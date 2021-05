Barranquilla: pequeños negocios están contra las rejas 

Si hay una inversión con la que tenderos y dueños de pequeños negocios en los barrios de Barranquilla están contentos, es el de haberle colocado rejas a sus establecimientos.



La medida fue adoptada por los comerciantes a principios de la pandemia, en el 2020, como medida para evitar tener contacto directo con los clientes y así evitar ser contagiados del covid-19.



(También: 300 edificios públicos de Barranquilla funcionarán con energía solar)

Hoy gracias a estas rejas se ha logrado no solo mantener afuera al mortal virus, sino otros dos flagelos que golpean a este sector de la economía: los atracos y los actos vandálicos desatados en algunas de las protestas que desde hace casi un mes se desarrollan en esta capital y en el resto del país.



Desde que comenzó la pandemia, 30 pequeños comerciantes han muerto en el Atlántico por el covid-19.

Facebook Twitter Linkedin

Muchos pequeños negocios han decidido bajar la estera, y esperar que mejore la situación. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

"Las rejas mantienen protegidos a los comerciantes no solo del virus, sino de los ladrones y vándalos", dice Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), seccional Atlántico, que reúne a 7.900 establecimientos comerciales del departamento, de los 3.400 se encuentran en Barranquilla. Este sector genera unos 40.000 empleos directos en el departamento.



(Le puede interesar: Por atrasos en la vacunación, plan de choque en Riohacha)



Por la pandemia, 180 negocios afiliados a Undeco bajaron la estera. Algunos tienen la esperanza de abrir cuando se estabilice la situación del país, otro se quebraron.

El mal momento de los tenderos

Jiménez asegura que el paro, el covid y la inseguridad son tres flagelos que siguen golpeando a los agremiados a Undeco.



Sobre el paro indica que, por los bloqueos, escasean en Barranquilla productos como el azúcar. Un bulto que estaba en 108.000 pesos, hoy está en 220.00. También afectó el precio en verduras, frutas y hortalizas.que poco a poco se ha ido estabilizando.​

El tendero es quien recibe el reclamo del consumidor. Quien ante la subida de los precios compra poco FACEBOOK

TWITTER

"El tendero es quien recibe el reclamo del consumidor. Quien ante la subida de los precios compra poco, ya que la situación económica no está fácil", explica Jiménez.



Sobre la inseguridad, sostiene que siguen las extorsiones a los tenderos.

"El foco está en el covid, pero seguimos golpeados por la delincuencia", dice.



El representante de Undeco reconoce que hay comerciantes que siguen pagando las extorsiones por temor.



Los delincuentes exigen cuotas altas, otras bajas y hasta pagos mensuales o semanales, para no atentar contra el comerciante o su familia.

Facebook Twitter Linkedin

Los tenderos también han realizado protestas en Barranquilla, reclamando un mejor trato del Gobierno. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

"El delincuente tiene tanto poder de intimidación, que los obliga a negociar", subraya, al tiempo que pide más presencia y apoyo de la Policía y el Gaula.



(Le recomendamos leer: Contratistas de Cerrejón piden intervención para levantar protestas)



El dirigente gremial destaca que gracias al uso de las rejas en los establecimientos comerciales, delitos como el ‘taquillazo’, robo de la venta del día, han disminuido en un 30 por ciento. Semanalmente eran atracadas 10 tiendas, hoy la cifra está en 6-7.



“El delincuente no puede entrar al negocio, no puede robar, pero atracan a los proveedores o clientes”, sostiene Jiménez.



Por eso, muchos comerciantes se han atrincherado en sus negocios, detrás de las rejas, donde dicen estar más seguros, no solo del virus y de los vándalos que saquean negocios, sino la delincuencia que los ronda.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En TW: @leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

Lea más noticias de Colombia

-Hoy es el estreno de ‘Orgullosa’, en la voz de Diomedes Díaz



-Supersalud da ultimátum a EPS contributivas en Valledupar



-Cultivos de La Mojana sucreña, en peligro por creciente del río Cauca