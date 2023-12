Luego de pegarle al papá aparece arrepentido pidiendo perdón y denuncia amenazas

El hombre que hace unos días fue tendencia en las redes sociales por protagonizar un aberrante caso de violencia intrafamiliar, cuando atacó a trompadas a su padre, apareció en un video pidiendo disculpas y denunciando que es víctima de amenazas y de golpizas en la calle.



Cabe recordar que el caso fue reportado el pasado 16 de diciembre dentro de una casa ubicada en el barrio Villa Mónaco, en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla.

Las disculpas públicas, luego de la agresión a su papá pic.twitter.com/G4VGtPdsap — Luchovoltio (@luchovoltios) December 18, 2023

Todo comenzó con una acalorada discusión entre Homero Castillo Junior (hijo) y Homero Castillo (padre), en la sala de la vivienda. El progenitor reprochó al hijo su falta de contribución económica, amenazando con vender la casa. El hijo responde y profiere insultos y amenazas, incluso sugiriendo al padre que vendiera la propiedad.



En un momento crítico, el hijo pone un par de dedos en el pecho de su padre, quien responde con un empujón. La situación se tornó violenta cuando el hijo golpeó en el rostro al adulto mayor. La agresión continúa, a pesar de la indefensión del padre, un adulto mayor.



La dolorosa escena fue grabada con las cámaras de celulares por vecinos que fueron alertados por los gritos que salían de la casa.

La versión de lo que ocurrió

Este lunes apareció otro video en el que el agresor aparece al lado de sus padres tratando de explicar lo que ocurrió.

La familia Castillo asegura que ya las cosas volvieron a la normalidad. Foto: Tomada de las redes sociales

“Salgo en el video agrediendo a mi papá, pero no es como lo pintan, no crean en tantas cosas”, dice el hombre mientras aparece sentado al lado de su papá y mamá en el lugar donde ocurrieron los hechos.



“Ese día tuvimos una pequeña discusión y terminamos en una reyerta familiar”, agrega Homero Castilla, padre, quien en tono apenado pide disculpas por el escándalo en el que se ha visto envuelta la familia y asegura que se están limando las asperezas.



Por su parte Castilla Junior aprovecha para denunciar que en la calle ha recibido golpizas, que la espalda está marcado y lo han amenazado. “Me han reventado todo, no puedo empuñar el brazo, me dieron mi merecido. Bienvenida sea”, dice pero insiste en que todo es una confusión y qué él jamás atentaría contra su progenitor.



La madre del agresor también interviene en el video al indicar que: “la verdad no ha pasado nada, eso fue que lo montaron de la calle porque la puerta estaba abierta. Los hechos no pasaron así”.

Inician investigación por el caso

Pero las cosas no han terminado allí, la Personería de Soledad ya intervino en el caso y solicitó a la Comisión Tercera de Familia que inicie un procedimiento de restablecimiento de derechos en favor del adulto mayor afectado.



A su turno Zulma Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Mónaco, contó que este tipo de agresiones no son aisladas y son recurrentes en su comunidad.



"No es la primera vez que este hombre agrede a su padre y esto puede terminar en una tragedia", advirtió Ortiz, resaltando la gravedad y la urgencia de abordar esta situación antes de que la violencia alcance proporciones irreversibles.

