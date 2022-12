El mensaje de las autoridades del Distrito durante esta temporada de Navidad y fin de año es a disfrutar de las fiestas con “cero pólvora”.



Por lo anterior, prohibieron la fabricación, comercialización, distribución y utilización de artículos elaborados con este material.

En ese sentido, realizan recorridos por zonas en las que cada año se han registrado incautaciones.



Además, solicitan la colaboración de la comunidad, no solo para que se abstenga de comprar estos elementos, sino para que denuncie los lugares donde son comercializados estos artefactos de manera clandestina.

La recompensa a quien denuncie

Para esto, ofrece una recompensa de hasta 1 millón de pesos a quien brinde información oportuna al respecto.



Asimismo, en articulación con el Icbf, el Distrito realizará un trabajo de prevención y pondrá a disposición de las autoridades los casos en los que se hallen menores de edad manipulando pólvora.



“Ojo con la pólvora; no queremos quemados, no queremos hechos fatídicos. Ojo con los hijos, eso no es un juego, esa irresponsabilidad debe quedar atrás”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo este miércoles.



BARRANQUILLA

