El mejor colegio público del país se cae a pedazos

“La cancha, que es el lugar que se va a tomar para que los niños almuercen, tiene un techo que se está cayendo”. Con estas palabras, la vocera del Consejo de padres de familia de la IE Alexander Von Humboldt de Barranquilla, Elines Payares, presenta la preocupación de los acudientes por el mal estado del colegio.



Durante este año, la institución representó dos noticias positivas para la ciudad y el país, a través de las pruebas Saber 11-2020: el egresado Alejandro Salas registró puntaje perfecto (500/500), mientras que la escuela sacó mayor puntaje global promedio (PGP) de Colombia.

Con respecto a esto último, el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte identificó que el PGP de la IED Humboldt (359) fue mayor que el PGP de las instituciones oficiales a nivel nacional (245).



Para los padres de familia de los 763 estudiantes matriculados en este colegio, dichos logros toman mayor importancia si se tiene en cuenta la infraestructura que acoge a alumnos con alto nivel académico.



“La entrada del colegio está muy deteriorada, el comedor es muy pequeño para el número de estudiantes, la cocina está en muy mal estado, calderos viejos, oxidados, los salones fueron diseñados para 26 estudiantes y ahora quedó muy pequeño”, expresa Payares a EL TIEMPO.

La acudiente agrega que, antes de las clases en casa, el estudiantado debía consumir sus almuerzos en los salones, los pasillos o cualquier otro espacio diferente al pequeño comedor. Y que, con el retorno a la modalidad presencial, la situación se repetirá.



“El terreno fue una concesión que le regaló el colegio La Hacienda a la Humboldt. Es decir, ni siquiera el Distrito fue capaz de regalarnos un pedazo de tierra. La cancha es un lugar caluroso, es un lugar donde el techo se está cayendo, parece un colador”, sostiene la mujer.

Este fue el plantón que realizaron los padres de familia. Foto: Tomada de Twitter: @NGSAENZD

¿Y el proyecto de infraestructura?

A esos flagelos que sufre la edificación, Payares añade que el colegio “no tiene una biblioteca decente”. Adicionalmente, el agua potable no circulaba totalmente por falta de potencia, mientras que el nombre del colegio había desaparecido de su fachada, quedando expuesto el marco del aviso.



“Gracias al plantón que hicimos el viernes y gracias al secretario general, al día siguiente fue solucionado lo del agua y el nombre de la institución fue lo único que ha sido restaurado”, asegura la madre de familia.



Se refiere a la manifestación que se llevó a cabo en la puerta del colegio, donde se acercaron con carteles en los que se leían frases como “No a las clases presenciales, aún no es tiempo” y “La joya de la corona ¿y la inversión?”.



Esta última hizo referencia al discurso del mandatario distrital, Jaime Pumarejo, quien el año pasado, en el acto de celebración de los 50 años de la IED Humboldt, destacó que este colegio es “la joya de la corona" de la educación en el país.

Una de las zonas que preocupa a los acudientes es la cancha, cuyo techo "parece un colador" por los huecos en las láminas. Foto: Cortesía Elines Payares

“Le preguntamos por el proyecto y (el alcalde) nos prometió que las obras empezaban en julio del año pasado”, aseguró Payares.



Ahora, tanto ella como el resto de acudientes se preguntan qué pasó con el proyecto anunciado hace cuatro años, en el que se prometió mejorar la infraestructura de la edificación, según indican.



“El proyecto incluía la entrada del colegio, que está muy deteriorada, también incluía el comedor. Lo más preocupante es el silencio, no hemos recibido siquiera detalles. Entendemos que todo proyecto lleva un trámite, pero cuatro años es suficiente”, manifiesta.

Los padres de familia aseguran que la infraestructura no es apta para las clases presenciales. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Esto respondió el Distrito

EL TIEMPO consultó a la Secretaría de Educación Distrital sobre la suerte del proyecto en cuestión, por lo cual se permitió aclarar que este presentó retrasos debido a inconvenientes en la consecución de la licencia de construcción, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos para llevar a cabo las obras.



"Estas intervenciones, que se desarrollarán con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional, corresponden a una biblioteca, dos aulas polivalente, una aula de informática y una aula de mejoramiento", explicó esta dependencia.



Agregó que actualmente desde el Distrito "nos encontramos prestos a finalmente poder efectuar las intervenciones".



Este medio se acercó hasta la institución educativa para registrar fotografías en el exterior e interior del mismo. Sin embargo, no se le permitió el ingreso por parte de la directiva académica.

Por el momento, los acudientes y los centenares de estudiantes rechazan las clases presenciales y piden “empezar ya y no en noviembre ni diciembre” las obras de adecuación para que la IED Alexander Von Humboldt siga siendo el mejor colegio público del país.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

