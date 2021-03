Malestar por organización de parqueo en el Malecón de Barranquilla

La organización del parqueo del Gran Malecón del río Magdalena que la secretaria de Tránsito de Barranquilla inició, ya comenzó a generar incomodidades, reclamos y hasta denuncias de los mismos barranquilleros que madrugan a realizar deportes en ese sector.



Angélica Rodriguez, secretaria de Transito, dijo a la prensa que con esta medida lo que se busca es garantizar la seguridad vial de los visitantes.

La nueva disposición solo permite parqueo en la vía del lado del río, que cuenta con 108 celdas entre las calles 72 y 80.



Sin embargo las personas que llegan desde las 5:00 a.m. a realizar ejercicio se quejan porque no hay espacio suficiente para la cantidad de carros que llegan a esa ahora y no los dejan parquear en la vía.



“No hay suficiente espacio para que dejemos el carro. Por aquí no hay mucha movilidad y menos a esta hora para que nos restrinjan el parqueo, las celdas no son suficientes”, dijo Carlos López, quien llegó con un grupo de amigos y no los dejaron parquear.



Pero lo que más irrita y malestar está provocando, es que si una persona no consigue donde estacionar, la mandan a los dos parqueaderos que se encuentra en el lugar y en donde toca pagar 5.000 pesos.



“Están es promoviendo un negocio, eso es todo, ya quieren es cobrar prácticamente por el uso de este espacio, que pagamos todos con nuestros impuestos”, dijo Inés, una mujer en tono contrariado, quien aclaró que no se trata de promover desorden.



Funcionarios de la alcaldía, que antes realizaban los trabajos de control de bioseguridad y que ahora permanecen cuidando la vía para que los visitantes no parqueen en la zona, donde colocan unos conos, explicaron que hay tramos en los que la vía se angosta y por eso no se pueden estacionar.



Lo cierto es que mientras el Distrito busca promover la visita al Malecón e incentivar el deporte, por otro lado este tipo de medidas están generando malestar, incomodidad y hasta amenazas de demandas judiciales, por parte de u grupo de barranquilleros que consideran un abuso de la autoridad.

