La tarea que tiene huérfanos a conjuntos residenciales de Barranquilla

Preocupados se encuentran los habitantes de algunos conjuntos residenciales por las demoras en los registros y certificación de administradores en estas propiedades horizontales de Barranquilla. Por ello, pidieron a la Alcaldía agilizar el proceso.

La solicitud la emitieron a través de la Corporación Lonja de Administración de Propiedad Horizontal de Colombia seccional Atlántico, cuya presidenta, Silvia Padilla Zárate, explicó el papel que deja de cumplir un representante legal sin contar con dicha certificación.



“Es la persona que hace las contrataciones del edificio, el único que puede pagar las prestaciones sociales de trabajadores, es la persona que puede iniciar los cobros jurídicos”, indicó la líder del gremio.



Padilla agregó que, al tener obstaculizado ese documento por la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, se está ocasionando un caos que resulta en problemas de convivencia en el interior de los conjuntos.

“Se genera un conflicto de convivencia, porque dicen (los copropietarios): ‘es que tú no eres el administrador hasta que no estés registrado. Como no eres el administrador, voy a seguir haciendo fiestas y parrandas aquí’, en plena pandemia”, dijo.



De acuerdo con la representante del gremio, el 70 por ciento de los edificios miembros de la Corporación han tenido estas dificultades, cuando el proceso de representación legal tarda entre uno y seis meses.



Padilla indicó que, en términos generales, Barranquilla suma unos 5.000 edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal y 560 edificios están agremiados en la lonja, la cual viene asesorando en la ciudad a lo largo de 20 años.

Otras consecuencias

La “lentitud” en el proceso, causado por la “burocracia”, según añadió Padilla, deja como otras consecuencias cuentas bloqueadas, falta de paz y salvos, suspensión de asambleas y cambio de órganos, tal como sucedió, por ejemplo, en un edificio del Barrio Abajo.



“Después de que se lleven los documentos de los nombramientos y que se entreguen al despacho del alcalde, esto no se debe demorar más de 20 días. El ente que registra lo único que debe decir ‘sí, aquí están los actos de nombramiento, un acta de asamblea, efectivamente’”, manifestó.



La denuncia de la Corporación se basa en el artículo 8 de la ley 675 de 2001 y pone de ejemplo los trámites en la Cámara de Comercio de Barranquilla, donde son “ágiles” para tramitar, según consideró.

“La consecuencia más grande es el detrimento patrimonial, porque todo lo que afecte la convivencia de un conjunto daña todo. Y lo segundo es que se va a ver la desvalorización de la propiedad. Que se le delegue a una autoridad competente”, pidió Padilla.



Este medio contactó a la Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público, a la que señalan como responsable de las demoras, para conocer su posición, la cual comunicarán en las próximas horas, mientras revisan el caso con sus abogados.

