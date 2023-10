Niños de Barranquilla crean ‘Cuentos que sanan’ tras la muerte de familiares por covid

Cuando el médico Jason Javier Marín Navarro falleció en Barranquilla por covid-19 en marzo de 2021, su pareja Leydis Restrepo tenía cinco meses de embarazo y la primogénita contaba con tan solo cinco años.



Mía, en ese entonces, recibió un fuerte impacto al perder a su padre y Leydis, en medio del dolor, trataba de explicarle lo sucedido, pero resultó difícil para ambas. Tiempo después nació su hermana, Leah, generando aún más confusión en la menor.

“Eso para ella fue un cambio. Perdió a su papá, de pronto llegó una hermanita. Entonces esa hermanita ha ocupado un nuevo espacio en el que ella requiere más atención y no ha sido un cambio fácil para ella. A veces pelea mucho con la hermana”, cuenta la madre de familia.



Esta situación se repite en tantas familias de la ciudad y del país que enfrentaron la muerte de un ser querido por la pandemia y hoy en día siguen luchando contra el dolor, la ansiedad y trastornos de depresión.



Así nació hace cuatro meses un proyecto de la Fundación Médicos Amigos, donde expertos en salud mental realizan acompañamientos a unas 30 familias del gremio de la salud que viven el duelo.



“Lo que hemos observado es que hay un vacío muy grande en términos de apoyo a estas familias, no solo económico, sino a nivel de salud mental, porque hay mucha depresión, desmotivación hacia la vida, muchos niños dicen ‘¿Para qué me esfuerzo si voy a morir?’. Es devolverles la chispa, el ser niños, que logren hacer manualidades, pero que todo tenga un chip terapéutico”, explica la psicóloga María Camila Álvarez, quien dirige los talleres.

Talleres de dos horas con manualidades

Mía y Leah continúan en los talleres con el apoyo de Leydis. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

En ese sentido, los menores desde los 2 años y los adultos de hasta 54 años participan en sesiones de dos horas, las cuales son aprovechadas para actividades de manualidades y ejercicios de respiración.



Como si fuera poco, emprendieron la iniciativa voluntariamente de escribir cuentos como terapia, que los ayude a superar por el hecho de contar inspirados precisamente en padres, parejas y tíos que fallecieron, y a la vez sirve como un homenaje al cumplirse los tres años de la partida.



En el caso de Mía, participa en ‘Cuentos que sanan’ con un relato, cuyo mensaje principal es que “no todo se soluciona con peleas”. Trata sobre unas hermanas gemelas que peleaban mucho y de pronto llegó un hada madrina que las ayudó a canalizar esas peleas y llevarse mejor.



“Ella reflejó en ese cuento lo que está viviendo con la hermanita. Claramente es una terapia que ayudó muchísimo y ya por ahí la psicorientadora puede guiarse y saber más o menos qué siente o está expresando Mía con respecto a su hermana”, asegura Leydis.



Ella decidió no trabajar más en hospitales, porque el trauma de la pandemia y lo vivido con el fallecimiento de su esposo hacen que ya no se pueda desempeñar en su trabajo de enfermera.

Los cambios que dejó la terapia en Mía

Esta madre cuenta que, entre los cambios que ha visto de Mía tras la terapia, está el hecho de que, cuando se enoja, aplica el ejercicio de respiración de cuatro maneras diferentes y así obtener la calma.



De acuerdo con la coordinadora de ‘Cuentos que sanan’, María Camila Álvarez, hasta el momento han logrado recopilar 16 relatos con los que pueden crear un libro, que llevará el mismo nombre del proyecto, y las ganancias que se obtengan con la venta de mil ejemplares van dirigidas a la Fundación.



Estos ingresos los reinvertirá esta organización sin ánimo de lucro en material de protección para médicos, apoyo a brigadas en difícil acceso y apadrinamiento de niños y jóvenes en educación y salud.



“‘Cuentos que sanan’ hace parte de una de las nueve líneas de apoyo que brinda la Fundación y ya ese programa está en la fase de edición de los cuentos, diagramación y recogiendo fondos para lograr la impresión del libro que se va a llamar”, dice Álvarez.

El contenido del libro ‘Cuentos que sanan’

Fanory con sus pequeños. Foto: Fanory Álvarez

Agrega que, gracias a lo vivido en los talleres y la caracterización hecha por trabajo social y psicología, nace un ciclo de conversatorios, que ha tenido lugar a lo largo de octubre, donde se recogen los temas más comunes en todas las familias.



Entre esos, están: ¿Qué hacer frente al bullying?, ¿Cómo hacer un menú nutritivo con poco dinero?, Cómo organizar las finanzas?, ¿Cómo mejorar la comunicación intrafamiliar? y ¿Cómo redefinir el rol materno luego de la pérdida?



“El libro no solo serán los cuentos, sino también dibujos de los niños, fotos, biografías de las personas fallecidas por covid-19. El libro es una manera de honrar la vida de los que ya no están”, indica la psicóloga, quien estima que el trabajo sea lanzado en los próximos meses.



Ante la necesidad de este ejercicio para la salud mental, ‘Cuentos que sanan’ no solo se ejecuta en Barranquilla, sino que ha tenido un impacto en los departamentos de La Guajira, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Cauca, Putumayo y Huila.



Justamente de este último departamento es la familia del médico Carlos Humberto Carvajal Baracaldo. Él trasladó su hogar a la capital del Atlántico para especializarse en Cirugía General. Un año después de lograrlo, murió en Neiva por la pandemia.

Familia produce tres cuentos

Tanto su esposa Fanory Álvarez como sus dos hijos se animaron a escribir un cuento. Ángel, de 7 años, habla de la soledad y lo que recuerda de su vida con el papá, cuando le hacía gelatina y podía meter en el carrito de mercado lo que quisiera. También resalta el valor de tener gente amiga que lo apoye y lo haga sentir amado.



Javier, de 14 años, habla en su cuento de la soledad, el no sentirse parte en su nueva vida y el añorar un amigo que lo escuche. Habla de cómo ha encontrado apoyo emocional en su gato y de la necesidad de adaptarse a la nueva vida tras el duelo.



El cuento de Fanory habla del amor eterno y cómo el recuerdo le ha ayudado a enfrentar el duelo y sanar. Parte de los recuerdos que ella guarda en el baúl que tiene desde el día de su boda. Habla de la nostalgia, del adiós por el covid, que fue inesperado, y sobre el amor que permanece más allá de la muerte: amor eterno.



“Ha sido un proceso muy duro, porque todo lo que habíamos planeado quedó allí, con los dos niños, sin él. Con ‘Cuentos que sanan’, ha sido una experiencia fuerte, porque se han logrado identificar muchas emociones encontradas…”, dice Fanory, quien no pudo continuar su relato por el llanto que le producen los recuerdos, los mismos que la llevaron a refugiarse en la escritura junto con sus dos hijos.

