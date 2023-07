La Policía reportó este jueves la recuperación de 24 motocicletas que habían sido hurtadas en Barranquilla y el área metropolitana.



(Lea también: Se complica proyecto vial Barranquilla-Cartagena: comunidad rechaza propuesta de ANI)



Los operativos fueron desarrollados por las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y los diferentes grupos de investigación criminal, los cuales vienen atacando estratégicamente la criminalidad.

Las autoridades comunicaron que algunas motocicletas han sido incautadas por estar relacionadas en hechos delictivos, los cuales afectaron la tranquilidad y seguridad ciudadana.



Con el propósito de evitar que se sigan sumando hurtos contra vehículos, la Policía Metropolitana de Barranquilla hizo una serie de recomendaciones a los propietarios.

Facebook Twitter Linkedin

Los vehículos habrían sido usados en hechos delictivos. Foto: Prensa Policía de Barranquilla

Otras recomendaciones de las autoridades

No dejar el vehículo parqueado en lugares oscuros y lejanos, no dejar las llaves del vehículo pegadas al switch, no entregar las llaves del automotor a personas extrañas o al cuidado del mismo.



(Además: Video: mujer se enfrenta a cuchillo con un hombre en el Centro de Barranquilla)



Dejar con seguro la motocicleta al momento de parquear, procurar instalar alarmas antirrobo al vehículo y llevar su motocicleta a talleres reconocidos o de confianza.



Adicionalmente, la institución policial informó que los planes de control continúan en diferentes partes de la ciudad, con puestos de prevención aleatorios y la presencia permanente en parques, restaurantes, centros comerciales y establecimientos públicos.

Más noticias:

- Desgarrador video: dos niñas son abandonadas por su madre en un parque de Santa Marta

- Así quedó el mapa de Colombia tras el fallo de la Haya sobre Nicaragua

- Angustiante video: los momentos de pánico que vivió una estudiante perseguida y robada

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla