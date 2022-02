El hombre está dominado por la zozobra. Lo pensó dos veces para contar su historia en este medio y finalmente accedió, pero prefirió no identificarse. Se desempeña como distribuidor de tiendas en Barranquilla, aunque últimamente no le sale trabajo.



¿La razón? 50 clientes cerraron sus negocios por extorsiones y regresaron a su tierra natal, en el interior del país. Él decidió quedarse para responderle a los pocos tenderos restantes, pero anda rodeado de escoltas en una camioneta blindada, pues también fue amenazado.

“Cuando llega la extorsión, te quitan la vida, te quitan la tranquilidad, te quitan las ganas de trabajar, te quitan todo, hasta las ganas de vivir. A mí me han robado, me han atracado, asesinaron a mi hermano, pero el delito más ruin es el de la extorsión”, asegura el santandereano.



Agrega que a diario vive con la angustia de pensar que le puedan hacer daño a él o que le lleven la noticia de que “mataron a un hijo mío o a mi pareja por no pagar la cuota que me exigen”, sostiene, mientras mira de un lado a otro cuando siente que alguien se le acerca por atrás.



Como él, un centenar de pequeños y grandes negocios se han visto afectados. Según la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) seccional Atlántico, más de 100 establecimientos comerciales han sido vendidos a muy bajo precio, porque el propietario no puede resistir la presión.



Por lo anterior, los gremios han confirmado la convocatoria de una marcha que se llevará a cabo en la ciudad a partir de las 9:00 a. m. de este jueves, con el propósito de rechazar las extorsiones que han perjudicado a todos.



Es tan complejo el panorama, que no solo son tenderos los que han anunciado su participación en la manifestación, sino que a ellos se han unido los restaurantes, las peluquerías, las barberías, las farmacias, las misceláneas y los almacenes de ropa y calzado.

Las operaciones antiextorsión de las autoridades

Precisamente este martes, la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Gaula, lanzó en el sector de Barranquillita, del Centro de la ciudad, la estrategia del código QR para que los comerciantes denuncien casos de extorsión.



Según el comandante del Gaula Atlántico, mayor Diego Molina, se ha realizado la captura de 249 extorsionistas y cada dos días se presenta una aprehensión en el área metropolitana de la ciudad por este delito.



“Dentro de las actividades de prevención, hemos realizado 38 jornadas, 45 conferencias, a través del apoyo de los diferentes gremios, como son Cámara de Comercio, Andi, Asaba, Undeco y Asopartes. Invitamos a la ciudadanía a que denuncie por la línea 165 o nuestro código QR”, expresó el mayor Molina.



En un balance que entregó la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana, indicaron que, de cada 100 extorsiones que se han presentado en la capital del Atlántico, en especial contra los comerciantes, 96 han sido esclarecidas.



A partir de las investigaciones, las autoridades han realizado 65 allanamientos, que no solo han permitido la resolución de los casos sino desmantelar bandas, capturar a los implicados e incautar armas de fuego.



“Desde 2021 se han realizado 27 grandes operaciones que han afectado a los grupos delincuenciales con las capturas o neutralización de sus cabecillas”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Luis Hernández.

Las autoridades lanzaron este martes un código QR donde comerciantes podrán denunciar. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Los casos que no se denuncian son mayores

El vicepresidente de Undeco, Orlando Jiménez, reconoció que las autoridades están haciendo su trabajo y capturan a los responsables de estas extorsiones, pero el problema se mantiene si no se hacen las denuncias.



“El 75 por ciento de los casos de extorsión no están siendo denunciados por miedo, por temor, porque ha habido muertos, heridos, porque ha habido negocios baleados. La gente denuncia, capturan al tipo y a los dos meses está en la calle, entonces es peor”, manifiesta el dirigente.



Entre otros datos que entrega esta agremiación, se encuentra que el 90 por ciento de comerciantes de Soledad y Malambo están pagando extorsión, en Barranquilla más de 50 negocios se han cerrado y los casos se han incrementado desde el segundo semestre de 2019.



“Los comerciantes nos manifiestan que están dispuestos a pagarles a los extorsionistas mensualmente hasta 70.000 pesos para que los dejen trabajar, eso no está bien. Pero pagan esa cuota y aparece otra organización delictiva que les solicitan 20 millones y 10 millones de pesos”, señala Jiménez.

Más detalles de la manifestación

El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico entregó este martes una serie de recomendaciones a los comerciantes para la manifestación del jueves 24 de febrero, entre ellas “no abrir los establecimientos de comercio desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. o 3:00 p. m.".



El punto de encuentro será en la Plaza de la Paz, donde están invitados a que asistan con camisetas blancas comerciantes, sus empleados, vendedores y todos quienes son víctimas de extorsionistas.



La marcha arranca desde ese punto a las 9:00 a. m. y tomará la calle 53 para empalmar con la carrera 44, bajará por esta hasta llegar al Paseo de Bolívar, frente a la Alcaldía Distrital.



Los organizadores piden llevar cornetas, pitos, gorras, agua para hidratarse y tapabocas. Asimismo, llevar banderas de Colombia, pancartas con mensajes alusivos al rechazo al flagelo de la inseguridad.



Por último, recordaron que no aceptarán la intervención en la marcha de políticos, candidatos a la Cámara, Senado o Presidencia, así como tampoco manifestación de campañas ni propagandas.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

