordinadora lo niega, respaldándose en el proceso ético y legal que manejan los médicos de donación, cuyo procedimiento se cumple con todo el rigor y el respeto que demandan las cirugías.



“La otra parte: ‘Es que hay algún cobro’. La misma normatividad dice que las personas, sean del régimen contributivo o del régimen subsidiado, tenemos derecho a un trasplante. Como beneficiarios de ese programa, no tenemos que hacer ningún tipo de pago”, agrega.



Mientras que el otro mito de algunos ciudadanos es que “se lo van a poner (el órgano) a la persona que más dinero tiene”. Según Orellano, esto no es así, ya que los trasplantes se hacen por compatibilidad.



La directora médica asegura que se propusieron derribar estos mitos con campañas de divulgación en Transmetro, empresas, colegios, universidades, hospitales, entre otros escenarios, haciendo promoción de la normatividad.



“Si quiere ser donante, dejarlo conversado. Donar transforma vidas, porque donar cambia e impacta la vida de alguien. Nos pueden buscar en la página www.fundonarcolombia.com. Ahí le podemos dar todos los tips”, señala la coordinadora.

Juan Carlos debió dejar su ciudad por un trasplante

Un caso similar al de Yolima debió enfrentar Juan Carlos Escalante. El barranquillero tiene 45 años y hace tres meses se sometió a un trasplante de riñón por problema renal congénito. Su padre sufrió de riñones poliquísticos y murió a los 40 años.



Juan Carlos trabajaba en una agencia de aduana de la Sociedad Portuaria y a los 20 años empezó a sufrir de la presión. Un lustro después, sufrió un accidente en el que salió expulsado de la motocicleta en la que se desplazaba.



Lo trasladaron a un centro asistencial, donde orinó sangre. Por ello, le hicieron una radiografía y le encontraron riñones poliquísticos. Esta situación le demandó al hombre acudir a una dieta de prediálisis.



Teniendo 38 años, en una cita de control a la que asistió por pérdida de peso y “mal color”, lo categorizaron como paciente renal.



“Fue un impacto para mí, porque vi lo que vivió mi papá y no quería sufrir eso también. Eso es un problema emocional para uno como paciente y para la familia, porque también afecta el núcleo familiar”, cuenta.



Después de varios procesos de diálisis, decidió participar en el proceso de trasplante, pero su EPS entró en liquidación y debió cambiar de entidad.



Con el cambio, la ruta ya no sería en Medellín, sino en Bogotá, a donde debió establecerse, toda vez que en Barranquilla no había posibilidad.



Tras 7 años y medio de diálisis, el pasado 3 de enero de 2023 salió un donante para Juan Carlos en un proceso que califica como un ‘milagro’.

La compatibilidad lo llevó del noveno turno al primero

La gente no sabe lo importante que es donarle a una persona, el bienestar que le va a dar FACEBOOK

TWITTER

“Me dicen que este donante es un muchacho de 39 años, de Bogotá, que murió por problemas cardíacos y que –me hizo énfasis– este riñón no me tocaba a mí. Yo estaba en el turno 9 y que él (especialista) cuando vio el listado de los pacientes que estaban en lista, me dice: ‘No sé por qué tuve el sentir de llamarte, cuestiones de Dios’. Sus compañeros le preguntaron por qué a mí y no al turno 1. Empezaron a mirar compatibilidad del primero y tenía 70 y pico (%), el segundo tenía 80 (%)… Cuando llegan donde mí, 98 % de compatibilidad”, relata.



(Además: En video: la impactante riña de jóvenes en sector universitario de Barranquilla)



Juan Carlos apunta que al día siguiente salió “como si nada”, al sentirse en buen estado de salud. Y desde entonces no ha tenido complicaciones. Ahora asiste mensualmente a Bogotá, desde Barranquilla, para los controles.



“Lo que sí me preocupa es que en Barranquilla y en la Costa en general no existe la cultura del donante. La gente no sabe lo importante que es donarle a una persona, el bienestar que le va a dar a una persona. Sería bueno que se motiven”, manifiesta.



Ahora, el hombre se desempeña como transportador escolar y lleva una vida saludable. Comparte más tiempo con su única hija, de 15 años, y con su esposa, guardando la esperanza que a los que están aún en lista de espera por un donante se les haga el “milagrito”, como le sucedió a él.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- Volcán Nevado del Ruiz, EN VIVO: hay emisiones de gas y anomalías en el cráter

- Los males de salud que Orlando Pelayo, asesino de su hijo, tuvo antes de morir

- Indignación por actos vandálicos en el Camellón de la Bahía de Santa Marta