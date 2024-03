Este domingo entra en operación nuevo transformador de la   subestación Veinte de Julio

En avance a la obra de modernización de la subestación eléctrica Veinte de Julio, que atiende clientes residenciales y comerciales en el sur de Barranquilla y en el municipio de Soledad, este domingo 3 de marzo la empresa Air-e pondrá en servicio un nuevo transformador de potencia y equipos eléctricos.



Por razones técnicas y de seguridad del personal especializado en alta tensión, las labores están programadas a realizarse en los siguientes horarios con suspensiones de energía en los circuitos asociados a esta subestación:

Circuito Arboleda, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Soledad: Villa del Rey (entre diagonal 32A y 32D y transversal 5B a 5D), Renacer, 3 de Noviembre, Montecarlo, Villa Adela I, Villa Adela II, Manuela Beltrán, Linda María, El Oasis, Los Laureles, Urbanización El Parque, Villa Severa, Cisneros y Urbanización Arboleda.



Circuito Veinte de Julio 12, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Soledad: Urbanización Normandía, La Ilusión, San Antonio, La Floresta, El Pasito, Pumarejo, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto, Cavica y Urbanización Arboleda (calle 30 entre carreras 21 y 37).



Circuito Estadio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Estadio Metropolitano.



Circuito Gaviotas, de 4:00 a.m. a 5:30 p.m. Soledad: Urbanización Las Gaviotas, Las Trinitarias, Bella Murillo, Ciudadela Metropolitana, Ciudad Bolívar, Montecarlo, Villa Adela II, Renacer, Villa del Rey, Urbanización Martha Guisella, El Pradito, Jade II, Villa Las Moras (calle 63 con carrera 15E), Los Rosales (entre calles 59B y 63 entre carreras 12A y 14C) y La Inmaculada (carrera 14 con calle 54).



Circuito Las Moras, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Barranquilla: Urbanización Las Gaviotas, Los Balcanes, Los Robles y Tres Cruces.



Circuito El Parque, de 4:00 a.m. a 5:30 p.m. Soledad: Urbanización Arboleda, Nacional, Las Gaviotas (entre calles 54D y 55 entre carreras 34 y 45), El Ferrocarril (entre calle 26 y calle 30 entre carreras 22 y 26), Soledad Real (calle 30 entre carreras 19 y 22), Las Marinas (entre calles 26 y 30 entre carreras 20 y 36), La Floresta (entre calles 21 y 30 entre carreras 12 y 15); vía hacia el Aeropuerto Ernesto Cortissoz.



Circuito Los Robles, de 4:00 am. a 5:30 p.m. Soledad: Los Robles, Tres Cruces, Urbanización Las Gaviotas, Villa Estadio La Palma, Villa Estadio II y Las Moras.



Circuito Santo Domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Barranquilla: Villa Cecilia, Villa Blanca, Bella Arena, José Antonio Galán y El Milagro.



Circuito Terranova, de 4:00 a.m. a 5:30 p.m. Soledad: Los Balcanes, Las Moras Etapa 4, Villa Estadio, Altos de Sevilla, Villa Las Moras, Urbanización Nuevo Horizonte, Maria de los Ángeles, El Manantial, Los Loteros y Ciudad Camelot.



Circuito Ciudadela, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: 20 de Julio (calle 45 entre carreras 1 y 3 sur y entre carreras 9 sur y 15 sur; sector puente Las Moras). Soledad: Villa del Carmen, Villa Zambrano, Villa Katanga, Portal de las Moras, Los Fundadores, Villa Soledad, Las Colonias, Las Colinas, Villa Merly, Villa de Soledad, Villa Rosa y Urbanización Puerta de Oro.



Circuito Veinte de Julio 13, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Soledad: Parque Muvdi, Villa Muvdi, Villa de las Moras II, Villa de las Moras I, Villa Katanga, Villa Katanga II (entre calles 46 y 54 entre carreras 22 y 24), La Viola (entre calles 56 y 56B entre carreras 16D y 17D) y Las Colinas (entre calles 55A y 56A entre carreras 17 y 17C).



Circuito Veinte de Julio 15, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Barranquilla: Ciudadela 20 de Julio (entre carreras 1 y 5B sur entre calles 41C y 45E y entre carreras 6C sur y 15 sur entre calles 46 y 47C). Soledad: Villa del Carmen (carrera 42 entre calles 56 y 57), Los Robles, Los Robles Etapa VII, Los Cedros, Cuchilla de los Ángeles, Villa Estadio y Villa Las Moras Etapa II.

Por motivo de mantenimiento general y prueba del transformador de potencia, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde se presentará suspensión de energía en los siguientes circuitos:



Circuito Pasadena: Barranquilla: Pasadena, Simón Bolívar (entre calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B). Soledad: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, Cruz de Mayo, Hipódromo (entre calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A) y El Porvenir (entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).



Circuito Pumarejo: Barranquilla: La Chinita, Pasadena, Volver a Empezar, El Ferry, Primero de Mayo, La Feria; corregimiento Palermo (Sitionuevo).



Circuito Salamanca: Soledad: El Carnero, Soledad Real, El Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Cruz de Mayo, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santana, El Ferrocarril, Cabrero, El Porvenir, entre calle 18 y 18A1 entre carreras 42A y 51A (Costa Hermosa). Barranquilla: calle 12A entre carreras 7B y 7D (Pasadena).



Circuito Magdalena 4: Barranquilla: Zona Franca, Urbanización Adelita de Char y Centro.



Otros trabajos eléctricos



Air-e informa trabajos de adecuación y lavado de redes eléctricas en los siguientes circuitos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde:



Circuito Saco, Piojó, Aguas Vivas, El Cerrito, Saco, La Chorrera y Tubará.



Circuito Juan de Acosta 3, corregimientos El Vaivén y Santa Verónica.



Circuito Juan Mina 1, corregimiento de Juan Mina.

Redacción Caribe