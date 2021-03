Edificio Avianca, ‘punta del iceberg’ de mal patrimonial en la ciudad

El pasado 27 de enero generó indignación en gran parte de la ciudadanía barranquillera la intervención con taladro y ‘mona’ que un par de obreros, dirigidos por los propietarios de un local, le hicieron a una parte del edificio Avianca, anteriormente conocido como Scadta.

No solo no contaba con la debida licencia, sino que alteró un patrimonio histórico ubicado en el Centro, de estilo art déco y con el que el arquitecto cubano José Manuel Carrerá debutó en 1934, para posteriormente dejar una serie de obras representativas en la ciudad.



Pero este no es el único bien patrimonial de Barranquilla que está o estuvo en riesgo de perder su valor. De acuerdo con la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público del Distrito, son tres los procesos abiertos que se siguen por infracciones en contra de los bienes.



Los tres están ubicados en la localidad Norte - Centro Histórico y uno de ellos es de nivel 2 y se localiza exactamente en la calle 72 con carrera 58, del barrio El Prado.



En este caso, el área de infracción es de 315 metros cuadrados y se le abrió un proceso por integridad urbanística terminada sin licencia de construcción.

El otro también está localizado en El Prado, sobre la carrera 60 con calle 74. Se trata de un predio nivel 2 al que se le intervino un área de 140 metros cuadrados.



El comportamiento por el que se le hace seguimiento corresponde a realizar ampliaciones y modificaciones a inmueble conservación de tipo arquitectónico sin la respectiva licencia de construcción.



Y el último de la lista de tres tiene que ver con un predio nivel 3, que está ubicado en la carrera 47 con calle 79 del barrio Porvenir.



En el área de intervención solo se detalló que “debe modificar la licencia. Al propietario se le abrió un proceso por intervenciones sin permisos correspondientes en Espacio Público.

En el caso del edificio Avianca, se trata de un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (Bicn) por la resolución 1614 de 1999, que está protegido por el Ministerio de Cultura y el Distrito de Barranquilla.



Fue construido en la década de 1930 para ser la sede de la empresa pionera de la aviación comercial en Colombia, la cual llevaba como nombre Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (Scadta), hoy Avianca.



De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, se encuentra clasificado en el nivel dos, cuyo posicionamiento corresponde a edificios con características tipológicas tradicionales, por lo cual cualquier intervención a su estructura requiere de una autorización por parte de los organismos competentes.

El proceso en el Avianca

Su ubicación, en toda la esquina de la calle 34 (Paseo Bolívar) con carrera 45, Centro Histórico, sirvió para darle un aspecto en su exterior semejante al de un avión. De hecho, años después fue readecuado dentro de los parámetros establecidos por su condición y actualmente funciona en él un conjunto de establecimientos comerciales.



Entre esos, la propietaria de un local comercial de celulares pretendió ampliar una puerta de acceso al local 6, 7 y 8. Por ello, al día siguiente se evidenció la rotura del sello, un hecho que generó el cierre de las actividades comerciales por 10 días.



Además, las Secretarías de Cultura, de Control Urbano y Espacio Público, y el Ministerio de Cultura solicitaron a los responsables tomar acciones inmediatas de primeros auxilios y radicar proyecto de intervención para su restitución.



Por último, le impusieron a la propietaria una multa por encima de los 70 millones de pesos por intervenir o modificar sin la licencia en inmueble, declarado de conservación e interés cultural, y realizar acciones que puedan generar impactos negativos en el bien de interés cultural.

Así van los procesos

Las zonas catalogadas como patrimoniales en el Distrito de Barranquilla están ubicadas en el Centro y en los barrios Prado, Alto Prado y Bellavista.



“Los procesos adelantados por la Secretaría están repartidos en estas zonas y son casos en los que se inicia un proceso para determinar propietarios del inmueble, su responsabilidad y qué infracción fue adelantada”, expresó esta dependencia a EL TIEMPO.



En todo caso, según las funciones asignadas a la Secretaría, los inspectores adscritos a esta dependencia atienden la afectación de los inmuebles de conservación patrimonial de oficio o a través de las quejas presentadas por los ciudadanos.



Posteriormente, las acciones que ejecuta es proferir una orden de policía para que un arquitecto de la oficina de gestión urbanística practique la visita y realice un informe técnico que conste la existencia de comportamientos contrarios a esos bienes.

Con el fin de evitar estas situaciones a futuro, la Secretaría recomendó: “Quien pretenda realizar una obra en un bien de interés cultural o en inmuebles ubicados en el área de influencia o que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá comunicarlo previamente a la Secretaría de Cultura y al Ministerio de Cultura y obtener una autorización de la entidad competente".



“Las multas, para quien intervenga un bien de interés cultural o afecte el estado del mismo modificándolo, o demoliéndolo sin autorización de la autoridad cultural competente, se tasan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), multiplicado por los metros cuadrados de infracción".



“Así mismo será objeto de las sanciones y obligaciones que imponga el Ministerio de Cultura, tales como multas de 200 a 500 smmlv y orden de demolición o restauración de lo construido”, concluyó esta Secretaría.

Los bienes de El Prado, Alto Prado y Bellavista cuentan con un cuidado especial. De hecho, la semana pasada se firmó la resolución del Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) de esta zona. Foto: Prensa Alcaldía

Campañas de socialización

Para el arquitecto y urbanista Rodrigo Chaín Rodríguez es importante tener ubicados cada uno de esos bienes patrimoniales para cumplir que se intervengan de la manera en que corresponda y para eso es clave el seguimiento de las Secretarías de Planeación y de Cultura.



“Una vez se hace una intervención sin autorización, el bien puede perder ese valor patrimonial que tenía. Muchas veces hay una desconexión entre la realidad y la clasificación patrimonial de esos bienes, por eso hay que hacerle seguimiento”, aseguró el especialista.



Como arquitecto, Chaín manifestó que tiene que haber una intervención consciente y saber el estado en el que están cada uno de esos bienes, mapearlos y no necesariamente ‘congelarlos’ en el tiempo sin que sufran cambios autorizados.



“Hay que hacer campañas. Esas intervenciones (como las del Avianca) no deben pasar”, concluyó Chaín.



Ante este panorama, urge en la ciudad un mayor control por el cuidado de los bienes culturales que evite que terminen como el muro derribado del Avianca o con procesos abiertos de otras unidades de inmuebles.

