El dolor embarga a la familia del joven Erick Enrique Blanco Puerta, tras su repentina muerte en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Según cuentan, su deceso habría ocurrido por la mordedura de una rata.



La víctima tenía 27 años, vivía en el barrio Carrizal con su pareja e hijastras. Algunas veces trabajaba en una fábrica de bollos y en otras ocasiones se desempeñaba como barbero.

Los hechos se originaron hace unas semanas, cuando Blanco Puerta fue mordido por una rata e hizo contacto con los fluidos del animal. Posteriormente, sufrió fiebre, sin embargo, no le dio importancia, según reconocen los familiares.



"Él llegó a la casa, se tomó un vaso con agua. En ese momento se puso mal y le dijo a mi mamá: ‘María, me tomé un vaso con agua y me siento mal’ ”, relata la hijastra Leidys Zúñiga al portal Impacto News.



El joven presentó complicaciones de salud, por lo que le recomendaron que asistiera a un centro médico, pero esta sugerencia de la familia fue ignorada por él, pensando que no se trataba de nada grave.



Las complicaciones de salud que sufrió el joven

Hasta el pasado miércoles que su situación desmejoró y fue trasladado por su compañera sentimental a un centro asistencial y, al no notar mejora en la salud, lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



“Los médicos le comenzaron a hacer exámenes y le salió que, además de la mordida, también tenía orín de rata, que le causó leptospirosis. Por la enfermedad que le transmitió el animal, sus órganos se infectaron y botaba sangre por la boca”, manifiesta Zúñiga.



Erick Enrique Blanco Puerta falleció el pasado viernes en una clínica de Barranquilla y su familia se encuentra sumida en la tristeza.



BARRANQUILLA

