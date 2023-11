El dramático relato por incendio en Barranquilla: niño salvó a su hermano de 7 años

Conmocionados se encuentran los vecinos del barrio San José de Barranquilla, donde el pasado lunes 20 de noviembre se registró la conflagración en una vivienda del sector, acabando con la vida de un menor de 10 años.



(Lea también: Ella era la estudiante que murió en la Universidad del Atlántico: salía de un parcial)



Días después de los hechos, se siguen conociendo detalles de los angustiantes momentos que vivieron tanto las víctimas del incendio como la comunidad que trató de auxiliarlos.

Se quemó toda la espaldita, pero tenía a su hermano de 7 años delante y lo cubría FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la versión de testigos, estaban solos en el inmueble que se prendió en fuego los dos hermanos menores de 10 y 7 años. Quedaron atrapados y el mayor le salvó la vida al menor.



“El niñito agarrado de la ventana donde está el vidrio, ahí, por ese pedazo gritaba y yo veía las llamas atrás. El niño estaba en una posición y la cama a menos de un metro de él. Se quemó toda la espaldita, pero tenía a su hermano de 7 años delante y lo cubría”, dijo un vecino al portal Alerta Caribe.



El hombre indicó que vio el momento en que ambos lograron salir por sus propios medios y con el apoyo de socorristas. Fueron trasladados a un centro asistencial cercano, pero el niño de 10 años falleció ante la gravedad de las quemaduras.

Más detalles de lo ocurrido

“Yo tengo una barra de hierro, de acero, la saqué y un taxista que estaba allí me la pidió. Yo le dije que fuera allá, rompiera la reja y sacara al pelao. Él fue, la rompió y lo sacaron. Al pelaito lo bajaron caminando y todo, pero sus órganos, a pesar de que estaba con los médicos, no se pudo salvar”, agregó.



(Además: En video: el clamor de exempleados a una empresa por una suma de dinero en Barranquilla)



Los testigos añadieron que los menores se encontraban solos en la casa, donde vivían arrendados, ya que la madre había salido a trabajar en un billar.



Por su parte, una tía de los pequeños señaló que el incendio se habría originado por una falla eléctrica, cuyo desperfecto ya tenía conocimiento el propietario de la vivienda, pero que no había arreglado aún.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla