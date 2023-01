En Barranquilla hay una nueva millonaria. Se trata de una mujer que ganó, aproximadamente, 1.600 millones de pesos tras apostar el doble chance millonario en una sede de la empresa SuperGiros.



Según comunicó la entidad, ella acertó el pasado lunes 16 de enero con el 8628, de la lotería Sinuano, en el sorteo de la noche, y con el número 1935, de la lotería Caribeña, de la misma jornada.

Se conoció que la afortunada ciudadana vive en el popular barrio 7 de Abril, de la localidad Metropolitana de Barranquilla. Y ahora, sin duda, su vida ha dado un giro de 180 grados si se tiene en cuenta lo que le sucedió hace un año.



La mujer sufrió de una infidelidad, luego de que la pareja con la que convivía la abandonara por irse con su mejor amiga, según publicó el portal Zona Cero.



Sin embargo, logró superar la pena y, en vez de llorar, como canta la barranquillera Shakira en su reciente sencillo con Bizarrap, ahora “factura”. En otras palabras, siguió luchando por su vida y darle estudio a su hija.

Las angustias de la mujer por falta de dinero

La mujer venía con serias preocupaciones, toda vez que estaba a punto de perder su vivienda al no tener la posibilidad económica de pagar la hipoteca.



Y, por otra parte, su hija no había podido continuar los estudios universitarios por falta de recursos económicos. Hoy ya tiene para asegurar su casa y pagarle la carrera a la joven estudiante.



Esto pasó cuando fue a reclamar el dinero

Todo eso se le pasó por la cabeza cuando este martes 17 de enero fue a reclamar la suma de dinero. No lo podía creer, estaba dominada por tantas emociones. De pronto, en medio de su felicidad, recibió una llamada.



Era su expareja, quien se comunicó con ella apenas se enteró del logro de la mujer, para felicitarla con un tono “coqueto”, según aseguró. Pero la nueva millonaria ‘ya no llora, factura’, como el coro de Shakira que han acogido miles de ciudadanas.



BARRANQUILLA

