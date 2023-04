El periodista, escritor barranquillero y profesor universitario, William Ahumada Maury, acaba de publicar su novela ‘Golpe al macho’.



Es ficción, con sustento de la realidad como reportero de este comunicador social-periodista de la Universidad Autónoma del Caribe, que comenzó en el periodismo en 1980, en el desaparecido vespertino de El Nacional. EL TIEMPO habló con él.

¿Por qué saltar a la ficción, siendo periodista que escribe realidades?

En el trascurrir de nuestra realidad caribe más de una vez me encontré con situaciones que saltan la delgada línea que separa la realidad de la ficción.



Esto es tan impactante que –siendo reportero judicial en diferentes medios– en varias oportunidades decidí no informar ante la dirección de esos medios para los que laboraba algunos hechos hallados en las calles para evitar que me tomaran de loco.



Y –más que todo– estas situaciones que encontré y que tienen que ver con hechos paranormales.



Entonces –al consultarlo con la almohada– decidí llevar a novela un hecho que presencié un domingo de Carnaval al norte de mi ciudad.

Es decir, ¿tiene pasajes de realidad de cubrimientos periodísticos su novela?



Lo que ocurre es que, por tratarse de una situación que se vive al amparo de la oscuridad de las noches curramberas, parece que todo parece producto de mi imaginación.



Pero las maldiciones existen, las locuras que se viven en el comercio del sexo son reales, las guerras desatadas en este mercado son reales.

¿Qué lo inspiró a escribirla?

Definitivamente decidí escribir ‘Golpe al macho’ en el momento en que entendí que estos hechos no podían permanecer por siempre sembrados bajo las sombras de la oscuridad. Son situaciones reales, atroces, fascinantes, increíbles y había que darle un tratamiento especial para relatarlos.

¿El marco es Barranquilla?

Sí, todo ocurrió en Barranquilla. Los sitios son de nuestra ciudad. Ocurre que, cuando decido ponerle ficción al tema, cambio a ‘La Arenosa’, otra forma en la que conocemos a la ciudad –una de las tres identidades que nos hacen visible ante el mundo–.



Pero en el texto se mencionan los lugares emblemáticos de la ciudad: el barrio Los Nogales, el puente Pumarejo, la zona de rumbas del norte, el coliseo cubierto Humberto Perea, las casas de citas y algunos otros elementos que ilustran la vida nocturna de Barranquilla.



Entre otras cosas, pese a que la vida nocturna en las ciudades mas importantes de Colombia tienen las mismas características, en ‘La Arenosa’ ocurren situaciones que propician una identidad propia a nuestro terruño.



Y el eje central de esa identidad propia lo aporta el machismo, el modo de comportarse de los protagonistas frente al tema del sexo, las circunstancias por las que Johan –el personaje principal de la trama– se convierte en una estrella de la noche, su modo de comportarse, la forma de vestir. La obra es netamente barranquillera.



¿Por qué leer su novela?

Creo que la ciudadanía del mundo debe leer mi novela porque el tema nos interesa a todos. Todos hemos sido víctimas del embrujo de las noches. Son situaciones que nos marcan por siempre. Las noches, con sus pasiones, con sus misterios, con sus encantos, marcan a los seres humanos. Por eso lo recomiendo.



BARRANQUILLA

