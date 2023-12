Video: largas filas por alquiler de vestidos, tradición que se mantiene en Barranquilla

Con la llegada de la temporada decembrina a Barranquilla, volvieron las “correndillas”, los trámites de última hora, la reserva de turnos en los salones de belleza, las visitas a la modista de confianza sobre la hora y las ceremonias de grado.



Es así como un sinnúmero de eventos se programan durante este mes en la ciudad, donde dicen que diciembre tiene “30 viernes y un sábado”, por la cantidad de festividades que se celebran en familia y con amigos.

Entre esas celebraciones están los grados en los colegios y universidades, por lo que durante esta temporada de Navidad y Fin de Año es tradicional ver a los jóvenes hacer largas filas alrededor de los establecimientos donde alquilan vestidos.



La escena es frecuente tanto en el Centro como en el norte de Barranquilla, sectores en los que se acercan los recién egresados ya sea para medirse y alquilar el mejor traje o para cumplir con el plazo de devolución tras usarlo.



Uno de los casos más recientes se hizo viral este jueves en la calle 72, donde fue tal la demanda que había fila en el interior y en el exterior del local, mientras un hombre encargado de la vigilancia organizaba el ingreso y salida de usuarios.



Como todos los años, el tradicional suceso, que quedó registrado en video, da cuenta de jóvenes ávidos por conseguir la ‘pinta’ y no perderse la ceremonia soñada por varios años. Sin importar el calor, la espera se prolongó por cuestión de horas.

Las ‘maromas’ para calmar las altas temperaturas

De hecho, algunos se las arreglaron y, acudiendo a la recursividad, convirtieron las hojas de sus cuadernos en ventiladores para echarse fresco en sus rostros, otros pasaban se distraían con sus celulares y algunos simplemente conversaban con sus amigos o compañeros de fila.



Ante estos movimientos, propios de la temporada, hay que recordar que el comercio del Centro de Barranquilla estará custodiado por 180 policías con el propósito de garantizar la seguridad tanto de comerciantes como de compradores.



Y es que, mientras los jóvenes trataban de cuidar un cupo para alquilar vestidos, los vendedores informales le ‘sacaban el jugo’ a la espera, ofreciendo alimentos para picar y especialmente bebidas refrescantes para amainar las altas temperaturas.

La reacción de los internautas

Yo me gradué de bachillerato, pero no fui al grado por cuestiones familiares FACEBOOK

Otros que se emocionaron al ver el video fueron los que ya pasaron hace años hasta el 2022 por ese ‘corre – corre’. Recordaron las largas filas que hicieron hasta que tuvieron su recompensa recibiendo el diploma, bien vestidos y listos pa’ la foto que luego publicaron en sus redes sociales.



“Jajaja cómo olvidar esas correndillas”, reaccionó una internauta al video. Mientras que un hombre aseguró: “Sin duda a todo le llega su época... (Risas)”.



Otros compartieron sus anécdotas de ese momento que vivieron: “Yo me gradué de bachillerato, pero no fui al grado por cuestiones familiares. Aun así me dieron el diploma de bachiller”.



Y uno sugirió evitarse ese trámite por economía: “No hay nada mejor que grado por ventanilla, ahorras un te vi llegar (billete)”.



En todo caso, las largas filas seguirán por estos días con la programación de grados y demás eventos, para despedir el año y darle largas a esa tradición que perdura de generación en generación.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla