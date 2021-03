Así atienden autoridades de Barranquilla a los migrantes venezolanos 

El Centro Local de Atención a Migrantes, dependencia que se encuentra adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno para acoger a miles de ciudadanos extranjeros, la gran mayoría venezolanos, desarrolla una tarea clave en Barranquilla.

La capital del Atlántico es la tercera ciudad de Colombia que más recibe migrantes provenientes de Venezuela. El 10% de su población ya es del país vecino.



“Por mi embarazo me han ayudado con el carné de la EPS, con mis primeras ecografías y exámenes. He recibido paños para mi bebé, he recibido alimentación durante la cuarentena, recibí kits personales. Me ayudaron a sacar el permiso de permanencia y me ayudaron con la cédula para mis padres”, contó Rainy Sierra, venezolana de 30 años y madre de dos niños colombianos.



“Ellos tienen que llegar a un solo punto y aquí reciben toda la orientación que tiene que ver con sus permisos de permanencia, con la atención en salud, educación, orientación y capacitación para generación de ingresos”, explica el gerente de Desarrollo Social del Distrito, Alfredo Carbonell.



La población venezolana tiene un ánimo de permanencia en la ciudad, es decir, no están de paso. Se trata de colombianos retornados y ciudadanos venezolanos que, al escoger Barranquilla como ciudad de destino, demandan acceso a servicios y debe haber una respuesta coordinada de parte de las entidades del Gobierno distrital para responder a la dinámica migratoria.



“Aquí tenemos las puertas abiertas y hemos logrado una atención a todas las familias venezolanas, que en la mayoría de los casos necesitan de mucho apoyo”, añade Carbonell.

En lo que va de 2021 el personal de la Secretaría de Salud ha estado en los barrios: Villanueva, Villa Caracas, El Ferry, Las Flores, La Bendición de Dios y Las Nieves, promoviendo entre 981 gestantes los derechos sexuales y reproductivos para reducir embarazos no planificados, prevenir la violencia de género, entre otros temas.



Durante 2020 fueron atendidos 7.902 venezolanos en urgencias hospitalarias de en la red pública distrital. De estos, 5.746 fueron hospitalizados, 240 ingresaron a UCI y 547 recibieron atención en obstetricia.



“La política en salud de Barranquilla es abierta y de calidad mediante las coberturas de la red pública a través de MiRed IPS. La población también recibe los servicios especiales para mujeres gestantes y población infantil. Por ejemplo, un grupo de gestantes venezolanas hace parte de la estrategia de Eliminación de la Transmisión Materno Infantil en VIH”, aseguró Humberto Mendoza, secretario de salud.



Este año fueron matriculados 18.000 niños y jóvenes venezolanos en instituciones educativas distritales, mientras que en 2020 fueron cerca de 13.000.



De igual forma, en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se estableció un convenio con el Programa Mundial de Alimentación (PMA), para suministrar raciones alimentarias diarias a población migrante. Así, 8.000 niños y jóvenes migrantes recibieron alimentos a diario.

Para generar empleos

Para enfrentar el reto de la empleabilidad se encuentra el Centro de Oportunidades, que trabaja adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico.



Con la operación de dicho ente el año anterior se vincularon 46 migrantes, de ellos 30 hombres y 16 mujeres. También se realizó la remisión de 392 hojas de vida de migrantes y retornados a las vacantes solicitadas por empresas.



Banco Interamericano de Desarrollo, Mayors Migration Council, CUSO, Consejo Danés para Refugiados, HIAS y Fundación Acción Contra el Hambre, entre otras, se han sumado a la misión.



“Nuestro enfoque de empleabilidad contempla que toda persona que quiera venir a Barranquilla y contribuir a su desarrollo es bienvenida, por eso insistimos en la importancia de formar a las personas para facilitar su búsqueda de empleo, y somos proactivos con las empresas ubicadas en la ciudad para servir de puente entre empleados y empleadores”, explicó Ricardo Plata Sarabia, secretario de Desarrollo Económico.



Barranquilla es una de las cinco ciudades priorizadas en el proyecto Ciudad integradora, desarrollo urbano y cultura para un país de acogida, que promueven el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y Corea del Sur.



En la Asamblea del BID, que se realizará del 17 al 21 de marzo en Barranquilla, se ratificará este apoyo, que deberá incluir, capacitación a aprendices en oficios tradicionales con opciones reales de empleo y vinculados a la rehabilitación de sus entornos.

BARRANQUILLA

