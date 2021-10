El cementerio de Barranquilla con enfoque turístico: ¿por qué es atractivo?

Cuando se aproxima la noche de brujitas y Día de los Difuntos suelen desempolvarse historias de terror, casos trágicos y otros de tristeza. Pero en Barranquilla, estas fechas especiales son vistas como oportunidades extraordinarias para hacer planes turísticos y académicos en el cementerio.



Es el caso del cementerio Universal, ubicado en la localidad suroriente de la ciudad. De las cuatro hectáreas aproximadamente que posee, dos resultan atractivas para propios y visitantes: se trata del área de imponentes mausoleos con diferentes estilos arquitectónicos.

En ellos y en otros espacios en general, yacen los restos de ciudadanos prominentes como Ernesto Cortissoz, Julio Mario Santo Domingo, Rafael Oñoro Urueta, Alejandro Obregón Rosés, Antonio Pacini, entre otros.

Investigación de 13 años y su presentación en países de Suramérica y Europa

Las cualidades de este campo santo son estudiadas desde hace 13 años por el docente de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe, Salvador Coronado, quien desarrolla una investigación en conjunto con el equipo de Arquitectura Bioclimática sobre la resignificación de lugares funerarios.



“Barranquilla no conoce la gran cantidad de valores que tiene el cementerio Universal. Tiene cualquier cantidad de cosas que la gente necesita saber para poder estructurar mejor su lenguaje”, dice el arquitecto a EL TIEMPO.



Coronado, quien también es miembro de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, cuenta que, de ese trabajo con la profesora Martha Zapata y el profesor Alfredo Arrieta, nació un libro que sirve de presentación del cementerio en países como Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia y España.



Ese ‘tour’ lo han realizado trabajando de la mano con la gerencia de este espacio y de la Sociedad Hermanos de la Caridad.



“Los muertos hablan, los que no escuchan y los que no miran son los vivos. Los lugares funerarios generalmente están asociados a sentimientos de dolor, muy poco agradables, entonces lo que pretendemos es que este lugar sea atractivo, como lo es el cementerio de la Père Lachaise, en París; el cementerio de la Almudena, en Madrid; el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires”, dice.

En este mausoleo reposan los restos del italiano Antonio Pacini, quien se destacó como empresario. Foto: Kronos

La historia del cementerio Universal, un bien de interés cultural

El profesor recordó que el cementerio fue desarrollado por la Sociedad de los Hermanos de la Caridad, que donó lo que hoy es el Hospital de Barranquilla junto con su capilla, la iglesia del Rosario y este campo santo.



“Ellos fundaron en 1860, en 1870 le entrega el Gobierno del Estado de Bolívar, a través del Distrito, la construcción del Cementerio Universal, que se inaugura en 1872. Desde ese momento, tienen una connotación de carácter secular. En ese sentido, todos los libres pensadores, judíos, hebreos, iban a estar allí", relata.



Para este restaurador, lo que hace atractivo este espacio es el laboratorio social que permite entender el desarrollo de Barranquilla con sus tipos de edificaciones arquitectónicas, siendo los mausoleos más antiguos los ricos.



“Ahí tenemos unas estelas que trajeron de Liverpool, el mausoleo de Obregón que fue encargado. La gente que está ahí está asociada al desarrollo urbanístico de la ciudad, los industriales, los políticos y arquitectónicamente cuenta con estructuras que muestran periodos de la historia de la Arquitectura desarrollados en la ciudad”, señala.

Coronado describe dichos periodos: muy clásico afrancesado, con algunos mausoleos; un periodo de arquitectura histórica, como el mausoleo de Clemente Salazar Mesura; y algunas obras de artes menores, como los vitrales del mausoleo de la familia Manotas y de la familia Mancini Alzamora.



“Hay cosas interesantes, porque ahí están enterrados los padres de la aviación, Juan Glen y Samuel Ujueta y Asís (los dos amigos que tuvo Simón Bolívar en Barranquilla), Clemente Salazar Mesura. Toda esa gran cantidad de detalles que están en el cementerio es desconocida por la gente”, manifiesta.



También se destaca la presencia de los restos del santo del cementerio universal. Se trata de la tumba de ‘Luchito’, que se ha convertido en lugar de romería porque, según la historia, ha hecho milagros en salud y finanzas. Como testimonios, sus beneficiados han dejado placas alrededor.



“Veía que se le daba mucho interés a los espacios dentro del Centro Histórico, de El Prado y veía cómo dejaban de lado a un elemento patrimonial que permitía generar cultura, memoria histórica y recuperarla”, sostiene Coronado.

En esta hilera, la tumba de 'Luchito' es la primera, ante la mirada de uno de los miembros del personal del cementerio. Foto: Kronos

A partir de ahí, se vinculó el Universal a la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Ahora, la intención es elevar este bien de interés cultural a la categoría de cementerio museo, como el de San Pedro, en Medellín.

Preparan 'City Tour' por estos espacios del cementerio Universal

Johnny Insignares es un comunicador social que ha dedicado 15 de sus 38 años al diseño gráfico y a ilustrar Barranquilla. En plena cuarentena, por pandemia, salía 30 minutos a pasear a ‘Patacón’, su perro, por el barrio Bellavista y en ese recorrido tomaba fotos a edificaciones patrimoniales.



Posteriormente, las subía a sus redes sociales y el contenido terminó gustando. Así nació ‘City Lover’, que tiene la finalidad de tomar espacios de la ciudad, como El Prado, el Centro y la Plaza de la Paz, a través de caminatas.



“La idea es seguir explorando espacios de la ciudad y empecé a hacer el ‘City Lover – Cementerio Universal’, en dos fechas: el pasado sábado y este 30 de octubre. Es una caminata en la que conocemos su historia, siendo el primero de libre pensamiento en Colombia”, dice Insignares.

El mausoleo donde permanecen los restos de Mancini Alzamora. Foto: Kronos

Agrega que ve en este cementerio el “otro turismo”, un espacio que hay que recorrer por sus atractivos conformados por imponentes figuras arquitectónicas, pero que no es incluido en los planes turísticos de la ciudad.



Esta segunda jornada será a partir de las 3 p. m. en una ruta de dos horas y con un cupo limitado de 25 personas, entre las que estarán el arquitecto Coronado, y el presidente y el secretario de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales.



Es así como se desarrollan los movimientos con fines turísticos alrededor de un cementerio de la ciudad, donde “los muertos hablan”.



