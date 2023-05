La familia Palacio Polanco está que no cabe de la dicha. En la tarde de este jueves se convirtieron en noticia al darse a conocer que en su hogar nacieron trillizos en un centro médico de Barranquilla y ahora gozan de buena salud.



Los nuevos padres son Jonatan Palacio y Eyleen Polanco, quienes desde el primer momento del proceso asistieron a la clínica La Merced, en el norte de la ciudad, para que la mujer tuviera un parto sin complicaciones.

Y así ocurrió, según explicó el perinatólogo de dicho instituto de salud, Arturo Alberto Montaño Mendoza, del área de la medicina maternofetal.



“El nacimiento de los trillizos se dio por vía alta – cesárea, son embarazos múltiples, complejos, donde la vía del parto ideal no es por el bienestar de los bebés. Las características en donde uno de ellos podría presentar complicaciones en su crecimiento”, dijo el especialista.



Jonatan y Eyleen identificaron a estos tres recién nacidos barranquilleros como Jhonyfer, Jhoeylin y Jhonatan, y no ocultaron sus emociones tras el nacimiento de sus hijos.



“Gracias, Dios”, dijo el padre de familia, quien agregó a su sentir una cita bíblica: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.

Un triple motivo para su primer Día de las Madres

Por su parte, Eyleen Polanco tendrá triple motivo para celebrar su primer Día de las Madres este fin de semana.



“El día de la madre para mí fue anticipado, 21 de abril. Gracias primeramente a Dios que siempre ha estado obrando en nuestras vidas, por poner ángeles y por dirigir a los profesionales que me acompañaron durante todo mi embarazo. Bendecidos desde el día 1. Felices por tan hermosa bendición en nuestra familia”, expresó la joven.