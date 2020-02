Barranquilla, lista para el evento más importante de  su historia

En julio de 2019, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) designó oficialmente a Barranquilla como la sede de la edición 61 de esa gran cumbre que se realizará del 18 al 22 de marzo próximo.

Finalizaba el evento anual del BID en Gauyaquil (Ecuador), pero desde antes tanto el Gobierno como la alcaldía de Barranquilla habían comenzado a trabajar en la confección de un evento de tal magnitud que se constituirá en una oportunidad de oro para la promoción y desarrollo del país, y sobretodo de la capital del Atlántico.



No era menos importante el antecedente de que será la quinta vez, en 62 años, que la asamblea de este organismo, que cada año se reúne de manera ordinaria en uno de sus países miembros de América Latina y el Caribe, con el fin de analizar la situación financiera y los desafíos de las entidades, se realice en el país.



Las anteriores reuniones de la importante entidad internacional fueron en Bogotá, en 1968; Cartagena, en 1982 y 1998, y en Medellín, en 2009.



La Consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, fue nombrada por el presidente Iván Duque como la Gerente del Gobierno para la realización de la Asamblea del BID. La barranquillera asumió el reto y no dudó en catalogar que “Barranquilla y la costa Caribe serán escenarios de una de las reuniones anuales más importantes del sector de la banca multilateral. Es una oportunidad de oro para atraer recursos de inversión extranjera directa al país, fortalecer nuestras relaciones con la banca multilateral y privada, así como con países aliados del hemisferio; generar nuevos negocios para las empresas colombianas; atraer turismo a la región Caribe y posicionar a Barranquilla como centro de grandes convenciones y eventos”.



Desde que fue nombraba como gerente, la Consejera Presidencial inició un trabajo articulado con la Alcaldía de Barranquilla, los sectores públicos y privados para la vinculación al evento y ya se concretaron los últimos detalles de la agenda.



Otro ingrediente de la edición de la Cumbre del BID que se avecina es que la reunión anual de gobernadores del Grupo BID 2020 en Barranquilla será la última del actual presidente del Grupo, el colombiano Luis Alberto Moreno quién ocupará dicho cargo hasta octubre de este año.



En medio de los preparativos de la logística y las diferentes actividades que los asistentes a la Asamblea disfrutarán en la ciudad, Abudinen ya puede proyectar que Barranquilla recibirá más de 5000 visitantes nacionales e internacionales, entre representantes de gobierno, empresarios, banqueros, académicos, representantes de las calificadoras de riesgo y emisores de bonos, prensa y sociedad civil, entre otros, posicionándose como destino de conferencias y de inversión en América Latina.



Barranquilla dispondrá de toda su capacidad hotelera, centros de conferencias y restaurantes para atender a los visitantes, entre estos, los 48 Gobernadores del Grupo BID.



El lanzamiento de la Asamblea fue en septiembre de 2019 en Barranquilla, cuando se dio a conocer que entre las proyecciones que se tienen se van a mover más de 40 mil millones de pesos en inversiones.



El evento dejará el plus de que Barranquilla sea reconocida como una ciudad innovadora, con proyección internacional y se generarán oportunidades para el sector turístico.



“Barranquilla, como anfitriona de la Asamblea del 2020, permitirá que el mundo nos vea como lo que somos, un país pujante, lleno de gente emprendedora y de grandes oportunidades para los inversionistas y empresarios de otros países. Mi reto como gerente del BID es que entre 5 mil y 7 mil habitantes de todo el mundo vengan a confluir en una ciudad que ha mostrado un desarrollo impecable”, enfatizó Abudinen.

Por su parte, Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, reiteró la importancia de que luego de 10 años, Colombia sea sede por quinta vez de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID.



“Será una gran alegría para el BID celebrar nuestra asamblea en Barranquilla, una de las ciudades más dinámicas y competitivas de nuestra región. Además de atraer inversión de todo tipo, Barranquilla ha mejorado su infraestructura física, sus servicios públicos,

Al final de la Asamblea de 2019, en Guayaquil, Ecuador, fue oficial la designación de Barranquilla como sede para el 2020. Foto: Cortesía

Antes de dejar la alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char, insistió en que la Asamblea del BID 2020 es el evento internacional más importante que ha llegado a la ciudad en toda su historia, por lo que su organización se convirtió en todo un reto.



Durante la Asamblea se discutirán los retos y oportunidades de desarrollo en la región y la actual coyuntura económica.



La Asamblea contará con un grupo selecto de speakers relacionados en diferentes temáticas como Innovación, Infraestructura, Cambio Climático y Sostenibilidad, Salud, Equidad de género, Calidad de la información, entre otros.



Cabe destacar, la participación de Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo; Eric J Smith, el chef peruano Gaston Acurio, Guillermo Leal, Richard Florida, David Malpass, Kevin Kelly, Ken Robinson, Luis von Ahn, Roberto Azevedo, Director de la Organización Mundial del Comercio; el economista estadounidense Jeffrey Sachs y Muhammad Yunus, de Bangladesh, premio Nobel de Economía 2006.

Agenda oficial y paralela

Esta asamblea se compone de una agenda oficial y otra paralela, durante las cuales se desarrollan diferentes actividades académicas, empresariales y culturales.



La agenda oficial cuenta con foros de innovación, foros para el sector público y foros empresariales.



En los foros de innovación se tratarán temas relacionados con la inclusión y tecnología, soluciones digitales para la inclusión de personas en condición de discapacidad; el futuro del trabajo: inteligencia artificial, envejecimiento poblacional, automatización; equidad de género: cierre de brechas laborales, mujeres en áreas STEM Diversidad (Poblaciones Afro e Indígenas), convivencia étnica, cambio climático y sociedad, e innovación urbana ciudadana, entre otros.



Para los foros del sector público se desarrollarán paneles siguiendo los principales temas bandera de la agenda de gobierno (nacional y local) y contando con la participación de los principales representantes (Ministros, Secretarios de Presidencia y gobierno local).



A través de los foros empresariales, se busca avanzar en temáticas relacionadas con el futuro energético: recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades en los territorios APPs, Estado 4G. Economía Naranja: distritos culturales, innovación, industrias creativas y culturales para el desarrollo y la inclusión, juventud naranja. Productividad: fábricas de productividad, innovación y adopción tecnológica para la productividad, aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas, impulsadores de talentos y emprendimientos (startups), gestión para la equidad (RSE) y cocreación entre empresas para innovar.



La agenda alternativa busca promocionar el sector a través de talleres de demostración de oficio, permitiendo, mediante diferentes estaciones temáticas, que los visitantes al taller puedan aprender las técnicas básicas de diseño y fabricación. Allí se abordarán temas relacionados con la artesanía la joyería, tejidos, gastronomía, Carnaval de Barranquilla y Carnaval de Pasto.



Así mismo, se diseñó un espacio llamado Tour Barranquilla Abierta y Transforma, el cual mostrará y promocionará la transformación de la ciudad en los últimos 15 años.



Los asistentes visitarán puntos estratégicos de la ciudad de Barranquilla. Los circuitos contarían con personas de la alcaldía de Barranquilla, quienes contarían la historia de la evolución de la ciudad.

Desde que se conoció la designación de Barranquilla para la Asamblea del BID 2020, la planificación por parte del Gobierno Nacional, la alcaldía de Barranquilla, y el BID ha sido la constante. Foto: Cortesía

Adicionalmente, se contará con un Circuito taller de áreas metropolitanas organizado por el Ministerio de Transporte, en donde se busca llevar la experiencia y conocimiento de las principales temáticas del sector transporte a través de grupos de trabajo en intercambio de experiencias.



Allí se realizarán varias estaciones en salones de trabajo para tratar temas relacionados con competitividad, movilidad sostenible, puertos y aeropuertos y materiales. Se realizarán rutas donde los grupos de participantes de máximo 10 personas y se rotarán cada 10 minutos aproximadamente.



En el lanzamiento de la Asamblea del BID en Barranquilla, realizado en septiembre de 2019, se colocó la primera piedra de 'El pabellón de cristal' espacio concebido para futuros eventos. Se trata de un símbolo emblemático que le quedará a la capital del Atlántico por ser sede del BID.



'El Pabellón de Cristal', uno de los escenarios protagonistas del próximo año para Barranquilla, pues allí se realizará la instalación de la Asamblea del BID y BID Invest el 21 de marzo de 2020.



Este espacio tendrá 2.020 metros cuadrados de área construida, contará con un recinto de 740 metros cuadrados con capacidad para 1.000 personas y la posibilidad de dividirse en dos salones: uno de 310 metros cuadrados para 400 personas y otro de 370 metros cuadrados para 450 personas.



“El Presidente Duque será el anfitrión del BID 2020, en esta oportunidad representará a Colombia para mostrar cómo venimos avanzando en equidad, en legalidad y en emprendimiento que son las premisas del Gobierno de Duque”, concluyó la funcionaria.

20019 fue clave

En octubre de 2019, Abudinen y varios representantes de la alcaldía viajaron a Washington, Estados Unidos, donde está la sede del BID, para participar en la preparatoria de la Asamblea.



“Nos reunimos en Washington para definir cada uno de los temas de la agenda oficial de la Asamblea BID 2020 y contarles a todos por qué Barranquilla está lista para realizar este importante evento”, dijo Abudinen.



Adicionalmente, la funcionaria resaltó el liderazgo de Colombia en comparación con los demás países de Latinoamérica porque está proyectando crecer en un 3.5 por ciento, más rápido que la mayoría de países de la región, dijo: “Hoy es la economía número 32 más grande en el mundo y la cuarta en la región”.

Render de 'El Pabellón de Cristal', escenario que prepara Barranquilla para la instalación de la Asamblea del BID 2020. Foto: Cortesía

Así mismo, agregó que “Colombia hace parte de los países miembros de la OCDE, lo que se traduce en que las instituciones públicas en nuestro país cumplirán con los estándares del mundo desarrollado, brindando mayor confianza a los inversionistas”.



En noviembre de 2019, una Misión del BID llegó desde Washington a Barranquilla para trabajar durante 3 días, con un equipo liderado por Abudinen y delegados de la alcaldía de Barranquilla, en los detalles logísticos, de seguridad, de movilidad y en el minuto a minuto de cada uno de los eventos que se llevarán a cabo.



El Jefe de Protocolo del BID, Javier Bartoli, concluyó, tras la visita, que la comida contemplará todas las opciones, vegetariano, vegano, saludable, balaceada, armónica, siempre con una base tradicional. “La comida ha sido excelente, de cero a diez, le damos 11 puntos”, sostuvo.



En diciembre de 2019, otra misión viajó a la capital de Estados Unidos para el lanzamiento oficial del evento.



En la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, el presidente de esta institución, Luis Alberto Moreno, y Karen Abudinen, presentaron ante el directorio ejecutivo a Colombia como país sede y a Barranquilla como ciudad anfitriona del evento.



“Barranquilla es la Puerta de Oro, como siempre la hemos llamado, pero sobre todo creo que como ninguna exhibe lo que siempre queremos hacer aquí en el Banco y es demostrar cómo se puede hacer una gran transformación, un gran éxito de desarrollo económico y transformación urbana”, aseguró el presidente Moreno.



Con una muestra de las regiones de Colombia y la presentación de la embajadora cultural Isabella Chams, reina del Carnaval de Barranquilla, dio la bienvenida a los funcionarios del Banco a este encuentro.



“En Barranquilla Latinoamérica crece porque somos la prueba irrefutable del desarrollo en corto plazo, con excelentes indicadores de progresos económicos y de bienestar social, con sabor y color latino”, explicó a su turno el alcalde electo de la ciudad Jaime Pumarejo, quien señaló que toda ciudad latinoamericana puede verse reflejada en Barranquilla y atreverse a soñar y a cumplir sus metas de desarrollo en menos de dos décadas.



“Es posible. Por eso nos sentimos orgullosos de acoger este evento: nos gusta contar nuestra historia de la mano de uno de nuestros grandes impulsores: el BID” dijo Pumarejo.



Barranquilla y Colombia llevaron a Washington una muestra de lo que ofrecerán para el encuentro, haciendo énfasis en el potencial que tienen para el turismo de negocios y para la inversión extranjera. “Somos alegría y desarrollo; somos sabor y progreso.

Somos destino hoy, más que nunca, de grandes negocios”, expresó Karen Abudinen.



Al tiempo la funcionaria felicitó al alcalde electo por la calidad de los liderazgos de su tierra. “Como barranquillera me siento muy orgullosa e invito a todo el mundo a que conozca de primera mano nuestra historia de desarrollo, razón por la cual el Banco ha confiado en nosotros. En Barranquilla, más del 90% de los habitantes se sienten satisfechos con su vida en la ciudad y hemos disminuido la pobreza monetaria del 43 al 21 por ciento en la última década”.



La visita a la sede del BID incluirá la promoción turística de Barranquilla y de Colombia, con la participación especial de la Reina del Carnaval, quien mostrará lo mejor de la cultura del Caribe colombiano y de su ciudad.

Barranquilla avanza a toda máquina en la preparación de un sinúmero de sorpresas que tendrán el sello de la ciudad y que se pensaron para los más de 5 mil visitantes que harán parte del evento. Foto: Cortesía

La fábrica de Cultura que espera al BID

La Fábrica de Cultura, una obra para artistas y hacedores ubicada en el corazón del Barrio Abajo, en Barranquilla que está enmarcada en el reto de biodiverciudad por lo amigable que resultará con el medio ambiente, avanza a buen ritmo y será clave para la asamblea del BID.



Complacido por el avance de esas y otros proyectos de infraestructura que se hacen en Barranquilla para la realización de la Asamblea del BID se mostraron tanto el alcalde Jaime Pumarejo Heins como el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.



El alcalde Pumarejo explicó que todo está dado para que Barranquilla le cumpla al país y al mundo con esta asamblea: “Estamos mirando el plan de inversión y cómo lo podemos construir con el Gobierno Nacional; además, cuáles serán los grandes anuncios que haremos en el marco de la Asamblea del BID, que será de gran provecho para la ciudad y el mundo, y cómo podemos seguir construyendo país, ese es el gran relato de esta visita”.



El titular de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, conoció cada una de las obras y aseguró que Barranquilla cumplirá con todas las expectativas.



“Estamos muy contentos, eso va a ser un éxito absoluto y creo que Barranquilla la va a sacar del estadio. Al ritmo que están trabajando y con ese entusiasmo todo va a estar listo para mediados de marzo”, anotó el ministro de Hacienda.



Colombia demuestra la transformación que se puede generar gracias a la financiación del BID.



Por ejemplo, en 2015, Barranquilla recibió un préstamo por $100 millones de dólares con el que se financiaron programas para reducir la pobreza y pobreza extrema, mejorar la calidad educativa, el sistema de salud, acabar los arroyos y volver a mirar al Río Magdalena con el Gran Malecón.

