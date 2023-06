Detrás de las sonrisas y la alegría de más de 100 parejas colombianas que han cumplido el sueño de tener un bebé, se encuentra el médico Felipe Vergara Quintero.



Él es un ginecólogo obstetra que se destaca por su labor con la Fundación Médica Reproductiva (Fumrep), con sede en Barranquilla, donde ayuda a parejas de escasos recursos con tratamientos de reproducción asistida, principalmente fecundación in vitro.

Gracias a donaciones solidarias compartidas entre todos los actores involucrados en la prestación de dichos servicios, logra sostener el proyecto.



Tras ocho años, la Fundación ha logrado realizar más de 300 tratamientos y ha cumplido el sueño de ser padres a más de 100 parejas del país.



“Para nosotros, las parejas que tienen infertilidad y que ganan menos de cuatro salarios mínimos y tienen patrimonios por debajo de 100 millones de pesos son los pacientes que tratamos de ayudar. Entonces, innovación social, porque realmente es la primera Fundación, me atrevería a decir que en Latinoamérica prácticamente, dedicada exclusivamente a esto. El carácter innovador parte de ahí, no había otra figura”, explica el doctor Vergara a EL TIEMPO.



El especialista, de 58 años y oriundo de Sincelejo (Sucre), recuerda que la OMS valora a una pareja con infertilidad cuando esta mantiene relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos durante un año y no logra el embarazo.

Panorama de infertilidad en hombres y mujeres de Barranquilla

Doctores Linda Mlayes y Felipe Vergara, médicos de Fumrep. Foto: Prensa Fumrep

De acuerdo con el Instituto Procrear, entidad que presta servicios a la Fundación, se estima que un 30 por ciento de las causas está en la mujer, un 30 por ciento está en el hombre, un 30 por ciento está en los dos y el 10 por ciento pasa a esterilidad con causa desconocida. Estos datos corresponden a la estadística local.



“El acceso (al tratamiento) es el problema aquí. Para tener una idea, en las sociedades europeas se calcula que el acceso debería ser más o menos 1.500 tratamientos por cada millón de habitantes y resulta que aquí en Colombia solamente se realizan alrededor de 80 ciclos de tratamiento por millón de habitantes. Te podrás imaginar la falta de acceso, cuando tenemos una prevalencia en el país del 15 % al 20 % es bastante baja”, indica Vergara.



Ante este panorama, cuenta que la iniciativa surgió en 2015, producto de la falta de acceso al servicio de medicina reproductiva, como consecuencia de altos costos, nula cobertura del servicio y el “estancamiento” de la Ley 1953 de 2019, según considera.



Desde entonces, a través de la Fundación, han facilitado la atención de más de 600 parejas, de las cuales aproximadamente 306 han accedido al tratamiento de fecundación in vitro (FIV), que consiste en la fecundación extracorpórea de un óvulo por un espermatozoide para ser desarrollado en un laboratorio in vitro y luego ser transferido el embrión resultante a una mujer receptora.



“Básicamente esa es la definición de lo que es una FIV. Estimular el ovario de la mujer, sacar los óvulos con una muestra de semen del esposo, que entrega a un laboratorio in vitro. Ahí se produce el proceso de fecundación, que tiene dos maneras: una por fecundación in vitro convencional y otra por microinyección de espermatozoides”, explica.



El médico agrega que los óvulos fecundados se dejan hasta el tercer o quinto día de desarrollo y luego se transfiere al útero, un proceso en el que participan médicos, enfermeras, embriólogos, con medios de cultivo y materiales reciclables.

Tras someterse a ese procedimiento con Fumrep, unas 109 parejas de escasos recursos han logrado el embarazo.



“Eso está más o menos acorde a las estadísticas mundiales, de una tasa de embarazo promedio, dentro de todas las causas y todas las edades, de alrededor de un 40 por ciento. Entonces es un granito de arena. Si la Fundación no existiera, estas 300 parejas no hubiesen tenido acceso a estos tratamientos”, destaca el especialista.

El testimonio de vida de una pareja atlanticense

Una de esas 109 parejas beneficiarias es la de Érika Brochero y José Rodríguez, unos atlanticenses que se conocieron hace 15 años en la universidad y, después de más de una década de intentarlo, el pasado 10 de diciembre de 2021 se convirtieron en padres.



“No fue fácil el proceso. Conocimos de la Fundación hace 5 años y realmente los resultados no se dieron enseguida. Tuvimos un tratamiento, congelamos, esperando que todo se diera y nunca perdimos la esperanza con el apoyo del doctor y su equipo”, cuenta la madre de familia en medio de su emoción.



Recuerda que, tras coincidir con José y confirmar en tres años que era el hombre con quien deseaba conformar una familia, se casaron y levantaron un hogar en el municipio de Baranoa (Atlántico).



Estaban decididos a reflejar ese amor con un embarazo de Érika. Sin embargo, no fue posible en los primeros años de matrimonio y el sueño debió aplazarse. Hasta que acudieron a Fumrep, tras recibir referencias de allegados.



“Sabemos que es un tratamiento muy costoso y realmente no tenemos para cubrir esos gastos, pero contamos con la ayuda de la Fundación. Fue largo el tratamiento, porque uno espera tener los resultados enseguida”, expresa la mujer.

El pequeño José Manuel nació tras seis intentos que hicieron sus padres en Fumrep. Foto: Álbum familiar

El nombre del bebé tiene un significado especial

Y es que, según le cuenta Érika a este medio, fueron tres años que duró el proceso dentro de la Fundación con seis intentos en total. Siendo este último el que salió positivo para el embarazo.



“Contarlo es una cosa y vivirlo es otra. Cuando teníamos los procesos de transferencia y la respuesta era contraria, los ánimos caían. Pero mientras teníamos una opción congelada, ahí estaba la esperanza. Me acuerdo que la quinta vez la enfermera me dijo ‘No hay quinto malo’ (risas), pero no fue y se metió la pandemia. No quería intentarlo más, me quedaba un solo congelado y resultó ser el último intento. Un milagro, realmente es un testimonio que me alegra compartir”, dice Brochero.



Del fruto del amor y de la perseverancia, nació sano José Manuel Rodríguez Brochero, quien hoy cuenta con 1 año y medio de vida haciendo feliz a este hogar que durante un tiempo lo esperó con esperanzas.



“Siempre buscamos el nombre bíblico dándole gracias siempre a Dios. José, como ese hombre noble, trabajador y luchador. Tuve todo el embarazo normal, cuando él nació, fue una alegría, pero no lo pude tener en brazos enseguida, porque tuve que quedarme en UCI por presión alta. Lloraba por no tenerlos cerca hasta que pudimos encontrarnos en casa. Son enseñanzas”, cuenta.



Ante esta experiencia, Érika no solo tiene claro su rol de madre, sino que también pretende que su historia sirva de inspiración a aquellas parejas que en este momento lo están intentando y no han podido. “¡Sí se puede!”.

Los criterios de la Fundación Médica Reproductiva

El médico Vergara, quien se formó como médico en la Universidad del Norte y ginecobstetra de la Universidad de Buenos Aires, detalla los criterios que la Fundación Médica Reproductiva de Barranquilla tiene en cuenta al momento de admitir a los beneficiarios.



“Primero está el criterio socioeconómico, donde la pareja hace un filtro, y luego hay un filtro médico, donde comprobamos que la pareja realmente tiene la problemática y que necesita el tratamiento de reproducción asistida. Luego va a un comité, donde el comité analiza su parte socioeconómica más el veredicto médico y determina el porcentaje de ayuda”, señala.



En ese sentido, las parejas interesadas pueden acceder por medio de las redes sociales de la Fundación y del Instituto Procrear.



Por lo anterior, el ginecobstetra Vergara Quintero ha sido nominado al Premio Euro Innovación en Salud, un espacio internacional en el que entran a participar más de 300 iniciativas de 17 países de Latinoamérica donde opera la firma farmacéutica brasileña Eurofarma.



Según dio a conocer la compañía, el propósito es apoyar y reconocer a la comunidad médica latinoamericana en la búsqueda de iniciativas, acciones y soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Pareja que acudió a Fumrep: Irma Alejandra Calderón Ríos y Jorge Armando de la Hoz Estrada con sus hijas María del Rosario y Dulce María. Foto: Prensa Fumrep

Las categorías del Premio Euro

En esta edición, se presentan cuatro categorías: Innovación tecnológica aplicada a la salud, Innovación en terapias, Innovación en procesos relacionados con la salud e Innovación social y sostenibilidad en la salud.



El Premio Euro Innovación se encuentra en sus etapas finales de calificación y el médico Felipe Vergara, en la categoría Innovación tecnológica aplicada a la salud, avanzó a la ronda semifinal con otros 60 seleccionados.



Felipe Vergara es uno de los dos colombianos que aún concursan por un reconocimiento, en el que el gran ganador recibirá 500 mil euros y once ganadores que recibirán 50 mil euros cada uno.



La otra categoría donde tiene representación Colombia es en la de innovación tecnológica aplicada a la salud con Álvaro Ignacio Sánchez Ortiz, quien diseñó el Dispositivo de Reexpansion Pulmonar (DRP) como técnica instrumental de reclutamiento alveolar para personas con respiración espontánea.



Este permite incrementar la presión transpulmonar mediante inspiraciones fraccionadas y la capacidad pulmonar total con pausa inspiratoria de manera segura.

Interviene el paciente adulto y pediátrico, con y sin vía aérea artificial, incluyendo la población con compromiso neurológico en el contexto hospitalario como en casa.



Hay que recordar que esta es una convocatoria anual que se abre para los profesionales que trabajan en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Así es el proceso de votación en línea

De acuerdo con la organización, para la elección de los 12 ganadores, se llevará a cabo un proceso de votación en línea por un jurado abierto de médicos de toda Latinoamérica en el sitio web del Premio Euro (www.premioeuro.com).



Podrán participar como jurados los médicos con registro médico activo en cualquiera de los países de Latinoamérica en los que opera Eurofarma y tendrán derecho a un máximo de 12 votos que pueden corresponder a tres iniciativas por categoría.



No se permitirán dos votos para una misma. De esta manera, las tres propuestas con más votos por categoría se considerarán ganadoras.



Los criterios con que se evalúa cada iniciativa son: capacidad para ofrecer respuestas innovadoras, capacidad de presentar resultados relevantes en el área de la salud, capacidad de presentar soluciones a una problemática específica con consistencia metodológica, potencial de escalabilidad y cómo los recursos financieros ofrecidos podrían promover la iniciativa para ampliar su impacto o alcance.



Más allá de los resultados en la premiación, el ginecobstetra Felipe Vergara Quintero espera seguir haciendo realidad los sueños de más parejas que no cuentan con los recursos necesarios en el país.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com