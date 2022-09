Un SOS por la educación pública están lanzando líderes comunitarios y dolientes de las instituciones Codeba y Universidad del Atlántico, en sus antiguas sedes, donde se formaron como bachilleres y profesionales, respectivamente, en Barranquilla.



(Lea también: Comunidad educativa en Barranquilla protesta por mal estado de colegio)



La razón: las edificaciones de ambos centros educativos se caen a pedazos sin que las autoridades, según consideran los ciudadanos, ejecuten acciones con la finalidad de recuperar estos espacios.

Tanto el colegio como la institución de educación superior son contiguos y hacen parte del vecindario ubicado entre las calles 50 y 51 y las carreras 41 y 43, de la localidad Norte – Centro Histórico.



El Colegio de Barranquilla fue fundado en 1908 y originalmente se creó con el nombre Colegio del Atlántico. Luego fue llamado Colegio Industrial de Barranquilla y un par de años después quedó como se le conoce actualmente.



Ha tenido varias sedes, empezando en el Paseo Bolívar con carrera 38. Si bien en la actualidad funciona en la calle 68 con carrera 47, tiene sobre la carrera 41 un lugar especial en el edificio con un diseño que lo convirtió en patrimonio arquitectónico y una torre imponente, pero que hoy está en deterioro por abandono.



Un caso similar acontece con la Universidad del Atlántico en la sede centro, que sirvió durante casi seis décadas para que miles de ciudadanos se formaron como profesionales hasta que sus servicios y la mayoría de los programas fueran trasladados al norte.



Hoy está siendo “subutilizada” y “desperdiciada”, según coincide su comunidad de egresados, hasta que las autoridades del orden distrital y departamental actúen en un proceso entre ambas instituciones.

Fachada de la Universidad del Atlántico en su sede Centro. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El proceso jurídico entre el departamento y el Distrito



Resulta que el colegio era propiedad del departamento hasta 2010, cuando la Asamblea aprobó la Ordenanza 106 con el propósito de que el gobernador de ese entonces, Eduardo Verano, lo cediera de manera gratuita al Distrito.



El hecho se formalizó en el primer semestre del año siguiente, con las escrituras firmadas por el alcalde de ese periodo, Alejandro Char, y el mandatario departamental en mención.



Sin embargo, solo hasta 2016 se superaron los obstáculos jurídicos en una disputa que surgió de la comunidad universitaria. En manos del Distrito, se iniciaron los diálogos para intervenir la zona del colegio, pero hasta ahora no ha sido así.



“El colegio tiene dos partes: una que es patrimonio, que es la que está del lado de la calle 51 con carrera 41. Y la otra ‘L’, sobre la calle 50 y la parte que colinda con la Universidad, eso no tiene patrimonio. Esa era la que se iba intervenir, porque la dañó mucho la Universidad”, asegura Adolfo Held, de la Promoción 1968 del Codeba.



Esos diálogos por la recuperación del colegio se suspendieron en 2018 y desde entonces quedaron las intenciones a la deriva o en “un vaivén”, según expresa Held, que hace parte del grupo de veedores de la institución.

La sede Centro de la Universidad del Atlántico y el puente peatonal están en mal estado. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El antiguo edificio del colegio es saqueado



Y es que, de un momento a otro, “le quitaron la vigilancia”. Esto fue aprovechado por individuos que ingresaron a esta edificación para saquear la estructura, es desvalijado hasta el mismo techo de madera.



La situación también afecta a los vecinos, pues aseguran que el sector se ha tornado inseguro y se ha convertido en punto de proliferación de ratas y malos olores, producto de sujetos que se acercan al lugar para hacer sus necesidades.



Ante la desidia, Held señala que “uno ya no cree en tanta mentira. Empiezan a dar vueltas y hasta el momento no responden. Están dilatando y dilatando. Entraron los vándalos y se robaron todo. Fuimos a revisar el colegio y no nos dejaron pasar… ¿Y cómo sí dejaron pasar a los vándalos? Íbamos a tomar una foto y desde arriba uno de los vándalos nos mostró un machete”.



Otro que se ha sumado a la preocupación de la comunidad es el concejal Antonio Bohórquez. Le puso la lupa especialmente al estado de esa sede de la Universidad del Atlántico, ya que además de ser cabildante, ahí se formó como abogado.



“Grave que se haya llegado hasta este punto. Hace 10 años, los jóvenes exigieron intervención. Tres años después, empiezan a hablar de cómo sería y la socializan. Pero de allá hasta acá, estamos hablando de más de una década perdida”, manifiesta Bohórquez.

Cronograma para debate de control y acción popular



Pide que se conserve la infraestructura de esta edificación, la cual está siendo “subutilizada”, para algunos cursos como inglés y otras disciplinas, en un escenario donde se necesitan cada vez más estos espacios, según apunta.



“He planteado dos acciones: ir preparando un debate de control que radicaré el 1 de octubre, apenas entre a las sesiones ordinarias en la plenaria. Al tiempo, estamos preparando un material para una eventual acción popular que busque defensa del patrimonio público, del patrimonio cultural, de la historia y de los recursos públicos”, asegura el concejal.



Estima que antes de que termine septiembre se esté adelantando el agotamiento del requisito de procedibilidad, que es lo que la ley le exige frente a la posibilidad de una acción popular, en la que le pide a las autoridades competentes que intervenga por derechos colectivos que se estarían violando.



Dentro del esquema que plantea, citaría e invitaría al debate de control político a la Universidad del Atlántico, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y su Secretaría de Cultura.



(Además: En video: rescatan bus escolar con 12 niños que era arrastrado por fuerte arroyo)

Dudas sobre el propietario de este predio



“Hay más confusión. ¿Este predio está a nombre de quién? ¿Quién es el propietario? ¿Va a pasar como con otros símbolos de la ciudad que terminaron siendo instrumento de los poderosos, especialmente sectores comerciales? Si fuese un patrimonio del Distrito, para que este la pudiera ceder o enajenar a un particular, debía pasar por una autorización”, añade Bohórquez.



El concejal del Distrito expresa que también hará un llamado al gobierno nacional para que la propuesta del presidente Gustavo Petro sea acogida y este espacio se ponga a disposición de la sociedad del conocimiento.



En el “deplorable” espacio al que se refiere Bohórquez también incluye el puente peatonal que está al frente de la ‘U’, sobre la carrera 43, el cual está oxidado y las barandas de seguridad se le cayeron.



EL TIEMPO contactó a las autoridades correspondientes para conocer su posición al respecto, pero no obtuvo respuesta oficial.



