Recuperar la grandeza histórica del Centro de Barranquilla, y mejorar la experiencia para quienes a diario transcurren por esta agitada y emblemática zona de la ciudad, es a lo que le apuesta el Distrito con el plan de reactivación económica, un ambicioso proyecto de renovación de los mercados, plaza, callejones y galerías que ya deja a la vista notables resultados.



La reciente rehabilitación del paso peatonal en los callejones del ‘meao’ y Robertico es una muestra más por cambiarle la cara al Centro para que “poco a poco se vuelva un dinamizador de la cultura y la gastronomía".

Venimos a revisión de obras del mercado La Magola, que reportan 89% de avance. Un Centro y mercados dinámicos empiezan con inversión para sus comerciantes y compradores. pic.twitter.com/8x0OzZZWEh — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) July 19, 2023

"Estos son iconos que nos demuestran que sí es posible, además de la belleza natural que tiene nuestro Centro, nuestra belleza arquitectónica, nuestra riqueza, que hay que saber aprovechar”, expresó el alcalde Jaime Pumarejo.



Con este plan, que cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el financiamiento de la Unión Europea, busca beneficiar a alrededor de 300.000 personas que habitan, circulan o trabajan en espacios icónicos del sector.



“Estar en esta zona ha sido maravilloso, me ha ido superbién, ya no me maltrata el carretillero, no me maltrata el agua o el sol, tengo un espacio súper. Me siento orgullosa de lo que hago, de mi negocio; he sido bendecida por Dios, gracias a que después de 26 años de trabajo he logrado consolidar este proyecto de vida”, comenta Noralbys Contreras, una de las cocineras reubicadas en la galería comercial Robertico.

La reorganización y construcción de mercados y galerías ha beneficiado a 450 vendedores y artesanos a la fecha. Foto: Agencia KRONOS

Mercados y galerías entregadas a la fecha

Galería Robertico. Desde su inauguración, el 9 de julio de 2021, esta edificación, con un área total de 1.978 metros cuadrados y 178 locales, permite la comercialización de productos como ropa, calzado, artículos en cuero, bisutería, celulares, accesorios, electrodomésticos, piñatería, productos para el cuidado del bebé, productos naturistas, entre otros.



Galería San Nicolás. Una de las primeras galerías, ubicada en la carrera 41 # 32-23. En este espacio se reubicaron 124 locales para vendedores que no contaban con el espacio adecuado para desarrollar sus labores. En total, se dispuso de 1.694 metros para los comerciantes anteriormente ubicados en la carrera 43 entre calles 30 y 34, Paseo Bolívar, fachada de Bancomercio y callejón del ‘meao’.



Esquina del Arte. Esta esquina logró darle una nueva cara a la esquina del Paseo Bolívar. Epicentro de artículos decorativos para celebraciones en icopor y madera, 34 comerciantes fueron beneficiados con su reubicación en el espacio. La colorida esquina está en el Paseo Bolívar con carrera 39 y fue inaugurada el 30 de junio de 2022.



Mercado de Empresas Públicas Municipales EPM. Ubicado en la carrera 45 con calle 30, con 407 locales renovados, una plaza de frutas, verduras, abarrotes y productos cárnicos, baños, buena ventilación, iluminación y una mejor organización para encontrar sus productos, dignificando así el sector para que los comerciantes puedan seguir ejerciendo su actividad económica.



El Distrito aseguró, que en aras de seguir articulando acciones para cumplir el plan trazado, los trabajos para reactivar las obras continúan en el mercado Barlovento que estará conectado con la intendencia fluvial; el mercado Sredni, un escenario que albergará a 150 vendedores que se desempeñan en la actividad de mercadeo de productos de miscelánea.



Asimismo, el mercado del Río, de La Loma, con una oferta de productos como prendas de vestir, calzado, entre otros y, por último, el mercado Gran Bazar, que contará con una inversión cercana a los 27.000 millones de pesos.

