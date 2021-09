Barranquilla: los puntos para recibir la dosis  de la vacuna Moderna

Un total de 25.660 nuevas dosis de vacunas contra el covid-19 se comenzaron aplicar este sábado en Barranquilla.



(También: l macabro hallazgo de una cabeza en una bolsa en Barranquilla)



Los biológicos corresponden a la farmacéutica Moderna, 11.620 dosis, que ya están siendo aplicados para completar esquemas de vacunación.

La aplicación de las segundas dosis de Moderna inició hoy con los adultos mayores de 50 años y con personas que demuestren casos de fuerza mayor.



También hay un lote de Pfizer, 14.040, para primeras y segundas dosis a población de gestantes y edades de 12 a 17 años.

(Lea: Aclaran supuesto ataque contra conductor de bus en Barranquilla)

Dónde vacunarse

Las dosis de Moderna están siendo distribuidas en los puntos de vacunación masivos habilitados en Barranquilla y se aplicarán hasta agotar existencia.



Estos son los sitios puntos de vacunación masiva:



Estadio Édgar Rentería. Calle 47 No.

Coliseo Elías Chegwin. Carrera 46 No.

Estadio Romelio Martínez. Carrera 46 No.

Centro Social Don Bosco. Calle 20 No.

Universidad Simón Bolívar.

Cruz Roja Colombiana – Seccional Atlántico.

Drive Thru Centro Comercial Viva.

Drive Thru Centro Comercial Mall Plaza.

(También: Con panfleto, disidencias se atribuyen atentado en La Tebaida, Quindío)

La segunda dosis de la vacuna Moderna la podrán recibir:

Población de 18 y más años con comorbilidades los 28 días después de su primera dosis.

La población de 18 años y más, sin comorbilidades, recibirá segundas dosis de vacuna Moderna a los 84 días después de la primera dosis.



La Alcaldía de Barranquilla informó que tan pronto reciba más dosis, estará informando a los que aún estén pendientes de completar su esquema de vacunación.

BARRANQUILLA