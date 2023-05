Arena del Río, un megaproyecto que generó grandes expectativas en Barranquilla, ya no se ejecutará, según comunicó la firma responsable Two Way Stadiums Inc. en la tarde de este martes.



Hay que recordar que este fue anunciado en noviembre de 2020 como un escenario multipropósito con hotel, estadio de fútbol y con la capacidad de albergar eventos culturales y conciertos para, al menos, 53 mil personas.

Sin embargo, la empresa dueña de la propuesta comunicó en una carta abierta a la opinión pública las razones que llevaron a la cancelación de esta iniciativa privada, en cuya sociedad estaba incluido el exbeisbolista Édgar Rentería.



“Nos enfrentamos a la coyuntura inversionista con las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación que, en conjunto, afectaron nuestro cierre financiero”, informó la firma.

Desde este miércoles está circulando lo que podría ser el nuevo escenario multipropósito 'Arena del Río' en Barranquilla. pic.twitter.com/lu2YZlGzb3 — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) November 5, 2020

Édgar Rentería era uno de los inversionistas del proyecto Arena del Río. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Para llegar a esta conclusión, reportó que hicieron un “recorrido riguroso” y buscaron “todas las opciones” para cumplir las etapas que requiere un proyecto de esta magnitud y hacerlo realidad.



“Hemos dado la instrucción a Fiduciaria Bancolombia de iniciar de inmediato el proceso de devolución a nuestros 550 clientes de palcos y apartamentos, de la totalidad de los aportes con sus respectivos rendimientos”, añadió.

Carta abierta a la opinión pública. pic.twitter.com/kYLg19GSFP — Arena del Río Barranquilla (@ArenadelRio_Baq) May 2, 2023

Arena del Río estaba pensado para ser un complejo que estuviera activo los 365 días del año. Foto: Cortesía diseño del proyecto.

¿Quién estará a cargo del cierre financiero?

Two Way Stadiums agradeció el interés de clientes, equipo de trabajo, instituciones y a Tatyana Orozco, quien fungía como presidente y ahora se retira.



Entretanto, se conoció que el socio de Two Way Stadiums Inc., Peter Gianulis, quedará al frente del cierre del proyecto y supervisará la devolución de los recursos de los compradores en custodia de la fiducia.



“Apostamos desde lo privado a una obra épica y hoy asumimos esta pérdida con nostalgia. Barranquilla y Colombia se merecen este dinamizador de la industria creativa”, cierra la carta firmada por Peter Gianulis y Édgar Rentería.



La megaestructura proyectaba su ubicación frente al río Magdalena. Foto: Cortesía diseños del proyecto.

Más detalles del megaproyecto que no se dio

La compañía proyectaba la ubicación de este megaproyecto en una zona cercana al Gran Malecón del Río y con una imponente estructura que tendría soportes tecnológicos y a disposición de actividades económicas para la región.



De acuerdo con los reportes oficiales, Arena del Río representaba una inversión de 407 millones de dólares y la generación de 9.040 empleos directos.



Además de Two Way Stadiums, también intervenía en el proyecto la firma Umusic Hotels. Iba a ser gerenciado por la firma de ingeniería Aecom, líder mundial en diseño de ciudades inteligentes, de los estadios más tecnológicos e innovadores del mundo, de unas 100 arenas construidas en Estados Unidos y con presencia en 150 países.



La obra estaba proyectada para iniciar en marzo de 2021 y se habían trazado tres años de plazo para terminarla. Se contaba con un hotel cinco estrellas, 100 apartamentos de lujo y 395 palcos.



La propuesta era una construcción de 31 hectáreas, con una estructura de 336,934 metros. Los 53 mil espectadores del estadio multifuncional tendrían sillas tipo cinema.

El Arena del Río está pensado para realizar diversos tipos de espectáculos. Foto: Cortesía diseño del proyecto.

La propuesta de un moderno césped móvil

La atención principal se concentraba en el césped móvil que se convertía en campo de fútbol dentro de la reglamentación de Fifa (105 x 68 metros), el cual se almacenaba en un dispositivo.



Este iba a estar ubicado en un sótano a cuatro metros de profundidad, para dar paso a una plataforma hidráulica de 240 metros cuadrados para que se elevara y se transformara en un escenario de nivel mundial para los artistas, y rodeada de un área que tendrá un público de 3.700 espectadores adicionales ubicados a nivel del suelo.



De acuerdo con lo presentando, el megaproyecto contaba con una estructura de seis pisos.



Precisamente por estos componentes, la comunidad barranquillera, entre los que se encuentran gremios del comercio y del sector turístico, lamentan desde las últimas horas esta cancelación.



“Perdemos todos”, manifestaron algunos ciudadanos.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

