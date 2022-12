Esta vez la comunicadora social y directora ejecutiva de Asocentro Dina Luz Pardo Olaya, asegura que decidió romper el silencio y denunciar ante los medios de comunicación y la Procuraduría que por segunda vez era víctima de agresión verbal por el Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Giovanny Barrero.



Pardo, quien lleva 21 años en su trabajo gremial en Barranquila, asegura que ha sido agredida e irrespetada dos veces por el oficial, por eso decidió hacer la denuncia pública.

Calle dos veces. Hoy, tercera vez decidí no sólo hablar, también denunciar antes los entes competentes. https://t.co/HmZgHQ3HjC — Dina Luz Pardo Olaya (@dinaluzpardo) December 2, 2022

"Doctora, ¿usted tiene una marcha mañana? ¡Cuidado me va a formar desorden!", cuenta la dirigente gremial que le dijo el coronel Barrero el pasado o de noviembre. Dice que le respondió que no era una revoltosa ni ninguno de los que iban a marchar.



“Pues yo no la conozco y por eso toca hacer la advertencia”, le volvió a decir el oficial, por lo que ella le pidió respeto ante la ofensa al considerar el tono y la forma como le habló ese día.

Fue tanta la gritería de parte de este oficial que le dije al doctor Nelson Patrón que me retiraba, por cuanto no podía permitir más irrespeto FACEBOOK

“No contento con esto, el día de la marcha, al cierre de esta, llegó un vehículo con personal del Esmad, lo que nos indignó, máxime cuando la marcha transcurrió en completa calma y orden”, denunció ella. “Cometí el error de callar. De no comentar esto tan delicado al Coronel Urquijo, pero obedeció a que después de la marcha empecé a presentar unos quebrantos de salud, lo que me hizo centrar la atención en esta”.



El segundo incidente con el coronel Barrero se presentó este jueves durante una reunión con el Jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia, Nelson Patrón, en el que se estaban tocando los temas sobre atracos a empleados de almacenes a la hora de salida del trabajo. En la reunión estaba el oficial.



Asegura Pardo que el oficial le volvió alzar la voz, asegurando que tenía resultados positivos en el Centro. “A esto le contesté que yo no podía poner en duda la palabra de comerciantes ni de empleados, máxime cuando anoche atracaron a tres en plena calle 30, al salir del trabajo”, dijo Pardo, quien sostiene que el oficial siguió alzándole la voz, .



“Fue tanta la gritería de parte de este oficial que le dije al doctor Nelson Patrón que me retiraba, por cuanto no podía permitir más irrespeto de este oficial y menos, por segunda vez. Me levanté y me retiré”.



Por lo anterior, Pardo presentó una denuncia formal contra el coronel Barrero, ante la Procuraduría por maltrato verbal a una mujer y líder gremial. De igual, ante el Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla, Coronel Jorge Urquijo, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo y el Personero Distrital, Miguel Álzate.



“Dejo constancia del temor por mi integridad y la de mi familia al interponer esta denuncia”, puntualizó. Sobre la denuncia la Policía no se ha pronunciado.

