Semana crítica en Barranquilla, brote de covid-19 está en el pico

Las cifras, análisis e informes científicos de expertos de las EPS, el Ministerio y la Secretaria de Salud, coinciden en que esta semana es la más intensa de contagios de covid-19 en Barranquilla.



Las previsiones permiten asegurar que los barranquilleros se encuentran en el tercer pico de la pandemia, que inició el 5 y se extenderá hasta el 9 de abril.



Después de estos días se espera que las cifras se estabilicen, es decir se llegue a la meseta, y comience a descender el número de casos.

El tercer brote de covid-19 que a traviesa la ciudad comenzó a mediados de marzo. Las principales hipótesis en las que coinciden los epidemiólogos, es que los casos han aumentado por haber más interacción social.



“Claro está, todo depende de que lo vivamos. Una cosa son lo que digan las estimaciones y otra es lo que ocurra", precisa Juan Manuel Alvarado, el Secretario de Planeación y Gerente Covid en Barranquilla, designado por el Distrito para hacerle frente al coronavirus desde que se desató la pandemia.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Salud (INS) dan cuenta 102.062 casos positivos en Barranquilla, 6.851 están activos y 2.619 personas han perdido la vida, en su lucha contra el virus. Este lunes se reportaron 1.594 casos.



La ciudad tiene en estos momentos 775 camas UCI instaladas, de las cuales 556 están ocupadas (90,2%) por pacientes covid y 219 por otras patologías. La disponibilidad de 76 unidades.

Tres momentos distintos

enfermedad golpeó a pacientes de régimen subsidiado, personas de ingresos bajos. Hoy los que llegan a las clínicas, en su mayoría son del contributivo, de estrato medio y altos.



El segundo pico fue leve. Los casos se reportaron entre noviembre, diciembre y enero, pero el tercero ha sido más intenso, con un aumento rápido de casos, la positividad sigue subiendo y todavía se está pendiente a llegar al punto donde se estabiliza y comienza a bajar la curva.

Facebook Twitter Linkedin

En las entradas de las clínicas hay letreros donde se informa que no hay cupos para pacientes covid-19. Foto: Kronos

“Las personas van con más a las clínicas, le tienen miedo al virus, saben que si se va a tiempo se puede tratar mejor”, manifiesta el funcionario.



Es ese conocimiento de la enfermedad, y la conciencia de la gente, de lo importante que es ir al médico, lo que, según Alvarado, tiene colapsadas algunas clínicas grandes y EPS.



“Hoy la gran demanda es hospitalización. La gente llega porque hay un temor de agravarse”, indica, al enfatizar que Barranquilla duplicó, con respeto al año pasado las camas UCI, para este martes se espera tener instaladas 802.

Más camas de hospitalización

El Gerente Covid de Barranquilla insiste en que la ciudad tiene hoy más UCI por habitante que cualquier ciudad capital en Colombia. “Creeríamos que debería ser suficiente”, dice al señalar que en estos momentos el reto es la hospitalización. “Cada vez se están consumiendo más camas de hospitalización”.



Barranquilla cuenta con 3.712 camas de hospitalización para todas las patologías. En estos momentos el trabajo que realizan las autoridades de salud es la conversión, de camas hospitalarias no covid a covid.

Facebook Twitter Linkedin

El toque de queda y la ley seca se mantienen en la ciudad Foto: Cortesía Gobernación del Atlántico

A las EPS y clínicas están llegando una gran cantidad de pacientes no covid que durante meses no se atendieron por las pandemias y cuarentenas, lo que generó un ritmo grande de atención de otras patologías.



Alvarado contó que todos los insumos que se compraron e instalaron en los hospitales de campaña que se montaron para atender el primer brote de la pandemia, están en la red de salud pública.



“El reto es que las clínicas grandes y medianas de la ciudad pasen las camas no covid para tratar otras patologías para que atiendan caso covid”, dijo. Algunas EPS ya comenzaron a buscar hoteles y lugares a donde puedan trasladar pacientes no covid, cuyos tratamientos de salud permita estar por fuera de un centro clínico.

La importancia de las alertas

La alcaldía mantiene una serie de restricciones como el toque de queda desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. ley seca, pico y cédula, además del cierre de algunos negocios y comercios.



La medida en el pasado resultó efectiva, ya que logró controlar que los brotes se extendieran, por eso las autoridades las volvieron a implementar.



Pero Alvarado tiene claro que contra el coronavirus no todo está escrito y dicho, y como en el pasado, solo se supo del pico cuando los contagios bajaron.



“Sabremos si fueron efectivas la otra semana, una vez comience el descenso de las cifras. Vivámoslo primero, tiempo al tiempo, tenemos que ver que pasa y sucede”, puntualizó.

