En una verdadera unidad móvil de obras de arte. En eso se han convertido a lo largo de la historia los buses y busetas que prestan el servicio de transporte público colectivo en Barranquilla y el Atlántico.



Se trata de coloridas y populares calcomanías que los propietarios de estos vehículos adhieren en el exterior de su carrocería. Generalmente los ubican en la parte trasera del automotor, aunque también son visibles en las laterales, las ventanillas y hasta en el panorámico.

"Es una oportunidad para personalizar el vehículo y que se distinga del resto. Lo vemos como una tradición de hace 40 o 50 años que se ha venido perfeccionando con el avance de la tecnología. Son costumbres provincianas, porque no vas a ver una decoración de esas en los buses de las grandes empresas interdepartamentales, por eso hace parte del entorno popular y urbano".



Estas declaraciones son de Libardo Escorcia Julio, con 46 años, que desde los 18 se dedica al transporte de pasajeros. Primero, como ayudante de bus, después como conductor y en los últimos 4 años como administrador de la empresa Cootransa.



Con 10 vehículos a su cargo, es una de las transportadoras que más recurre a personalizar la flota, la cual pertenece al municipio de Sabanalarga y cubre rutas hacia Barranquilla y viceversa.



En este caso, los diseños giran en torno a las imágenes religiosas y que, por sus imponentes resultados, llaman la atención de transeúntes y conductores que coinciden con alguna de estas busetas en la carretera.



“Es un negocio familiar que empezó con mi abuelo y ha venido de generación en generación. Pasa que mi abuelo era devoto de Santa Lucía y desde entonces se le pone un dibujo alusivo a Santa Lucía y así se bautizan a los buses: ‘Santa Lucía No. 1’, ‘Santa Lucía No. 2’ y así sucesivamente”, expresó.

Más expresiones artísticas



A esas expresiones religiosas, en que se ve la imagen de la Santa Lucía, la representación de Jesús con la cruz y unos corderos, se suman mensajes como ‘Colacho, fuiste muy grande’, haciendo referencia al legado que dejó el abuelo Colacho en la familia.



Así como este núcleo familiar, existen otros clanes de transportadores devotos del Sagrado Corazón que decoran sus buses con la pintura correspondiente.



Mientras que al clan de San Cristóbal, conocidos como ‘los pumas’, se le identifica la flota por tener pintados estos animales.



Otro ejemplo es una familia transportadora de Baranoa, con más de 20 buses en Cootransguájaro, que pintó con el nombre del primer hijo en toda la flota, y son llamativos por la fuente de sus letras. “Son muy bonitas”, dice la gente.

Aspecto de un trabajo de Ricardo. Foto: Agencia Kronos

Y es que, así como esta ‘exposición móvil’ visibiliza expresiones religiosas, también se ven creaciones artísticas alusivas al deporte, a los videojuegos, a los paisajes, a superhéroes, a los sitios turísticos de Barranquilla y Atlántico, e incluso son pintados los rostros de los hijos del propietario del vehículo.



En otros casos van más allá, y le adicionan mensajes llenos de humor, típicos del folclor costeño y que describen al que va conduciendo, como ‘Sencillo y cariñoso’, a solicitud de Carlos, propietario de un bus de Galapa, que tiene adherido el nuevo puente Pumarejo, el escudo de Junior y el mismo bus.

Un talento de exportación

Pero ¿quiénes están detrás de estas obras? “Aprendí dañando material. Hice un curso en el Sena, pero las habilidades se van tomando en la práctica. Con la tecnología que hay ahora, la técnica ha cambiado. Prácticamente me tocó aprender a los cocotazos (golpes)”, dijo entre risas el diseñador Ricardo Martínez de la Hoz.



Nació en Barranquilla hace 44 años y a los 15 años ya estaba buscando la manera de hacer arte con el papel contact. Desde entonces, no ha parado de montar iglesias, como la de Barichara, y el mismo muelle de Puerto Colombia que le piden los transportadores.



“Antes de tener conocimiento, pensé que era pintura, pero me enteré que era papel. Entonces empecé con papel negro, con lápiz dibujaba y plasmaba la imagen requerida. Luego con un bisturí, como cuando un médico va a hacer la cirugía, comenzaba los cortes y el dibujo quedaba en blanco y negro, como los paquitos de Kalimán”, relató el artista, que vive en Baranoa.



Agregó que, posteriormente, procede a pegarle los colores. “Esta fase es un poco difícil, porque cuando uno está comenzando deja los colores muy gruesos. Ya a través de los años, con la experiencia que uno va ganando, uno va cogiendo cancha”.

José Camacho Púa no deja ningún detalle al azar. Foto: Agencia Kronos

Precisamente por los cambios que traen los nuevos tiempos, con ellos también ha cambiado el procedimiento de este trabajo. Según explicó Martínez de la Hoz, ahora se está recurriendo a imprimir las calcomanías.



“Si el cliente me pide una impresión, les imprimo, pero arte es arte, mi hermano. Una obra de arte es algo que uno haga con sus propias manos”, dijo Ricardo, que sostiene a su pareja y a su bebé de 4 meses con su talento.



Aseguró que se le infla el pecho de orgullo cuando ve rodando por las carreteras del Atlántico uno de estos buses con su firma (Ricardo).



Además de los buses de Cootransa, también recibe solicitudes de las empresas Cootransco y Transmecar, con dibujos en los que se observan lobos en el aire.



Sin embargo, resalta que, al ser un arte exclusivo de Barranquilla, recibe pedidos hasta la habitación de su casa, donde diseña sus productos, provenientes de otras ciudades del país.



La última fue Cali, hace tres meses, cuando un cliente le pagó los tiquetes para que se trasladara hasta allá.



"Los dibujos que van para los buses, sobre todo los que se montan atrás, es para medidas de 2,10 metros de ancho y de alto tienen 1,10 metros. Ojalá esto sea patrimonio, porque es algo muy nuestro. Me quiero imaginar un Transmetro rodando en Barranquilla con un dibujo de nosotros en la parte trasera, sería fenomenal", apuntó.

La caricatura más complicada en su carrera

Otro artista que entra en acción es José Camacho Púa, que con lápiz y cuaderno desgastado en mano aparece entre los buses parqueados en las nevadas del Centro. Tras recibir indicaciones de uno de los propietarios, craneó el resultado y ahí mismo se dispuso a hacerlo.



De los 48 años que tiene este galapero, 30 los ha dedicado al arte popular que se moviliza en estos vehículos. En promedio, dice que tarda hasta dos días para el trabajo, pero, por mucho que haya cogido la práctica con el tiempo, hay otros dibujos que le causa uno que otro ‘dolor de cabeza’.



“Con un bus completo me echo dos días, haciéndole panorámico, vidrio trasero, los tragaluces, las ventanillas y los laterales. Cada dibujo tiene motivación y exigencia, pero el más me ha costado fue un bus de Galapa, que tiene un Mario Bross. Me eché tres días dándole, difícil por ser una caricatura y el cliente quería que le quedara perfecto. Le dediqué el ratico, perfeccionando, sacando, corrigiendo. A todos les dedico su tiempo, pero este me gustó bastante”, manifestó Joscap, como firma en cada trabajo.



El ancho de los vidrios traseros supera los 2 metros. Foto: Agencia Kronos

Al año, contabiliza 50 clientes, especialmente de las empresas Cootransa y Cootragal, que le demandan un trabajo constante y que, por fortuna, le permite sacar adelante a sus tres hijos y su compañera.



“Estas decoraciones hacen parte de la idiosincrasia del costeño, que le gusta mucho el colorido. Somos más dados a eso", opinó el hombre.



Dos aspectos en común tienen Martínez y Camacho. A este último también le salió un trabajo para bus en Cartagena, y a ambos los indujo en este arte el señor Roberto Orellano (Roc), a quien consideran "un maestro" e "inspiración".



Es así como se encargan de llenar de arte y convertir en galería andante a buses y busetas que circulan por Barranquilla y los municipios, atrayendo a grandes y pequeños con figuras religiosas hasta caricaturas llenas de color.



